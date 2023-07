MILEI: la insólita lista de Santa Cruz que lleva como nombre el apellido del dirigente libertario

escuchar

A pesar de que La Libertad Avanza no contará con candidato propio a gobernador ni postulantes para cargos legislativos nacionales en Santa Cruz, el apellido de Javier Milei aparecerá en una de las boletas que competirán en las próximas elecciones. La agrupación Unidos por Santa Cruz, que integra el frente Por Santa Cruz, vinculado a Juntos por el Cambio, decidió inscribir uno de sus sub-lemas con el nombre de Movimiento Integrador Liberal e Independiente (MILEI).

El espacio, que lleva como aspirante a la gobernación a Rubén Adrián Ferrara, se reconoce partidario del dirigente libertario e incluso militan para que el economista llegue a la Casa Rosada, pero no recibieron su respaldo para presentarse en los comicios provinciales. En diálogo con el diario Nuevo Día, Ferrara negó que la decisión de llamar al sub-lema con la sigla “MILEI” sea parte de una estrategia. Y aseguró que “el nombre va en absoluta sintonía con la propuesta y lo que representa” su agrupación.

Javier Milei Mauro Alfieri - LA NACION

“Somos un partido provincial, y trabajamos dentro del espacio de La Libertad Avanza junto al Partido Demócrata, dentro de nuestras listas se encuentran dirigentes y adherentes de distintas extracciones”, comentó el candidato a gobernador, que mencionó a uno de los sellos que conforman la alianza libertaria a nivel nacional. En ese sentido, agregó que “coexisten en nuestras listas dirigentes demócratas, otros que adhieren a (Ricardo) López Murphy. Es en definitiva un espacio de centro liberal”.

Por su parte, a través de un mensaje publicado en Twitter, el propio Milei cuestionó con dureza la presunta maniobra electoral del dirigente santacruceño: “Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único, pero es el más grosero) hablará de mala elección y de que mi nombre estaba en la boleta”, criticó, tras compartir la imagen de la boleta.

Seguro que si esos tramposos hacen una mala elección, el operador de Adriancito (no es el único pero es el más grosero) hablará de mala elección y que mi nombre estaba en la boleta... https://t.co/rs66f1CHDE — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2023

El líder de La Libertad Avanza hace tiempo que decidió despegarse de aquellos candidatos en las provincias que utilizan su imagen y su nombre, pero que no tienen el aval por parte del equipo de armado nacional del espacio. De hecho, a través de un comunicado que difundieron en mayo, sostuvieron que todos sus esfuerzos estarían puestos en su instalación como candidato presidencial, salvo contadas excepciones.

El domingo pasado, sin ir más lejos, ratificó esa postura en el marco de las elecciones provinciales de Santa Fe. “Atentos. Les dejo esto para que no haya “confusiones” después. Si aparecen con la misma cantinela de siempre, eso será una clara señal que no se trata de periodistas, sino de operadores que se esconden detrás de la honorable tarea de periodista para operar”, remarcó al insistir con que La Libertad Avanza no iba a contar con representantes oficiales.

LA NACION