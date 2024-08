Milei encabezó la reunión de gabinete, con otra ausencia de la vicepresidenta Villarruel

Escuchar

Sin disiparse aún el público enojo presidencial por el nuevo aumento en las dietas que perciben los senadores nacionales, y en el contexto de un vínculo con tensión en aumento, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue la gran ausente en la reunión de gabinete semanal que Javier Milei encabezó esta mañana en la Casa Rosada.

Desde la vicepresidencia desconocían las razones de la ausencia de Villarruel, cuya última presencia en una reunión de gabinete se produjo el 30 de julio pasado. Desde entonces, y ya con el antecedente del faltazo-alegó cuestiones de salud-de Villarruel en la conmemoración del Pacto de Mayo en Tucumán, se produjeron nuevos desencuentros que profundizaron la grieta entre el Presidente y su vice.

Milei reaccionó ayer con durísimas críticas al aumento de las dietas de los senadores, y aunque no personalizó a los responsables, flotó en el aire una nueva embestida contra Villarruel. “Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, escribió Milei en la red social X.

EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO



Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de… — Javier Milei (@JMilei) August 19, 2024

Un rato más tarde, y cuando la polémica ya había levantado temperatura en los medios y redes sociales, llegó la respuesta de Villarruel, presidenta del Senado, desligándose del incremento, que llevará las dietas de los senadores hasta $9 millones mensuales.

“Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido las paritarias de los empleados”, contestó Villarruel a través de su cuenta de Instagram, ante la protesta airada de otro participante de esa red social. Como coletazo de ese debate, la senadora Carolina Losada afirmó hoy que habría un acuerdo entre los distintos bloques para no cobrar el aumento y apuntó contra “quienes quieren tapar otros temas importantes” con esa discusión.

El Presidente encabezó el viernes pasado un acto de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. La vicepresidenta, proveniente de una familia de militares, dejó trascender que no había sido invitada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dio una versión bien diferente. “La relación - y me viene bien la pregunta - entre el presidente y la vicepresidenta es fantástica y el que la vicepresidenta se ausente a un evento no implica que la relación cambie o que tenga algún inconveniente”, dijo Adorni, para quien Villarruel “sí fue invitada” por el Ministerio de Defensa que encabeza Luis Petri. Fuera de micrófono, desde ambos sectores reconocen que la relación entre Milei y su vice dista de ser armónica.

La vicepresidenta, que pretendía controlar los ministerios de Defensa y Seguridad, sufrió un traspié político cuando Milei eligió a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, y ésta recomendó al radical mendocino Petri para la cartera de Defensa. Su ausencia en el acto del 9 de julio en Tucumán fue notoria, y aunque ella adujo un fuerte resfrío, al día siguiente estuvo junto al Presidente, subida a un tanque, en el desfile militar de la fecha patria. En marzo, Villarruel había calificado al Presidente como un “pobre jamoncito” entre ella y Karina Milei, reconociendo los roces con la hermana del Presidente.

En su conferencia de prensa de ayer, Adorni separó el vínculo de Milei con Villarruel del debate legislativo por el pliego del juez federal Ariel Lijo, propuesto por el Poder Ejecutivo como nuevo integrante de la Corte Suprema. “La vicepresidenta, siempre, siempre ha estado en las más altas esferas de la defensa, de las ideas de la libertad y no va a ser la excepción”, sostuvo el portavoz.