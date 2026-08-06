Milei se reunió con Noboa en Ecuador para la firma de acuerdos bilaterales

El presidente Javier Milei se reunió con su par de Ecuador, Daniel Noboa, en el marco de la gira que luego de su paso por Quito, lo llevará a Cali, Colombia. El objetivo del encuentro fue la firma de una serie de acuerdos bilaterales en diferentes áreas.

La firma de los acuerdos se dio tras un encuentro bilateral en el que participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, confirmaron desde Balcarce 50.

El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet. Presidencia

Ambos mandatarios mantienen una excelente relación y se han visto en distintas oportunidades, entre ellas durante la visita de Noboa a Buenos Aires, en agosto del año pasado.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, la lista de acuerdos bilaterales incluyó un “protocolo bilateral régimen automotor”, un acuerdo de servicios aéreos, un tratado de extradición, un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear, una declaración conjunta sobre pesca y un acuerdo de cooperación en ciberdefensa.

El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet. Presidencia

En la antesala de esos encuentros, el mandatario argentino participó de una ceremonia de ofrenda floral en la Plaza de la Independencia, en Quito.

Luego de la agenda con Noboa, Milei mantendrá un encuentro con representantes de cámaras automotrices argentinas.

En tanto que Quirno participará de la apertura del Foro Económico, en el Hotel Swissôtel.

El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio de Carondelet. Presidencia

De acuerdo a fuentes de Balcarce 50, está previsto que la partida de los hermanos Milei y Quirno rumbo a Cali se dé este jueves a las 21 de Argentina, 19 de Ecuador.

El viernes por la mañana, ya en suelo colombiano, Milei mantendrá un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, del que también participarán la secretaria general de la Presidencia y Quirno.

Alrededor de las 12, hora argentina, se espera que se concrete el encuentro entre Milei y el presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella. Apenas horas después de eso se concretará la ceremonia de asunción de De la Espriella.

Javier Milei se pronunció ante el triunfo de Abelardo de la Espriella (Foto: Captura X/@JMilei)

La asunción será, a diferencia de la habitual ceremonia de la capital, Bogotá, en la Arena de la Universidad Santiago de Cali. Desde allí saldrá el vuelo que traerá de vuelta a Milei y su comitiva, que aterrizarán el sábado por al mediodía en suelo argentino.

En mayo pasado, Milei celebró el triunfo de De la Espriella por sobre el candidato de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Lo mismo hizo poco después con la victoria de Keiko Fujimori, en Perú, a cuya asunción también asistió la semana pasada.

El viaje de Milei se realiza mientras en el Senado avanza una tensa sesión en la que se debate la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, en la que el oficialismo debió eliminar de la discusión el capítulo sobre la extranjerización de tierras a raíz de un fuerte rechazo social y político.

Los acercamientos a los gobiernos de Ecuador, Colombia y Perú se dan en medio de la tensión con Brasil, que en decidió no reponer a su embajador en el país luego de los insultos de Milei a su par Lula da Silva.

El enojo de Brasili se potenció luego del acto de lanzamiento de Flávio Bolsonaro en San Pablo y las últimas tres apariciones mediáticas del mandatario argentino, en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario”.

El mandatario explicó, tanto en LN+ como en radio Mitre y en una entrevista en el streaming La Casa, este martes por la mañana, que se basaba en que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad”, justificó el mandatario argentino.