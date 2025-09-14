Milei, entre el punto de inflexión y el punto de no retorno

Cuando Javier Milei llegó al bunker que se había montado en Gonnet el escrutinio ya era una tortura. El clima que se percibía en el ambiente era un reflejo viviente. A pesar de que las tribus estaban aisladas en salas separadas, la situación casi se desmadró cuando Sebastián Pareja, el principal señalado por la derrota, fue hasta el vestuario contrario, vaso en mano, a increpar a las huestes de Santiago Caputo porque estaban tuiteando en su contra. Parecía que terminarían a las piñas.

El Presidente, que estaba con su hermana, convocó a su asesor principal y los tres empezaron a elaborar la primera respuesta que darían en público, en un intento por darle orden al desconcierto. Caputo sugirió un mensaje autocrítico y reparador. Ese fue el Milei que se vio arriba del escenario y que encendió expectativas en el establishment político y económico, que esperaba ansioso su reacción ante semejante desafío. Fue un instante de epifanía.

Santiago Caputo, Luis Petri y Federico Sturzenegger, escuchan al presidente Javier Milei tras perder en las elecciones bonaerenses AFP

Al día siguiente se reunió la mesa política con el mismo espíritu revisionista de la noche anterior. Temprano como nunca, un Milei determinado habilitó la primera discusión frontal en mucho tiempo sobre la estrategia electoral. Allí pronunció una frase determinante: “Pareja se corre”. Karina guardó silencio. Otra vez la Gioconda misteriosa que en sus manos entrelazadas esconde los hilos del poder.

Se habló todo el tiempo de reformular la campaña y el discurso, jamás de cambios profundos, como modificaciones en el gabinete con incorporaciones de extralibertarios. Quienes estuvieron allí aseguran que nunca se conversó de desplazar a Lule Menem, aunque el tema sobrevoló. La reunión de esa mañana terminó con la promesa de una nueva convocatoria a todo el gabinete para la tarde, a fin de compartir las conclusiones a las que habían arribado.

Sebastián Pareja sale de la Casa Rosada tras ser ratificado Rodrigo Nespolo

Pero alrededor del mediodía se produciría un giro crucial, el que iba a terminar por definir el carácter de la reacción del Gobierno ante la derrota electoral más cruenta que le tocó padecer. Los hermanos Milei se replegaron para una conversación privada, y en ese ritual fraterno e impenetrable Karina frenó todo atisbo de revisión. Pareja no se va. En el momento más crítico, en la prueba más desafiante para el líder, quien prevaleció fue “el Jefe”.

El Presidente apareció sin recursos personales y psicológicos para poder mantener su palabra. “A él le cuesta saber qué hacer en esos momentos”, definió una figura del elenco ministerial que estuvo cerca suyo estos días. La imagen del león domesticado generó un profundo golpe interno. Para los tuiteros libertarios, un impacto simbólico; para los funcionarios, una ratificación del desorden operativo.

Reunión de Gabinete en la Casa Rosada, el día después de la derrota en las elecciones Legislativas Provinciales. Martín Menem llegando a la reunión Valeria Rotman

Después del mediodía, Milei les anticipó el cambio de rumbo a Caputo y a Guillermo Francos, con quienes comparte un grupo de chat que también tiene a Karina entre sus miembros. Al encarar la reunión de la tarde, tomó la palabra y anunció la formalización de una mesa política (réplica de la vieja “mesa de los lunes” que se discontinuó por las internas) y la ampliación de la mesa bonaerense, donde seguiría sentado Pareja. Algunos que habían estado en el encuentro de la mañana, no entendían del todo qué había pasado. Fue el fin de la etapa reformista; duró menos de 24 horas.

Claramente nada cambiaría demasiado sin el armador bonaerense, pero la salida de Pareja simbolizaba una señal de recambio, la traducción en hechos de que se cometieron errores. Claro, además significaba un primer alfil perdido para Karina, que sabe que también los Menem están en la mira. Y el armado partidario de la hermana presidencial en realidad es el armado de Pareja y de los Menem; ella tiene pocos referentes propios. Lesionar esa estructura implica poner en riesgo todo el proceso hasta octubre.

