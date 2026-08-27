Milei habló sobre la IA ante alumnos de la escuela ORT en medio de un riguroso operativo de seguridad

Calles cortadas, caos de tránsito y la estación Río de Janeiro del subte A cerrada sin previo aviso. La llegada del presidente Javier Milei esta mañana al instituto secundario ORT modificó las rutinas del barrio de Almagro, con un fuerte operativo de seguridad en la previa de la charla que el primer mandatario mantuvo con alumnos del establecimiento educativo.

Invitado por las autoridades de la escuela, una de las más grandes de la comunidad judía en el país, nacida en 1936 como escuela de oficios, y -según pudo saber LA NACION- mediante una gestión adicional del presidente de la DAIA, Sergio Berenstein, Milei llegó a la sede Yatay de la escuela para hablar sobre ética e inteligencia artificial, ante alumnos de cuarto y quinto año, en el marco de los festejos por el 90 aniversario de ORT Argentina.

Según asistentes a la reunión, el Presidente habló unos 40 minutos ante un auditorio repleto. En su discurso, transmitió una visión positiva sobre la IA, expresada en varios discursos.

En junio, en una columna publicada en el diario británico Financial Times titulada “La Argentina invita a la IA a liberarse”, Milei defendió la necesidad de crear un marco jurídico que permita el desarrollo de esta tecnología con la menor intervención estatal posible. También planteó que el país debe convertirse en un polo de innovación y de desarrollo de la IA con inversiones en el sector. Al terminar la charla, y antes de que regresara a la quinta de Olivos, muchos de los jóvenes lo rodearon para sacarse una selfie con él, en un clima “festivo”, según relataron asistentes.

Milei llegó al colegio a las 10.45 junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ya estaba dentro del establecimiento la jefa del bloque libertario en la legislatura porteña, Pilar Ramírez. La visita fue avisada, con tiempo, mediante una circular enviada por los directivos a los padres. Allí se les aclaraba que la asistencia de los alumnos a la actividad era “voluntaria” y “dentro del horario escolar”. “Si tuvieran cualquier objeción al respecto, les agradeceríamos nos la hagan llegar respondiendo a este correo dentro de las 24 horas, para no incluir a su hijo/a dentro de los participantes de esta actividad”, reza el mail enviado por el colegio a los padres de los alumnos de la sede Almagro.

Fuera de protocolo, el Presidente pidió a las autoridades educativas que hubiese “la menor cantidad posible” de adultos en el salón donde se dio la charla, de la que también participó Jorge Grünberg, rector de la Universidad ORT Uruguay. Se aseguró, además, que la charla no fuese transmitida por ningún canal oficial y que estuviera vedada a la prensa.

Más allá de la información oficial, distintos padres y allegados a los alumnos hicieron saber fuera de micrófono su disconformidad por el convite y su formato. Otras fuentes hablan del “silencio de radio” de los docentes, por temor a represalias. Durante la charla, según supo LA NACION, no hubo planteos ni reparos.

Desde su llegada al poder, Milei se prodigó en gestos hacia la comunidad judía e Israel. Con el actual embajador en ese país, Axel Wahnish, como rabino de cabecera, el Presidente se hizo habitué a actos organizados por distintos sectores comunitarios, en especial los vinculados a la ortodoxia de Jabad Lubavitch, y no faltó a las conmemoraciones por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA.

En paralelo, visitó dos veces Israel y se convirtió en uno de los mejores aliados internacionales del gobierno de Benjamín Netanyahu, cuestionado en distintos foros internacionales por la respuesta militar contra los palestinos en la franja de Gaza, luego del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Luego de diez días sin actividades públicas, el Presidente inició el 17 de agosto una serie de asistencias (con discursos incluidos) a actos y compromisos públicos. Luego de ese día, en el que encabezó los homenajes al general San Martín, dio el jueves pasado un explosivo discurso en el Consejo de las Américas, y al día siguiente cerró la reunión de la Bolsa de Comercio de Rosario. El lunes pasado, Milei volvió a la Casa Rosada luego de 24 días para encabezar una reunión de gabinete con varias ausencias, en la que ratificó el rumbo económico y negó una crisis de morosidad.