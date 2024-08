Milei le ofreció a Alberto Fernández cuidar a su perro Dylan tras ser imputado por lesiones graves

Escuchar

Un día después de que se conociera la imputación contra Alberto Fernández, este jueves el presidente Javier Milei le envió a su antecesor un sorpresivo mensaje en el que le ofreció cuidar a Dylan, el perro que antes vivía en Olivos.

El miércoles, el fiscal Ramiro González imputó a Fernández por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas y por amenazas coactivas contra su expareja Fabiola Yañez, que lo denunció por violencia de género ante la Justicia.

Fue tras esto entonces que Milei le escribió por X: “Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo” .

El mensaje de Javier Milei para Alberto Fernández

Cuando se reunieron para el traspaso, el actual Presidente le dijo al anterior si no quería dejar en la quinta de mandatarios a su perro de raza collie, que vivió allí en los cuatro años de gestión del Frente de Todos. El animal no pasó desapercibido, debido a que la administración anterior lo utilizó como una forma de generar simpatía desde un primer momento, hasta en la campaña, en que se lo vio a Fernández pasearlo por Puerto Madero. Además, apareció en la famosa foto de Olivos, en el cumpleaños de la ex primera dama en plena cuarentena.

Alberto Fernández con Dylan cuando era candidato RONALDO SCHEMIDT - AFP

Ya corrido de la función, pero antes de ser denunciado por Yañez, Fernández salía con su mascota por el barrio porteño donde quedó instalado desde que estalló el escándalo. E incluso la cuenta de Instagram del perro generó un capítulo de la causa, debido a que la ex primera dama dijo que su pareja la engañaba con Cecilia Hermoso, la encargada de manejar ese perfil.

Fanático de los perros, Milei tiene en la quinta presidencial un canil donde se alojan los suyos, que son de raza mastín. La más conocida de sus mascotas es Conan.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández con Dylan y Prócer, el otro perro de la pareja, en Olivos Instagram

En tanto, el martes desde la Casa Rosada presentaron la nueva mascota presidencial: un boyero de berna de nombre Thor. Según supo LA NACION, el perro va a vivir en la casa de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, e irá a Balcarce 50 junto a ella.

La nueva incorporación salió a la luz con unas fotos que publicó el vocero Manuel Adorni junto a Karina, en uno de los despachos.

La causa

Por otra parte, Fernández tuvo un nuevo revés judicial el martes con la imputación. Además, el fiscal González pidió una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas: que le remitan los videos de los últimos dos años de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos, que se preserven los registros de los últimos cuatro años de la residencia, que la Unidad Médica Presidencial remita las constancias de atención a Yañez, que el Sanatorio Otamendi, SANAR, la Clínica Fertilis e Ineco manden la historia clínica de la ex primera dama, que la Procuración recolecte noticias relacionadas con el expediente y que la Casa Militar indique el personal que acompañó a Yañez en 2021 a Misiones.

Además, citó como testigos a la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo; al exintendente de Olivos, Daniel Rodríguez; a su amiga Sofía Pacchi; al exjefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra; a la secretaria del expresidente, María Cantero; y a la periodista Alicia Barrios.

Después de esto, Fernández mandó una carta de renuncia a la conducción del Partido Justicialista nacional, cargo en el que estaba de licencia. En ese descargo, volvió a decir que las acusaciones contra él son falsas.