Javier Milei en el despacho presidencial, este martes junto a Karina, Francos, Menem, Bullrich, Adorni y Caputo

Milei apeló a recursos que antes habían perfeccionado sus antecesores: disimular y procrastinar. Ante la imposibilidad de dirimir la interna Karina-Santiago, armó amplias mesas para diluir esas diferencias. También atendió el pedido de Francos para elevar de rango a Lisandro Catalán, otro modo de licuación de los problemas. No importa que ambos funcionarios hayan quedado desgastados como interlocutores por incumplimiento de las promesas.

Milei está convencido de que la derrota bonaerense fue un fenómeno puntual, producto de algunos errores de diseño electoral. Piensa que atravesarán momentos de turbulencia pero que en octubre le espera un gran triunfo, que terminará por reordenar a todos los actores y permitirá recuperar la expectativa perdida. Es decir que no sólo no es necesario cambiar el rumbo económico, sino que tampoco requiere de novedades en lo político. En todo caso, se guardará esa carta para cuando arranque la segunda mitad de su mandato.

Carteles en Plaza de Mayo contra Karina Milei Hernan Zenteno - La Nacion

La mesa política está totalmente partida por desconfianzas y amenazas de desplazamiento. Allí sólo se llegó a acordar un cambio en el tono del discurso público, para demostrar mayor empatía con los sectores que están afectados por el ajuste. Le pidieron al Presidente que abandone la teoría económica y sus enfrentamientos conceptuales y que le hable a la gente en un lenguaje más llano. La primera prueba será mañana al presentar el presupuesto. Dicen que será un mensaje corto y accesible.

En el fondo, Milei no comparte la inquietud por la gobernabilidad que se percibe en los mercados y en el sistema político, donde hay mucha preocupación por la debilidad de la gestión. Quienes lo vieron esta semana lo notaron tranquilo. Puede ser la seguridad del líder ante la situación extrema; o la inconciencia del peligro. En estos momentos el factor determinante es la personalidad, mucho más que la ideología o los hábitos.

La economía bajo asedio

Naturalmente, uno de los actores más activos en estos días de confusión fue Luis Caputo, a quien sentaron en la foto de anuncio del nuevo cargo de Catalán como un señuelo para los gobernadores. Se reunió con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, para hacer una foto amistosa que engalanó la firma de una compensación de deuda. Se supone que fue una mera casualidad que dos días después Torres no haya podido ir a Córdoba a reunirse con sus colegas de Provincias Unidas.

Este sábado, el Ministro del Interior, Lisandro Catalán, compartió un encuentro con el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de una visita a la Provincia.

Caputo también firmó un convenio para asignación de obras y programas con dos ministros de Osvaldo Jaldo, otro díscolo tardío. El viernes directamente fue Catalán a reunirse con el gobernador de Tucumán, y ayer repitió el ritual con Gustavo Sáenz. Sin plata en la mesa, Francos y Catalán también se vieron con Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, los únicos con los que LLA hizo acuerdos electorales (además de Jorge Macri). Lo curioso es que la reunión no surgió de un llamado del Gobierno sino que la gestionó el entrerriano, quien arrastró al mendocino y sumó al chaqueño que estaba por ahí para hablar con Lule Menem. Más carambola que planificación.

La convocatoria general a los gobernadores es un llamado vacío que no tendrá respuesta hasta las elecciones nacionales. “Nos invitan a cooperar, pero en el medio tenemos que competir contra ellos porque nos armaron listas enfrente en vez de ir juntos”, razona un gobernador que pasó de aliado a opositor. Sin embargo, los pequeños gestos individuales como los de Chubut y Tucumán, con más muñeca que plata, pueden empezar a desgranar un poco el bloque que venían armando los mandatarios provinciales. El Gobierno viene de una parálisis total de dos meses en ese frente, un receso de brazos caídos que le salió carísimo en el Congreso.

