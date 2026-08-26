Benegas Lynch, sobre los deudores: “Es un tipo que compró la tele para ver el Mundial y, como Argentina no salió campeón, no la quiere pagar”

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch brindó este miércoles polémicas declaraciones sobre la situación de la morosidad en el país, al afirmar que en esa problemática “entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar”.

El legislador libertario apuntó contra la oposición, a la que consideró responsable de un “guion de llorar las deudas y que la gente se está muriendo de hambre”.

Benegas Lynch sostuvo que las deudas son “un tema que [la oposición] quiere instalar hoy”. “Vos te das cuenta que los forajidos que se dedicaron en el Congreso a romper toda la cuestión legislativa en 2025, que quisieron a subir el riesgo país y las tasas de interés, siguen en ese guión”, expresó en declaraciones a Radio Nacional.

Y sumó: “El primer paso era romper, el segundo es seguir con el guión de llorar las deudas y que la gente se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas, algo que no tiene ningún gollete si vos vas a los números, cuando se ha bajado la pobreza”.

Sostuvo que los opositores tienen un “discurso contra el sistema financiero” pero que “defienden el bail-out de los bancos”, algo similar a lo que planteó el presidente Javier Milei en uno de sus últimos discursos públicos en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario Marcelo Manera

La morosidad en la Argentina ingresó a la agenda en las últimas semanas y se potenció luego de que Milei asegurara que “no hay elementos para culpar a la política del gobierno”.

Según datos consignados por LA NACION, el pago de las deudas con entidades financieras ya equivale al 24% de la masa salarial. Al sumar los gastos fijos, una familia promedio tiene comprometido casi el 50% de sus ingresos propios.

“¿Qué pretenden decir cuando dicen ‘salgamos a defender a los deudores’? No vas caso por caso viendo el problema. Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero [en las estadísticas] se agarra todo", dijo Benegas Lynch.

Según el legislador, en los cálculos de la morosidad ingresan “las motos, los electrodomésticos”. “Entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar la deuda. También hay deudas por apuestas. Uno mismo compra en el super con tarjeta y entra en el crédito”, afirmó.

Este mismo argumento fue utilizado por Milei el úlyimo viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde atribuyó el aumento de la morosidad, entre otros factores, a la compra de televisores para el Mundial 2026. “Se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, afirmó el mandatario durante su alocución.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch en la reunión de la comisión de Diputados por la ley de inocencia fiscal Soledad Aznarez

Para cerrar el tema, Benegas Lynch señaló que los bancos “ensuciaron sus balances en la comodidad de ser acreedores del Gobierno” y que ahora “empezaron a hacer de bancos y pasaron de préstamos del 3% del PBI al 12%”.

“En esa misma proporcion aumenta la mora. Que se hagan cargo los bancos que dieron préstamos los malos. Jamás socializar una deuda de un tipo que no tomó un préstamo y, a través del Estado, pagarle la deuda a otro”, aseveró.

La mora total del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses y se convirtió en una de las principales señales de alerta de la economía argentina. Sin embargo, el pasado martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, insistió en que el Gobierno no intervendrá para ayudar a quienes tienen deudas con los bancos y las fintech.