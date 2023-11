escuchar

En horas de la madrugada, Malena Galmarini utilizó su cuenta personal de X para lanzar duras críticas contra María Eugenia Vidal, luego de que la exgobernadora bonaerense cargara contra Sergio Massa en otra publicación. Así, la titular de AySA y esposa del candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) trató a la referente de Juntos por el Cambio (JxC) como “mentirosa” y “malagradecida”.

Los resultados de la primera vuelta colocaron a Massa y a Javier Milei en la instancia de balotaje para el próximo 19 de noviembre y a poco más de una semana de ese resultado, los referentes de distintos espacios no aminoraron sus encontronazos con declaraciones cruzadas tanto en la radio y la televisión, como por las redes sociales.

En este caso, María Eugenia Vidal posteó el 30 de octubre una publicación en el marco de la falta de combustible que se extendió por todo el país y en especial el último fin de semana. Allí la diputada nacional de Pro fustigó contra Massa, lo culpó por la crisis económica y la escalada de la inflación luego de que el funcionario asegurara que no es kirchnerista, sino del Frente Renovador, durante una entrevista con LN+.

En una lista enumeró que el candidato oficialista fue “jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, presidente de la Cámara de Diputados de Alberto Fernández”, y que ahora es “ministro de Economía de Alberto Fernández. Responsable del dólar a $1000 y la inflación del 138%”. “Sergio Massa es igual de kirchnerista que Cristina, Alberto y Axel”, agregó.

Dos días después, la excandidata a intendenta de Tigre redobló la apuesta, salió en defensa de su marido y no solo recordó el historial de cargos de Vidal sino que la descalificó. Replicando el mismo modelo de tuit, escribió: “Mariu. Heidi. Leona. Porteña. Bonaerense. Porteña, otra vez. Cerró escuelas. Detonó la PBA y rajó a CABA (¿o la rajaron?). Responsable de la muerte de Sandra y Rubén, docentes. Casada con [Ramiro] Tagliaferro aunque separada un mes después de la elección. Dice haberse mudado por las mafias, pero se mudó antes (¿Bola mágica?)”.

Y continuó: “Mentirosa. Desagradecida. De Larreta. De Macri. De Larreta, de nuevo. De Macri y Milei. Perdió las elecciones y quedó con sangre en el ojo. ¡Uf, no podría describirla en una frase! (No pongo foto para no ofender)”.

Antecedentes: del diálogo a la agresión

La relación de Malena Galmarini y María Eugenia Vidal se deterioró con el paso de los años. En 2016, la entonces gobernadora, Galmarini y Massa habían mantenido reuniones en el momento de mayor cercanía que tuvo el massismo con el macrismo. En aquel tiempo, en una entrevista con LA NACION, la funcionaria de Tigre se animó a plasmar que por cuestiones de “femeneidad” era más fácil dialogar con Vidal que con el expresidente Mauricio Macri. “Las mujeres somos menos competitivas, más sencillas y sinceras”, dijo. Sin embargo, desde la vuelta del Frente Renovador a la órbita del peronismo de ala kirchnerista todo cambió.

Este año, en julio, previo a las PASO, en una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios, Vidal aprovechó para responderle a la entonces precandidata a intendenta de Tigre que la había acusado, también por las redes sociales, de querer dejar “en manos de amigos” la explotación del gasoducto y “cobrar peaje a los productores de Vaca Muerta”.

“¿Qué es lo que va a hacer desde Tigre para mejorar la vida de la gente?”, le preguntó a la también titular de AySA y aclaró en aquel entonces que no le presta atención a “chicanas ni a discursos”.

“Esto no es otra cosas que una agresión. ¿Les parece digno que una mujer que hace política se dirija así a otra? Tal vez ella piensa que la política es una carrera por el cargo. Yo no. Todo lo que discuto son datos y hechos. A mi me interesa saber qué proyecto de país le van a ofrecer a los argentinos. Hace tres años y medio que gobiernan y le echan la culpa al resto”, había expresado Vidal.

