La preparación de la visita del Papa logró una reunión entre Karina Milei y Carlos Bianco, la mano derecha de Kicillof

La visita del papa León XIV a la Argentina logró un primer cara a cara entre dos dirigentes que están en las antípodas desde que los libertarios entraron a la escena política: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

Tanto la hermana del Presidente como el hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof participaron este miércoles de una mesa que se montó en la sede del Ministerio de Seguridad nacional para la diagramación local del operativo de recepción del pontífice, que llegará al país en noviembre.

Según pudo saber LA NACION, la invitación a las autoridades bonaerenses llegó a través de la Secretaría General de la Presidencia, aunque no la hizo Karina Milei en persona. Esta es la segunda reunión que se lleva adelante para definir aspectos organizativos de la visita del Santo Padre, pero en el primer encuentro no hubo presencia bonaerense porque no los habían participado.

Bianco es un ferviente detractor de la gestión nacional y públicamente es una de las espadas mediáticas de Kicillof. Supo ponerle voz a cada uno de los conflictos con Javier Milei, tanto ideológicos como de fondos públicos, a lo largo de estos dos años y medio. En tanto, en la Nación son frecuentes las críticas al gobernador. El Presidente lo llamó históricamente “enano soviético”.

En la foto difundida por la Casa Rosada se observa a Karina Milei de un lado de la mesa y a Bianco del otro, junto a la jefa de asesores de Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez. Estuvo además el ministro de Seguridad, Javier Alonso. El tono de la reunión fue “protocolar”, definieron fuentes al tanto del encuentro. Desde la Casa Rosada destacaron la “buena predisposición y muy buena onda” de todos los presentes.

Del mitin que encabezó Karina Milei, que se puso al frente del recibimiento del Papa, participaron delegaciones de todos los distritos por los que pasará el pontífice. A la provincia de Buenos Aires se sumó la Ciudad, con el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. Asimismo, desde Córdoba llegaron el jefe de Gabinete, Manuel Calvo, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Por la administración central acompañaron a Karina Milei la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Karina Milei y Alejandra Monteoliva en la reunión de este miércoles Presidencia

Cuando llegue a la Argentina, el domingo 8 de noviembre, está previsto que el Papa comience su agenda en la Ciudad con una posible misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo; que el martes se traslade a Córdoba para una actividad en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y que el miércoles 11 presida otra misa, en la Basílica de Luján.

Tras la reunión de hoy, en la Casa Rosada -que coordina también la comunicación- confirmaron que el domingo llegará a la Argentina una comisión de trabajo del Vaticano. Informaron que el objetivo de esta delegación (que incluirá personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y del Dicasterio para la Comunicación) será visitar los distintos escenarios por los que pasará el Papa durante su desembarco en la Argentina.

Una vez que termine el recorrido de esa representación vaticana, las cuatro jurisdicciones locales volverán a reunirse “para poner en común los distintos temas y proyectos vinculados con la organización”, y así avanzar “de manera coordinada” con cada uno de los equipos.

El papa León XIV Alessandra Tarantino - AP

De acuerdo a lo que se informó oficialmente, durante el encuentro “se repasaron aspectos vinculados con la seguridad, la logística y la organización de los eventos multitudinarios” que León XIV llevará adelante en cada territorio. Además, se debatieron temas de comunicación y presupuestarios.

En tándem, este jueves el Papa recibirá en el Vaticano al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del organismo, monseñor Raúl Picarro, que ya se encuentran en Roma, tal como contó LA NACION más temprano.

Este medio ya detalló también que el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, cuando fue al Congreso dio algunos indicios más sobre otros planes que están en conversación en el marco de la visita del Papa. Aparecen en evaluación, según Auguadra, un acto con la juventud en el estadio de San Lorenzo, una recorrida por la cárcel de Devoto y un encuentro con movimientos sociales.