Milei mostró su alegría por la visita del Papa y dijo que ceder en el programa sería conducir a la Argentina “al infierno”

El presidente Javier Milei participó este sábado en la inauguración del nuevo templo evangélico de Jesús es Rey, en Neuquén. Este espacio lo comanda el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional libertaria Nadia Márquez, también pastora y presente en el evento, que no oculta sus intenciones de gobernar su provincia.

Tanto la secretaria general, Karina Milei, como el titular de Diputados, Martín Menem, jefes políticos de Márquez, acompañaron al Presidente en este segundo acercamiento en lo que va de la semana a sectores evangélicos, a ocho días para la llegada del papa León XIV a la Argentina.

En su discurso, Milei hizo paralelismos constantes entre la economía y la fe. Frente a los evangélicos neuquinos, celebró la llegada del Papa y remarcó que ceder en el programa económico sería conducir la Argentina “al infierno”. Esto en medio de las presiones tanto externas como dentro de su propia gestión para que relaje el plan si quiere ser reelecto.

Tras halagar a la familia Márquez por el nuevo templo y por su labor pastoral de “casi 90 años de historia”, Milei planteó que la inauguración llegó “en un momento muy especial para la fe” en la Argentina. Así, recordó el desembarco el próximo domingo del Santo Padre, en medio de su acercamiento a los evangélicos.

El lunes, el Presidente y su hermana ya habían aparecido de sorpresa en el Museo de la Casa Rosada para un acto oficial por el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (que se celebra en realidad el 31 de octubre, en base a una ley de 2024). Los invitados se impactaron cuando, en plena celebración, entró personal de Casa Militar para informar que los Milei pasarían por ahí. Antes de su llegada, a los asistentes les dieron un sobre para que dejaran sus teléfonos y les ordenaron que no podían ni filmar ni sacarles fotos, según el relato de testigos a LA NACION.

“En los próximos días tendremos la posibilidad de recibir al Papa, la primera vez que visita la Argentina en casi 40 años”, arengó el Presidente este sábado, en su discurso en el templo de Jesús es Rey, y acotó: “Lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia. Un acontecimiento de semejante trascendencia será motivo de inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos, además de una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que hemos decidido defender”. El auditorio aplaudió.

En la Casa Rosada buscaron bajarle el tono a cualquier tensión con la Iglesia Católica en medio de estas actividades, con el argumento de que esta semana era especial para los evangélicos por conmemorarse su fecha.

Al igual que hizo el lunes, Milei volvió a decir que su gobierno aplica “la moral como política de Estado”, que se basa -según él- en respetar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Bajo esa postura, buscó plantear que su gestión actúa en base a valores, mientras que vinculó el populismo al infierno y la tentación.

“Este camino es arduo porque es sencillo decirlo pero muy difícil hacerlo. Requiere perseverancia, paciencia y convicción, aún cuando el camino se vuelve cuesta arriba. El equilibrio fiscal es una de las banderas. Estamos comprometidos con bajar impuestos, en la medida que el equilibrio fiscal lo permita”, sostuvo.

“Es sencillo decir que hay que tener las cuentas en orden, pero las presiones para no hacerlo son enormes”, refirió también Milei, en un momento en que hasta funcionarios de su gestión intentan evaluar alternativas que, sin aplicar un “plan platita”, permitan dar alivio a los sectores golpeados por el ajuste.

“Todos quieren más recursos, una porción mayor de la torta... Usan todos los medios para obtenerla. Lo más sencillo es ceder y venderse como los buenos, pero cualquier alternativa que implique ceder es injusta y destruye la economía. La injusticia es fácil, tentadora, pero conduce a la destrucción”, marcó el Presidente, en una férrea defensa del programa económico, y destacó: “Lo justo es complejo y requiere aferrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea. Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina en un desastre, la Biblia lo dice en el libro de Mateo”.

