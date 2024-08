Milei dijo que la nueva fórmula jubilatoria “es un atentado” y habló de su relación con Macri

Escuchar

A menos de 24 horas de informar que va a vetar la nueva ley de movilidad jubilatoria que obtuvo la aprobación de las dos Cámaras, el presidente Javier Milei arremetió contra los diputados y senadores que impulsaron ese proyecto, al que tildó de ser “un atentado” que condena a la pobreza y a la indigencia a las generaciones futuras. Según estimó, el costo para la Argentina sería de 370 mil millones de dólares.

En una semana de altísima fricción con Pro, después de que Mauricio Macri mandara a sus diputados a votar en contra del decreto que le asignaba 100 mil millones de pesos a la SIDE, que sospechaban serían manejados por el estratega presidencial Santiago Caputo, el mandatario también habló de su relación con el líder de Pro y confirmó que se reunieron en Olivos a cenar. A pesar de eso, aseguró que no lo convencieron sus explicaciones.

“El daño que se está causando con esto no es menor, los irresponsables le han costado al país 370 mil millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza e indigencia a los jóvenes. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros, es la ruina del país”, sostuvo Milei en LN+ sobre la ley que modifica la fórmula para las jubilaciones establecida por su administración y que pretende una compensación mayor para las personas que perciben estos haberes. Anoche, en un comunicado de la Oficina del Presidente confirmó que vetaría la iniciativa. Hoy dijo que ese veto será total.

“Lo que hay que tener en cuenta es el error conceptual y perjudicial que es esto para losa argentinos. Nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, estaría condenando a los argentinos sin remedio”, insistió el mandatario, que anoche estuvo reunido con un grupo de economistas en la quinta presidencial.

En eso, envió un dardo al kirchnerismo y consideró “gracioso” que se ocupen de las jubilaciones cuando la gestión anterior, de Alberto Fernández, las licuó 30% y hoy, de acuerdo a sus planteos, están 5% arriba que en noviembre. “Están los videos que muestran a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Miguel Ángel Pichetto, cuando deciden vetar el 82% móvil. Con las mismas personas que incrementaron los jubilados sin aportes, sumaron 3,5 millones de personas, que tienen 1 millón de pensiones truchas… Es una contradicción y un agujero negro en términos fiscales”, dijo y comentó: “Hay que recordar que cuando el gobierno de Mauricio Macri recibió las 14 toneladas de piedras fue para tratar de evitar este tipo de desaguisados”.

Convencido de que a los opositores “los números no les dan”, Milei planteó: “¿Por qué lo quieren hacer ahora? ¿Quieren romper a este gobierno? No tengo dudas de que sí porque si les va bien a los argentinos, vamos a estar mejor. Y estas ratas no vuelven más”.

Además, indicó que este proyecto viola la ley de administración financiera debido a que no crea una contrapartida para los nuevos gastos que implicará. “Es importante tener conciencia que cuando ponen un número... Entiendo que no sean economistas y que sean personas que suman con dificultad, en el kirchnerismo es bastante claro, se quejan del endeudamiento pero les gusta el déficit fiscal, tienen problemas de disonancia cognitiva para sumar y restar. Y el resto que han votado esto también”, marcó. Pero no fue solo eso. También dijo que el tratamiento de esta iniciativa develó la “ignorancia” de los integrantes del Congreso.

En tanto, siempre para justificar el veto, manifestó que el costo de esta ley será “de acá a la eternidad”, y desglosó que en una economía con una tasa de 5% implicaría que subió 24 puntos del PBI la deuda, o sea, “toda la deuda externa de la Argentina”. Asimismo, dijo que por los mecanismos de compensación que tiene la norma, y si se toma en cuenta un crecimiento de la economía de 3%, esto implicaría elevar la deuda a 62 puntos del PBI. “La medida demagógica que votó el Senado ayer implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares”, indicó.

Dijo, entonces, que todas estas explicaciones las dará si el Congreso insiste con 2/3 para que la ley quede firme pese al veto.

Qué pasa con Macri

Por otra parte, Milei ahondó sobre su vínculo con Macri, tortuoso en las últimas horas por la orden que bajó el expresidente a sus diputados de votar en contra del DNU de fondos para la SIDE. “Estuve [el miércoles] reunido aquí en Olivos cenando y él me dio las explicaciones. Y la verdad es que no me resultaron satisfactorias , siendo alguien que fue jefe de Estado y que sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina... Están soslayando que la Argentina ha recibido dos atentados”, comentó, para marcar distancia con el líder de Pro pese a que dejaron trascender ayer que la relación entre ellos no se había modificado por las diferencias políticas.

En relación con lo que pasó con las jubilaciones no hablaron, según lo que contó Milei. El jueves en el recinto los senadores de Pro votaron a favor de la nueva movilidad -menos Carmen Álvarez Rivero- y así se logró hacerla avanzar con dos tercios de la cámara. Solo se opusieron la cordobesa y los siete libertarios. Después la mayoría de los amarillos se manifestó en contra de parte del articulado, en sintonía con la Casa Rosada.

Disconforme con que el radical Martín Lousteau haya quedado al frente de la bicameral de Inteligencia, el Presidente lo tildó de “kirchnerista”, al igual que lo había hecho su vocero, Manuel Adorni, y comentó sobre el resto de la conformación de ese cuerpo: “En esa misma comisión están [Oscar] Parrilli y [Leopoldo] Moreau, que son parte del Memorándum con Irán. Es de una gravedad institucional enorme”.

Entonces, arremetió contra los diputados que votaron contra los fondos para inteligencia, que fueron 156, entre ellos los de Pro, instruidos por su socio Macri. “Si en la Argentina llegara a pasar un atentado es responsabilidad de este grupo de irresponsable que le quitan financiamiento a la inteligencia”, lanzó.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Javier Milei