Milei va a Rosario: bastión para 2027, un llamado a Pullaro y las dudas sobre si irrumpe Villarruel

El Monumento a la Bandera, que con forma de barco se alza frente al Paraná y sobre la Avenida Belgrano de Rosario, a solo unas cuadras del imponente mural de Leo Messi que mira al río, albergará otra vez al presidente Javier Milei este 20 de junio, para el acto patrio más importante que organiza la ciudad.

A diferencia de 2024, cuando participó del evento y recién transitaba el primer semestre de su gestión, ahora Milei llegará a Rosario con un fuerte problema interno causado por sostener a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también con miras a 2027, año en que intentará la reelección y en el que los libertarios esperan el respaldo de las provincias con fuerte predominio del agro, una de las actividades que tracciona con este plan económico.

Este miércoles, alumnos de distintas escuelas de Santa Fe hicieron la promesa a la bandera en el Monumento; Pullaro anunció el fin de la remodelación Gobierno de Santa Fe

El sábado, Milei será recibido por el gobernador radical Maximiliano Pullaro, a quien el Presidente llamó por teléfono para avisarle de su visita; y por el intendente, también radical, Pablo Javkin. Según informaron desde la Casa Rosada, el Gabinete va a acompañar a Milei a Rosario, por lo tanto Adorni será de la partida en el acto por el Día de la Bandera que, hasta el momento, es la única actividad agendada que tiene el mandatario.

Está previsto que la ceremonia comience a las diez de la mañana y que culmine con el discurso de Milei. En la zona donde se erige el mástil se dispondrán dos sectores de sillas para los invitados y un pasillo para que Milei, Pullaro y Javkin lleguen a la tarima que hará las veces de escenario. Las invitaciones de funcionarios nacionales las giró la Casa Rosada, mientras que las de los dirigentes provinciales las envió la gestión radical. La gente podrá acercarse a la zona para participar del acto, pese a que se activará un fuerte operativo de la Casa Militar. Como cada año, se encenderán los asadores con carnes a la estaca y se ofrecerán otras deliciosas comidas típicas.

En Santa Fe todavía es una incógnita si Villarruel se presentará de sorpresa a la celebración. Hay cierto nerviosismo y sospechas de que sí. En la gobernación descartan que desde Nación la inviten, pero no dan por descontado que la vicepresidenta vaya a la ciudad donde nació su padre para este 20 de junio, como en 2024 y 2025. Desde el Senado alimentaron las chances de que la vice irrumpa frente a una comitiva de la Casa Rosada que no la participa de nada.

Villarruel fue a Rosario tanto en 2024 con Milei, como en 2025 sola Marcelo Manera

“Hay una agenda legislativa con temas de mucha relevancia, allí está enfocada la atención de la vicepresidenta ahora. Después habrá tiempo de pensar en el acto. El año pasado estuvo, probablemente suceda lo mismo este año”, deslizaron desde la Cámara alta a LA NACION. Si Villarruel arriba a Rosario será para prestarle atención, porque además es una ferviente crítica de Adorni.

Quienes lleguen desde Buenos Aires a Rosario verán el Monumento a la Bandera libre de las chapas del obrador que durante más de una década empañaron la tradicional foto en esa zona de la ciudad. La puesta en valor del Monumento pasó de la órbita nacional (que nunca la concretó) a la provincial y este miércoles Pullaro anunció el fin de la refacción.

Los retrasos en las obras nacionales en el Monumento a la Bandera fueron motivo de reiteradas quejas los 20 de junio Marcelo Manera - LA NACION

Aliado del gobierno de Milei en el Congreso, Pullaro tiene una relación cordial con el Presidente -a veces incluso jocosa- pero en temas como la obra pública marca disidencias. En Santa Fe dicen que de ninguna manera el discurso del gobernador va a tener un contenido agrio para el Presidente, aunque aclaran que Pullaro mantendrá su línea “productivista”.

El mandatario provincial -que comanda un espacio integrado por 16 partidos- suele valorar el orden macroeconómico mileísta, pero promulga que a la producción hay que impulsarla y suele encarnar reclamos por la baja total de retenciones. La mayor coordinación con el Gobierno, más allá de lo legislativo, fue en materia de seguridad, con la articulación del Plan Bandera para abordar el narcotráfico.

“En el Día de la Bandera, Pullaro suele apelar a un discurso de unidad nacional”, dicen los que lo conocen. A nivel provincial, LLA compite por separado y el gobernador fue blanco reiterado de Romina Diez, la diputada nacional y amiga de Karina Milei, que preside el partido violeta en la bota y que lo acusó -por ejemplo- de copar los medios locales. En cambio, Pro está dentro del armado pullarista con la vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, el ariete en la provincia de Mauricio Macri, que pasa tiempos de alta sintonía con Pullaro.

Karina Milei y Romina Diez en Rosario

En la gobernación ya afirman que Santa Fe desdoblará las elecciones locales de las nacionales, con PASO y fechas que se fijarían entre abril y junio.

Rosario, en términos políticos, es un botín tentador para 2027. A un año de esa elección, hasta en la fuerza que comanda el gobernador admiten que es el bastión “más abierto” de la provincia de cara a las próximas elecciones.

Es que Javkin ya tiene dos mandatos encima y todavía no está claro que vaya a ir por uno más. Pullaro mira con ganas a su ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, para postularlo ahí.

Dentro de los socios del frente Unidos, hay otros nombres: el socialismo podría competir con la diputada provincial Clara García, mientras que Anita Martínez, la cara de Pro en Rosario, también suma sus porotos. La concejala, que responde a Macri, dio la nota en las últimas horas, ya que publicó una carta abierta en la que le pidió a Milei no asistir a Rosario con Adorni.

“Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”, le escribió ella a Milei.

En tanto el peronismo tiene en Juan Monteverde una esperanza y los libertarios habían fogoneado al experiodista Juan Pedro Aleart, actual concejal, que no salió del riñón del karinismo, sino que fue promocionado por la senadora Patricia Bullrich.

A nivel provincial, Pullaro sostiene una fuerte expectativa por su reelección, que le quedó habilitada con la nueva constitución, que definió dos mandatos para todos los cargos en Santa Fe.