Festejo opositor tras la votación en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia en discapacidad Santiago Filipuzzi - LA NACION

Ahora debe reflotar esos vínculos porque tiene por delante la discusión por la insistencia de los proyectos de financiamiento universitario, del Garrahan y de los ATN (en la Casa Rosada piensan en reactivar una propuesta menos generosa que había elaborado Cornejo). Todo esto eclosionará esta semana en el Congreso. Después vendrá la discusión por el presupuesto que mañana presenta el Presidente, y la iniciativa para regular los DNU, una amenaza mortal para el Gobierno.

Toto Caputo también se mostró activo en el plano económico, ante la esperable reacción negativa de los mercados. El martes hubo una reunión de Economía con los bancos en la que se habló de bajar las tasas de interés. También sobrevoló una promesa de reducción de los encajes. Hubo de parte de los funcionarios un tono menos confrontativo que el de las últimas reuniones.

Casas de cambio al cierre de la jornada post elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. 08/09/2025. Microcentro, Ciudad de Buenos Aires, Argentina Camila Godoy

A sus interlocutores les quedaron dos conclusiones. La primera, política: a todos les pareció que Caputo había vuelto a tomar el comando completo de la economía, después del caótico desarme de las LEFI, que originó la corrida cambiaria y cuya autoría le atribuyen al propio Milei. La segunda fue económica: intuyeron una admisión implícita de que los síntomas de enfriamiento son más profundos que los previstos, y que necesita aflojar un poco el apretón monetario.

Sin embargo, el tema más crítico en lo inmediato es el cambiario, porque en sólo una semana el dólar se instaló en el techo de la banda y disparó el interrogante más indeseado para Hacienda: ¿hasta dónde quemarán billetes para defender ese umbral? El lunes hubo una liquidación del campo que ayudó a descomprimir, y el viernes, aparecieron en pantalla órdenes de venta por si se tocaba el límite. Pero el partido ya se está jugando en el área chica.

Buenos Aires 8sept2025. Casa Rosada, entrada de ministros . Sale Luis Toto Caputo y Santiago Bausili Rodrigo Nespolo

Caputo les transmitió a los bancos que iban a defender el techo de la banda, y que por eso se gestionó el aval del FMI. El mismo mensaje le transmitió el viceministro José Luis Daza a un pequeño grupo de inversores esta semana. Sin embargo, después el mismo grupo de operadores se sentó con Santiago Bausili y escuchó un mensaje más laxo.

Según ellos, el titular del Banco Central dejó abierta la puerta para una eventual flexibilización del límite superior después de octubre. Esta definición es clave para los mercados y el riesgo país, porque están mirando que si el Gobierno gasta los dólares en defender el techo de la banda, no quedarán fondos para enfrentar los vencimientos. Sólo desde ahora hasta enero próximo, el país debe pagar más de 6000 millones de dólares de deuda. En esta alquimia se juega la crisis cambiaria que puede poner en riesgo toda la estantería económica.

El retroceso popular

En la evaluación de las razones de la derrota del domingo que se hizo en la Casa Rosada hubo un encadenado de factores. Algunos, derivados de las miniaturas del armado electoral bonaerense. Hubo desorden en la logística y muchas quejas por pagos incumplidos para la fiscalización y la movilización. Llovieron críticas del caputismo por la elección de candidatos humildes de prestigio y por la mezquindad en los acuerdos con posibles aliados. Aseguran que perdieron 12 puntos a manos de Somos y de Hechos, lo que les hubiese permitido acercarse al peronismo. Del otro lado le cuestionaron la decisión de nacionalizar la campaña y apelar al eslogan “Kirchnerismo Nunca Más”.

Personas esperan en una mesa de votación este domingo, durante la jornada de elecciones legislativas, en un colegio de Lanús Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Pero más allá de eso, quedó claro que a los libertarios se les escaparon 1,5 millón de votantes en la primera y la tercera sección electoral, que en 2023 habían elegido a candidatos de JxC y que ahora se ausentaron. “El peronismo logró movilizar a toda su base electoral, y a nosotros sólo nos apoyaron los del núcleo duro. El más remolón para las urnas es el voto de JxC. Pasó también en la ciudad”, explicó uno de los estrategas violetas.

