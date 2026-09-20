Milei, los despidos y el presupuesto: el revival que teme Bullrich, los cambios explosivos y los días de fragor en el mundo libertario

“Viste cómo es este gobierno: siempre que mete un gol, se tira un tiro en el pie”. La frase, premonitoria, pertenece a un colaborador del Gobierno y fue lanzada la semana pasada, en pleno entusiasmo por la agenda recuperada por Malvinas y la agitada actividad de Javier Milei en Balcarce 50.

La presentación del Presupuesto 2027 fue explosiva. Y también sumaron polémica los 12 despidos que efectuó Milei en la Quinta de Olivos, que volvieron a despertar versiones en torno a su figura, igual que en agosto con su prolongada ausencia en Balcarce 50.

Los cambios en discapacidad en el presupuesto revivieron las disputas de poder y la desconfianza dentro de la mesa política, que venía amalgamada por la gesta soberana por Malvinas. Incluso sus participantes sostienen que así “no sirve” si las decisiones finalmente se toman en otro lado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva Gustavo Garello - AP

Esta no es la primera vez que el Gobierno elige quebrar los acuerdos y mostrar a un Milei radical, aferrado antes que nada a la motosierra. La diferencia, advierten los arietes políticos propios, es que está empezando la campaña y el Presidente está estancado alrededor de los 30 puntos hace meses. “¡Quedás mal con los socios y los vas a necesitar!”, exclamó uno de los funcionarios ofuscados.

El ingreso del presupuesto al Congreso en la madrugada del miércoles, con un recorte de fondos para discapacidad que no habría sido adelantado por Luis Caputo en la reunión de mesa política del martes, incineró el frente interno. Tanto el jefe de Diputados, Martín Menem, como la senadora Patricia Bullrich no estaban al tanto y vieron avecinarse el conflicto en aquellas horas previas al amanecer.

Bullrich y Menem trinaron con los cambios en el Presupuesto Presidencia

Los dos recibieron llamados desesperados de diputados libertarios -Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Damián Arabia fueron de los más activos- para preguntar qué hacían en la Comisión de Discapacidad que se les venía, con los aliados indignados. Menem activó una reunión de emergencia temprano en la Cámara baja.

Bullrich y Menem no hablaron entre sí.

Otro de los que trinó por esas horas fue el ministro de Salud, Mario Lugones. Tampoco estaba enterado. Vio en el Presupuesto previsiones diferentes a las que prometía en los encuentros federales de Salud. “Hablen con Rosada”, se desligaron.

El ministro de Salud, Mario Lugones Ricardo Pristupluk

El Ministerio de Capital Humano debió aclarar que para las asignaciones está comprometido con el FMI a pagar alrededor de 95% de la canasta básica, es decir, que el monto de las prestaciones está garantizado. Es que, por tercer año consecutivo, Economía también propuso derogar la movilidad. En el Gobierno no tienen ninguna fe de que la oposición lo avale. Por eso, según fuentes al tanto, Sandra Pettovello a Luis Caputo no lo llamó.

Las voces de la Casa Rosada que defendieron el Presupuesto dijeron que el articulado de Discapacidad es el que “aprobó el Presidente para no romper el equilibrio fiscal”.

Las acusaciones de los indignados recayeron sobre los Caputo. El más apuntado fue el ministro de Economía por ser el autor intelectual y solo adelantar al ala política los aspectos básicos. El estratega fue apuntado porque maneja la secretaría de Legal y Técnica, que ejecuta el último filtro.

Agotada por un offside más, Bullrich hizo una bullricheada. El jueves la llamaron de Radio Rivadavia, atendió pese a que la nota no estaba arreglada y habló de “relaciones resentidas”. Más tarde, en A24, cargó contra Economía y se preguntó si la toman “de tonta”. El viernes sacó el video con No me importa, de Lali, la artista más denostada por Milei.

Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

El equipo de comunicación de Bullrich tenía la canción almacenada y a la espera del timing. Fuentes al tanto cuentan que el jefe digital de su equipo le avisó: “Es el momento de usarla, pero esto va a repercutir”. Bullrich, que no es fan de Lali pero conoce varios temas, no dudó. Lo grabó en su despacho del Senado.

“Patricia es consciente de la dificultad en la que estamos, la situación de la gente está áspera; plantea que no sabe si el Gobierno va a pasar la prueba en 2027″, explican los que la conocen. La notan preocupada porque los ve en otra sintonía a Milei, a Caputo y al ministro de Desregulación, “el Coloso” Federico Sturzenegger.

Ella ya dijo puertas adentro que “lo peor es no abrir los ojos a tiempo”, aterrada por un revival del macrismo en 2019.

“Estamos en una línea roja: ¿ganamos o no? Lo viví con Macri y nos dimos cuenta tarde. ¿Vamos a ir al matadero?“, advirtió -palabras más, palabras menos- en medio del enojo, ante su círculo cerrado. ”Patricia se quería matar cuando vio el Presupuesto. También recordó lo del Congreso en 2025, que fue un desastre y terminamos en [Scott] Bessent", cuentan los que la tratan.

Macri, durante la campaña 2019 Prensa Juntos por el Cambio

En el Gobierno admitieron que el video perforó. “Lo vieron hasta mis compañeros de fútbol”, se escuchó en un despacho.

Hábil político como ella, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pasó ¿casualmente? por el sanatorio Mater Dei, lleno de móviles a la espera de novedades sobre la salud de Mirtha Legrand. “Estuvo divertido”, dijo sobre el video. Santilli deslizó que Discapacidad se trató en la mesa política, pero que Bullrich “se tuvo que ir antes”. Fuentes que defienden a Bullrich afirman que ella se fue cuando el tema Presupuesto ya estaba terminado.

Los libertarios llegados de Pro tienen diferencias por la eliminación de las PASO. Fuentes oficialistas deslizan que Santilli no confía en que Bullrich quiera anularlas, por lo que no va a ir a sesión hasta que el jefe de Gabinete termine de garantizar el apoyo de los gobernadores. “Ella quiere las PASO para cantar truco”, aseguran los que creen que Bullrich busca ser vice y tener lugar en las listas o, incluso, ser una opción prudente a Milei.

Santilli acelera reuniones con los gobernadores para intentar anular las PASO Presidencia

Los integrantes del bloque escucharon a Bullrich decir que efectivamente es Santilli quien se comprometió a buscar los votos, y que ella juega dentro y no boicotea. “No está el número; los senadores plantean que tienen que hablar con los gobernadores”, explican los que la respaldan.

Bullrich condiciona por su alto peso en las encuestas. Milei lo sabe. Tras el video, el Presidente mostró su perfil más amable y las redimió a ella y a Lali Espósito. “No representa ningún problema”, dijo sobre la senadora. “Escuché algunos temas y me gustaron”, refirió sobre la cantante.

Lali, irónica contra Milei en uno de sus shows Captura

El jueves, Milei le pasó la administración de Olivos a la Casa Militar y echó a 12 trabajadores por supuestas “filtraciones”.

En el Gobierno hubo sorpresa entre los funcionarios, pero quienes lo aprecian descartaron las versiones que circularon en las redes. “Milei come muy simple y antes ni un bife le traían bien; pero es incapaz de maltratar a alguien que trabaja para él; los que dicen eso no lo conocen. Lo comía igual. Hasta que se lo contó a sus allegados y se hizo el cambio hace unos meses”, afirman.