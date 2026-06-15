Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado

Manuel Adorni pasó el fin de semana largo recluido solo con su familia y busca enfocarse en el informe de gestión que tiene previsto dar ante el Senado, pero no espera que los bloques acuerden avanzar con una interpelación. “Eso no va a prosperar”, indicaron en su entorno sobre una eventual moción de censura, según indicaron a LA NACION fuentes cercanas al ministro coordinador.

Adorni viene de una semana marcada por la admisión de que no declaró ahorros por al menos U$S 500.000 y se enfrenta en los próximos días a los posibles pedidos de interpelación opositora que comenzarán en comisión del Senado este miércoles, y que podrían culminar en una moción de censura para removerlo de su cargo este mismo jueves.

Pese al respaldo del presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general Karina Milei, la situación de Adorni es cada vez más complicada por las derivaciones políticas y judiciales de su crecimiento patrimonial, que es investigado por la Justicia federal desde marzo último. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.

“Está bien, enfocado en lo que viene: informe de gestión en el Senado y ministerios”, definieron desde el círculo cercano del jefe de Gabinete. El informe de gestión está previsto para el 2 de julio. En el oficialismo esperan que la presentación pueda ser una forma de dar vuelta la página en el caso, aunque reconocen eso no será tan fácil y que las repercusiones de la investigación contra Adorni se mantendrán pese al debut de la Selección en el mundial de fútbol.

Adorni en su último informe de gestión, el 29 de abril, en la Cámara de Diputados Santiago Filipuzzi

“Cada vez que pensamos que la espuma bajaba, volvió a subir”, es una de las frases más repetidas dentro del Gobierno alrededor del escándalo.

Respecto de la actividad de los ministerios, aún no dan precisiones de lo que vendrá. En distintas oportunidades desde que comenzó el caso que salpica a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el funcionario mantuvo distintos encuentros con los titulares de las carteras en búsqueda de retomar el control de la agenda.

A diferencia de esas muestras de apoyo de los ministros, en las horas posteriores a la entrevista que Adorni brindó a LN+, donde aseguró que sus movimientos patrimoniales estaban justificados por ahorros “en negro”, hasta ahora ninguno salió a respaldarlo públicamente. Incluso pese a que había trascendido que eso sucedería.

Las repercusiones de los dichos de Adorni tras meses de silencio desataron fuertes reacciones en redes e internamente no hicieron más que exacerbar el hastío que genera desde hace tiempo lo que sucede. Hasta ahora quien ha hecho pública su disconformidad fue la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich.

El tuit de apoyo a Adorni de Santiago Oría

En tanto, la defensa pública de Adorni estuvo en manos del cineasta Santiago Oría y de la diputada Lilia Lemoine, dos referentes del mundillo libertario que no son, sin embargo, primeras figuras del Gobierno. Algunos de esos mensajes fueron compartidos por el propio mandatario en apoyo a su jefe de Gabinete.

Quienes lo vieron en los últimos días cuentan que se lo notaron “cansado”, luego de tres meses en el centro de la polémica. Juran también que el jefe de Gabinete no se desconectó en ningún momento de la repercusión de su entrevista, pese a insistentes versiones en contrario. “En un cargo de esa naturaleza nunca se desconecta”, definieron cerca del funcionario.

Sin embargo, decreció notoriamente por estos días su actividad en las redes sociales. Su último posteo en X fue para anunciar modificaciones en los viajes de las personas con discapacidad y antes de eso, compartió un mensaje de Karina Milei sobre la reunión de la mesa política, marcada por la incomodidad manifiesta entre Bullrich y Adorni.

La foto que subió Karina Milei en el cumpleaños de Bullrich durante la mesa política X Karina Milei

El último mensaje de Adorni a través de su canal de WhatsApp también fue en el ocaso de la última semana. Cerca del funcionario insistieron en que esta semana avanzará con lo que será su informe de gestión, lo que haría de la mano de su hombre de mayor confianza, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La presentación se concretará a poco más de dos meses del que dio en Diputados. A diferencia de lo que sucedió allí el último 29 de abril, no habría un despliegue que incluya la presencia de Milei, de la secretaria general de Presidencia y buena parte del Gabinete, apoyándolo en los palcos.

La causa

Las primeras dudas sobre el crecimiento patrimonial de Adorni surgieron tras un vuelo privado que hizo junto a su familia a Punta del Este. La difusión en redes del video del funcionario subiendo al vuelo en San Fernando puso bajo la lupa el nivel de vida del funcionario, que en el Gobierno tenía ingresos moderados, en medio del ajuste fiscal que implementó la gestión libertaria.

Pollicita y Lijo están a cargo de la investigación sobre el origen de los fondos que Adorni y Angeletti utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo LA NACION en función de la fecha de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85.000.000 de consumos con tarjeta de crédito durante 2025.

La rectificación de la declaración jurada de Adorni apuntaría a explicar esos movimientos. Podría aportar elementos sobre algunos de los hechos investigados ocurridos el año pasado, entre ellos el origen de los US$30.000 utilizados para la compra de un departamento en Caballito -más US$ 200.000 de hipoteca- en noviembre de 2025; la deuda contraída con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de la operación; el supuesto acuerdo por fuera de escritura por US$65.000 mencionado por el hijo de una de las prestamistas; posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior; y las reformas realizadas en la propiedad de Indio Cua que, según el contratista Matías Tabar, habrían ascendido a US$245.000.