Ese voto desilusionado está afincado, sobre todo, en la clase media y media-baja, un electorado que había inclinado la balanza hace dos años para LLA. Y esta es la conclusión más preocupante para diseñar el futuro electoral del Gobierno: Milei ha resignado el encanto que ejercía en los sectores más populares, con el que en algún momento amenazó con cooptarle la base al peronismo, y perdió atractivo para los sectores medios y medio-bajos, que se quedaron en su casa. Esto implicaría una redefinición de la sociología del voto libertario, que hoy parece más orientado hacia la punta de la pirámide social, donde hay más dólares y menos votos.

Axel Kicillof, el día del triunfo en la provincia de Buenos Aires Prensa Axel Kicillof

En la configuración de ese amplio valle de desencantados que afectó al Gobierno pesaron dos factores fundamentalmente. El primero, el económico. La percepción de que la baja de la inflación no es suficiente y de que la plata no alcanza. Un integrante de la mesa política fue contundente al respecto: “En la provincia la clase media sintió que pagó el ajuste, no que lo hizo el Estado. Hay sectores en donde los gastos fijos le aumentaron el 50%. Algunos de los nuestros pensaban que con los logros del inicio se evitaban los efectos del plan de estabilización. Pero hay una brecha entre el relato y la realidad, porque la economía también se construye a partir de lo que la gente percibe”. Y en una provincia donde la industria, la construcción y el comercio son vitales, el plan económico tiene poco futuro para ofrecer a los bonaerenses. En todo caso habrá que ver si el postulado se verifica en octubre.

Según la encuesta que realizó esta semana la Facultad de Psicología de la UBA, los dos principales vectores del voto fueron “la economía del país” (62%) y “mi economía personal (41%). Tremendo impacto para un plan que para priorizar la baja de la inflación afectó el resto de las variables económicas, y ahora se encuentra con que no alcanza. Por eso hay poco remedio en el corto plazo para revertir esa percepción, sabiendo que Milei nunca cederá en su convicción fiscal.

Diego Spagnuolo, en un acto de LLA

Así como el mandato económico quedó incompleto, el segundo factor clave fue el daño en el capital simbólico generado por el caso de los audios de Diego Spagnuolo. No se puede medir su efecto, pero fue parte de la evaluación que se hizo en el Gobierno. En el estudio de la UBA “escándalos de corrupción” ranqueó inmediatamente después de las variables económicas como vector del voto.

El episodio de la Andis es como un puñal alojado en el corazón del gobierno, que ante cada movimiento genera un sangrado. Un gobernador que se sentó esta semana en la Casa Rosada se sorprendió que el alto funcionario que tenía como interlocutor criticara tan abiertamente a los primos Menem. La reacción en la reunión de gabinete de la semana anterior de Sandra Pettovello, quien pidió tomar medidas por el caso, es compartida en silencio por lo menos por otros tres ministros del gabinete. Simbólicamente, Karina y sus laderos se han transformado en parte de la casta que Milei venía a eliminar. Una contradicción latente en la cúspide del poder.

Fernando Cerimedo declaró esta semana en la Justicia

En la semana hubo novedades judiciales preocupantes. La declaración de Fernando Cerimedo fue determinante por dos motivos. Uno, porque por primera vez alguien validó los dichos imprecisos de Spagnuolo en los audios sobre un esquema de corrupción. La autenticidad de la grabación ya no tiene gravitación; ahora el foco de la investigación está sólo en el contenido. Dos, porque mencionó y complicó en su relato al menos a Lule Menem y a su hombre en la Andis, Daniel Garbellini. Después de su declaración, la fiscalía dispuso ocho medidas de prueba, entre ellas el allanamiento a la casa de Spagnuolo.

Milei se encuentra frente a un punto de inflexión, si es que asume que debe ajustar piezas y logra salir del laberinto; o se arriesga a alcanzar un punto de no retorno, si es que la inacción transforma el escenario en irreversible. Está en juego su plan económico y su gobernabilidad. Es un panorama que se adelantó peligrosamente por la derrota electoral del domingo pasado, y que por ahora motivó una reacción conservadora de su parte. Un outsider rupturista que en su hora más crítica optó por la moderación de los clásicos. El rumbo del país siempre se enreda en esos caprichosos pliegues de la historia.