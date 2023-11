escuchar

En medio de la crisis por faltante de nafta en las estaciones de servicio a nivel nacional, el postulante libertario Javier Milei arremetió contra el Gobierno -sobre todo contra su contrincante, el ministro de Economía, Sergio Massa-, y publicó una foto de un playero de Shell que le llenaba el tanque de la moto a una persona con uniforme de YPF. “Esta foto dice mucho más que mil palabras”, acotó el candidato a presidente.

Pero se trató de una fake news. Esta mañana, el hombre que aparecía en la imagen asistiendo a su compañero de la otra empresa salió a desmentir la publicación del libertario. “Eso pasó en 2016, 2017″, aseguró.

Mauro Ibarra Molas aseguró ser el playero de Shell que aparece en la foto difundida por Milei. Primero comentó la publicación en Instagram que hizo el libertario, donde dijo que la estación está ubicada en la esquina de San Lorenzo y Castelli en la ciudad de Resistencia, Chaco. “Trabajé por algunos meses en los años 2016-2017 y la foto es de esa fecha, no es de ahora. El playero de la YPF me dijo que estaba llena su estación y por eso cargó en la Shell. Es común para los playeros que se llene cerca del cambio de turno, por eso si queríamos cargar teníamos que hacerlo en horas de poca gente, porque no queda bien estar cargando tu propia moto y hacer esperar a los clientes”, contó.

Asimismo, en ese descargo le dijo al candidato que él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, y que ahora está en un posgrado gracias a la beca Enfoque que otorga el gobierno chaqueño. “Me hubiera sido imposible completar mis estudios sin becas e incentivos desde la secundaria, que pude estudiar en el colegio técnico N°21 General Manuel Belgrano y tuve mi primera netbook, hasta hoy que estoy haciendo un posgrado. Gracias a la educación pública, y al sistema de gobierno federal y democrático, que promueve la educación de todos. Gracias a mis padres y a su apoyo. Si no tenía ayudas, hoy probablemente seguiría cargando nafta”, sostuvo Ibarra Molas, en un dardo a las políticas que promueve el libertario, como los vouchers educativos.

Para cerrar, este hombre aseguró: “Solo hay libertad cuando hay igualdad de oportunidades. ¡Viva la democracia!”.

En tanto, este miércoles en Radio 10 Ibarra Molas ahondó sobre lo que pasó, e indicó que le pareció “una falta de respeto” lo que hizo Milei con la imagen, sobre todo para con la gente que lo sigue al líder de La Libertad Avanza en redes sociales y tuvo que ver una mentira. “Usó una foto totalmente fuera del contexto, una foto de otra fecha. Esto pasó muchos años antes, año 2016-2017″, marcó.

Entonces, bajo la misma línea que el comentario que le dejó a Milei en Instagram, el trabajador se refirió al momento en que lo retrataron a él y a su colega. “Con este fin quiso dar a entender que YPF está andando mal con el fin de privatizarlo, cuando en realidad lo que pasó fue lo contrario. Lo que estaba pasando en ese momento era que yo le cargaba la nafta al hombre de la YPF porque en su estación estaba lleno, entonces cuando uno está en horario de cierre no puede cargar su propia moto, tenés que hacerlo en un horario en que está libre, como la siesta”, dijo, ya agregó: “Te tiene que coincidir en un momento en que no haya nadie; ahí vas y cargás tu propia moto. En este caso o se le pasó, o estuvo saturado todo el tiempo, y no pudo cargar su moto; entonces fue a cargar a la Shell. Era esa la situación”.

Por otra parte, Ibarra Molas también volvió a hacer una férrea defensa de la educación pública y reveló que en el momento en que fue tomada la fotografía cursaba varias materias de la carrera, pero debió suspenderla momentáneamente porque no podía hacerla coincidir con su trabajo. “En la estación tenés horario rotativo, a veces a la mañana, a veces a la tarde, a veces a la noche; y no podía continuar el estudio. Pero el sueldo estaba muy bien, estaba en blanco, en muy buenas condiciones. En ese momento me dediqué a trabajar, luego de eso pasé a un trabajo de medio tiempo y pude continuar los estudios”, narró el hombre que ahora es profesor en la Universidad Tecnológica Nacional y en la del Nordeste, mientras que también cursa un posgrado vinculado a cómo reducir el impacto energético en las viviendas, según indicó.

“Es muchísimo lo que la universidad me ha aportado como profesional y persona, además de las otras oportunidades que me dio por el mismo hecho de capacitarme. Dar una parte de eso es fantástico”, reflexionó.

