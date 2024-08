Milei hizo una fuerte defensa de Santiago Caputo, lo ratificó y habló del chiste de “jamoncito” de Villarruel

Escuchar

El presidente Javier Milei le dio un fuerte espaldarazo este viernes a su asesor estrella, Santiago Caputo, ante las críticas que le llegaron esta semana al estratega de parte de sus detractores -sobre todo de Mauricio Macri- por el manejo de fondos reservados para la SIDE que le achacan. El mandatario no solo dijo que mantendrá a Caputo en el cargo sino que también indicó que junto a su hermana, la secretaria general Karina Milei, conforman un “triángulo de hierro”.

Por otra parte, volvió a defender el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, dijo que él mismo lo envió -pese a que algunos se lo endilgan al asesor- y además buscó bajarle el tono a las risas de la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando el senador José Mayans le recordó el apodo que le había puesto al líder libertario, “jamoncito”.

En una semana difícil para su asesor, que recibió achaques en todos los frentes, el Presidente al contrario aprovechó para respaldarlo. “Santiago Caputo junto a mi hermana es el triángulo de hierro” , sostuvo Milei en Radio Rivadavia, para dejar en claro públicamente que los ruidos sobre su estratega no lo hacen mover de su posición y, también, como un mensaje frente a las versiones de que había fricciones internas con su consultor preferido.

“Mientras que sigan mostrando un desempeño extraordinario como el que tiene cada uno de ellos no hay chances de que se los cuestione”, sentenció sobre su hermana y Caputo cuando le consultaron sobre la posibilidad de que el asesor fuera expulsado de las filas del Gobierno.

Siempre bajo esa postura, el Presidente aseguró que los dos funcionarios son “máquinas de trabajar” y que resuelven “una cantidad de problemas” a diario. “¿Qué les molesta, que el señor Santiago Caputo tiene un coeficiente intelectual varias veces por encima de la media y juega a la mancha a los aviones intelectualmente respecto a los precámbricos que andan dando vueltas por la política?”, se preguntó, como un llamado de atención a quienes cuestionan al consultor de 39 años.

Así le dejó en claro a Macri que su asesor es, al momento, inamovible pese a todos los embates. Además deslizó que el líder de Pro no tiene injerencia sobre sus legisladores porque pese a que esta mañana dijo en X que estaba a favor del veto presidencial sobre la ley de movilidad jubilatoria que terminó de aprobar ayer la Cámara alta, sus senadores votaron a favor del proyecto opositor.

“ Si tomo su tuit, no maneja la tropa. O la tropa no entiende lo que hace. No tienen orden de magnitudes del daño que están impulsando”, dijo Milei y acotó: “Lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores. Los senadores [de Pro] votaron todos este delirio”.

Al igual que lo hizo más temprano, el Presidente indicó además que no le fueron satisfactorias las explicaciones del expresidente con respecto al voto en contra de los diputados de su espacio a los fondos que transfirió por DNU a la SIDE.

“Jamoncito”

El día después de que en el Congreso Villarruel se riera cuando el peronista Mayans le recordó el apodo “jamoncito” que le puso al propio presidente, cuando dijo que estaba entre ella y su hermana, Milei se refirió al tema.

“Soy liberal, me importa el respeto por la vida, la libertad y la propiedad. ¿Ese evento afectó mi vida, mi libertad o mi propiedad? Y bueno, ¿entonces? ¿Cuál es el problema? Si ella... Me parece darle entidad a algo que no sé, no veo que haya hecho algo malo, qué se yo, es una broma ”, sintetizó el mandatario sobre los comentarios de su vice, con quien atraviesa un momento de alta fricción y desconfianza, que evitó exponer en público.

Tampoco la atacó cuando ahondó sobre las disconformidades que mostró Villarruel con respecto al pliego de Lijo para la Corte Suprema, que ya adelantó que no apoya. “Ella tiene su opinión y yo tengo otra, nunca pretendí rodearme de un coro de focas obsecuentes, la discrepancia es parte de la vida misma”, comentó al respecto Milei y acotó: “Es una apreciación de ella que [Lijo] no tiene los pergaminos, qué se yo, habría que ver que ponía Lijo sobre ella”.

Asimismo, indicó que él mismo mandó al Congreso el pliego tanto del juez federal como el de Manuel García-Mansilla y dijo que el más controvertido tiene “experiencia en el Poder Judicial” y sería la entrada al máximo tribunal de alguien “que entiende cómo funciona” la Justicia y así podría impulsar las reformas para que “el sistema funcione como tiene que funcionar”.

Las causas contra Fernández

Por otra parte, Milei destacó que fue su gobierno quien inició la denuncia de corrupción por el tema seguros a través del Ministerio de Capital Humano y, en contraste, aseguró que si ganaba Sergio Massa eso no hubiera ocurrido. Entonces, ahondó sobre la situación del expresidente Alberto Fernández, que no solo está involucrado en esa causa sino en otra de violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yañez.

“Hay que caer con todas las de la ley. Si tiene que quedar preso, tiene que quedar”, sostuvo el Presidente sobre el antes mandatario y añadió: “Tiene un problema de corrupción, de haber golpeado a una mujer que era su mujer, el diferencial físico, el de poder... hay un montón de agravantes”.

Asimismo, dijo que si las infidelidades de Fernández a Yañez hubieran ocurrido en una “pareja abierta” sería cuestión de la vida privada de los dos, pero se quejó de que después aparecían “actividades extras” y “contratos” del entonces mandatario con sus supuestas amantes. “Yo no tengo problemas [con la infidelidad], soy liberal, pero que no lo haga con la plata mía, que lo haga con la propia; ahí está el problema”, enfatizó, a la vez que pidió “caerle” a Fernández por las “aberraciones” que generó con su estrategia para abordar la pandemia de Covid-19.

La economía

En el plano económico, Milei destacó sus avances en la lucha contra la inflación y, a pesar de que evitó precisar cómo será el número de agosto, dijo que la mayorista se ubica en 8% anual y que si a eso se le saca el impacto del crawling peg del dólar quedaría en torno a 5% o 6% anual. “Lo que estamos logrando es tremendo”, arengó.

A la vez, destacó que la actividad “empieza a rebotar” y que los salarios “hace tres meses que le ganan a la inflación”.

Confiado de que el crecimiento económico se verá impulsado por el empleo, la inversión, el ahorro y el ajuste fiscal, Milei calculó que le “devolvió” a los argentinos 15% del PBI.

Mientras, el Presidente aseveró que hubo dos corridas “provocadas por banqueros y políticos”, y en eso volvió a cargar contra el Banco Macro.

Visita a genocidas

En tanto, el Presidente aseguró que “le hizo ruido” la visita de diputados libertarios a genocidas presos en el penal de Ezeiza. “No es mi agenda esa, no sé de quién es, habrá que investigar”, dijo. Además, indicó que el cura Javier Olivera Ravasi, que impulsó el encuentro y luego fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, a él lo insultaba por YouTube. “Habría que ver qué hay de links ahí. No sé si Victoria Villarruel tuvo que ver con eso. Mi agenda no es seguro”, se desligó, pese a que no corrió del todo a su vice de esta cuestión.

Para cerrar, Milei dijo que el gobernante venezolano Nicolás Maduro tiene “sometido” a su pueblo. “Es un dictador, es una vergüenza internacional, por eso soy tan enfático con atacar a los socialdemócratas, a los políticamente correctos, porque la neutralidad en tiempos de crisis moral te hace cómplice de los delincuentes”, concluyó.

