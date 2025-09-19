Milei viaja a Nueva York: discurso en la ONU, encuentros con Georgieva y con el secretario del Tesoro

Javier Milei despegará este domingo a última hora rumbo a Nueva York. Será para participar por segundo año consecutivo de la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU).

En su agenda neoyorquina, que se extenderá entre el lunes y el jueves, el evento central será su discurso en el organismo multilateral. También está previsto que sume distintas reuniones bilaterales, entre ellas, con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu MENAHEM KAHANA� - AFP�

Por el momento, no hay definiciones sobre una posible bilateral con Tump. A pesar del interés por concretarla, en el Gobierno reconocen que, por ahora, el panorama luce complejo.

El líder libertario arribará el lunes por la mañana a suelo norteamericano y su primera actividad será, por la tarde, ese mismo día. Allí se espera que el mandatario se encuentre con Georgieva, con quien ya se reunió en diferentes oportunidades y mantiene una buena sintonía.

De ese encuentro está previsto que participe la comitiva en pleno que acompaña el mandatario y que estará integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz, Manuel Adorni y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.

Poco después se espera que el mandatario se reúna con el economista y publicista Xavier Sala i Martin. Nacido en Barcelona, y nacionalizado norteamericano, Sala i Martin es profesor de la Universidad de Columbia y es conocido por sus trabajos sobre crecimiento económico.

El martes, Milei irá a la sede de la ONU, donde a las 9:15 de la mañana está prevista la intervención de Trump en el Debate General de la 80 Asamblea General de la ONU y una extensa jornada que incluirá varias ponencias.

Allí, a la comitiva que acompañará al presidente, se sumará Francisco Tropepi, diplomático de carrera y representantes argentino permanente ante la ONU desde diciembre de 2024, cuando fue designado por la administración libertaria en el cargo.

En tanto, el discurso del mandatario argentino está previsto que sea el miércoles. Según la organización internacional, el discurso de Milei está pensado para las 12:15 hora local y, como todos, deberá tener una duración de 15 minutos.

Para entonces, en la delegación argentina, además de Karina Milei, Adorno, Caputo, Werthein y Tropepi, se sumarán los ministros Luis Petri de Defensa y Mario Lugones, de Salud.

Horas más tardes, en el atardecer otoñal, Milei asistirá a la ceremonia de entrega de Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, por parte del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Allí serán galardonados el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent Alex Brandon - AP

Milei está previsto que comparta la mesa con Bessent, y miembros del Atlantic Council, acompañado por alguno de los integrantes de su comitiva. No será la primera vez que Milei y Bessent se encuentren personalmente. La última de ellas fue en abril, cuando Bessent pasó por el país, en una visita breve.

Por la mañana del jueves, el mandatario podría dirigirse al cementerio de Montefiore, donde descansan los restos de Rebe de Lubavitch, el líder judío por quien siente verdadera admiración y cuya tumba ya visitó en otras oportunidades, como cuando viajó poco después de ganar las elecciones de 2023.

Por la tarde de ese día está en agenda que sea el encuentro ente Milei y Netanyahu, que originalmente iba a ser en Buenos Aires, pero se canceló por la situación del israelí ante la Corte Penal Internacional (CPI). A ese encuentro está previsto que, además de los miembros de la comitiva, también asista el embajador argentino en Isael, Axel Wahnish.

Luego está prevista la ceremonia de entrega del Premio de la organización judía, B´ nai B´rith, en el que Milei recibirá una distinción. Más tarde será el encuentro con el presidente del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder. Para luego, esa emprender el vuelo rumbo a Buenos Aires, donde está previsto el arribo a primera hora del viernes.