En eso, el Presidente dijo que los políticos tradicionales proponen “soluciones fáciles”, pero recalcó que “el paraíso de un día para otro no existe”.

“Vale la pena analizar por qué tantas veces los seres humanos caemos en las redes del populismo. Debemos preguntarnos por qué el camino que lleva a la perdición es ancho y recorrido por tantos de nosotros. Los humanos anhelamos la inocencia perdida y recuperarla a cualquier precio, queremos de forma genuina volver al paraíso que la transgresión nos robó; de eso se alimentan las políticas más peligrosas del populismo”, aseveró.

Dijo, además, que la tasa de interés tiende a disminuir en las sociedades “donde hay paz” y planteó que la emisión de dinero es “muy tentadora” porque “les hace parecer a los hombres que están acercándose al paraíso, cuando en realidad se los está conduciendo al infierno”.

“Los gobiernos populistas emiten para ganar poder”, dijo y siguió: “Los que prometieron el paraíso nos terminaron conduciendo al infierno”.

Siempre en esa línea, el Presidente relató que los argentinos “conocemos el infierno” porque “lo vivimos con la inflación”, en un proceso económico “que sigue la lógica de la tentación”.

“La política populista toma un anhelo legítimo y lo deforma, imprimiendo papel, decretando subsidios... Y el paraíso siempre termina siendo el mismísimo infierno. ¿Qué es lo más cercano al paraíso? Una sociedad donde hay estabilidad intertemporal, donde el crédito permite trasladar consumo del presente al futuro y viceversa, donde todos pueden innovar, invertir, donde hay comercio libre. Es un mundo donde el proceso de civilización está avanzado para permitir que la libertad se exprese lo mejor posible, también con la posibilidad de fracaso y error. Algunos lograrán más, otros menos, pero todos vivirán vidas dignas", dijo y ahondó: “Elegimos el camino de la moral como política de Estado, que implica esfuerzo, pero vuelve sobre lo que es justo; que nos conduce paso a paso a reconstruir lo más posible el paraíso terrenal que anhelamos”.

Otra vez, Milei aseguró que cumplió las promesas que hizo en la campaña 2023. “Somos claros en lo que ofrecemos para un segundo mandato: no creemos en soluciones fáciles, ni en combatir el populismo con más populismo”, sostuvo y vaticinó hacia 2027: “Creemos que este camino es el correcto, pero sabemos que depende de mostrarles la verdad de estas palabras. Queremos que el año que viene puedan elegir en paz. La otra opción es todo lo que en el último siglo nos hizo desandar el proceso civilizatorio y nos dejó más cerca de la barbarie. Hoy desde nuestro gobierno estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas, sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”.

Por último, Milei indicó que el país debe “aguantar las tormentas que vengan” porque los argentinos “ya sabemos cómo nos fue cuando hicimos caso a los que edificaron sobre las promesas fáciles”.

El nuevo templo evangélico que inauguró Milei tendrá capacidad para 4000 fieles. “El templo no recibe ni recibió ningún tipo de aporte del Estado”, aclararon a LA NACION fuentes cercanas a los dueños.

El pastor Márquez dijo que la estructura se levantó con aportes voluntarios y que no recurrió a préstamos bancarios. “Absolutamente todo salió de los aportes, donaciones y ofrendas de quienes integramos Jesús es Rey”, aseguró. La familia ya cuenta con otro auditorio, para 1000 personas, en el centro de Neuquén capital.

Esa provincia es la que más crece en la Argentina por el desarrollo petrolero derivado de Vaca Muerta y es una de las más favorecidas por el modelo libertario. Tal es así que en la Casa Rosada hay funcionarios que al gobernador Rolando Figueroa, también presente en la inauguración, lo llaman “el jeque árabe”.

En la Argentina se estima que hay seis millones y medio de evangélicos. Según el último censo religioso realizado por el Conicet, para 2019, rondaban 15,3% de la población. La religión católica es la mayoritaria, con 62,9% de la población, en base al mismo registro.