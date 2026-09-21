Milei viaja a Nueva York para reforzar el reclamo por las Malvinas ante la ONU y el vínculo con el gobierno de Trump

NUEVA YORK.- El camino que emprendió el Gobierno para reforzar el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, que agitó en las últimas semanas un clima de tensión con el Reino Unido, sumará un capítulo internacional de peso con el viaje de Javier Milei a Nueva York. El Presidente llegará a esta ciudad este martes por la mañana para una visita de tres días en la que pondrá especial acento sobre el diferendo por las islas ante la Asamblea General de la ONU y que despierta expectativas por cualquier nuevo gesto que pueda surgir de la administración de Donald Trump.

Antes de brindar su tercer discurso en el tradicional atril del organismo multilateral, previsto para el miércoles cerca del mediodía, Milei mantendrá este martes por la tarde un encuentro de alto nivel con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, consolidado como uno de los funcionarios con mayor influencia dentro del gobierno republicano.

El presidente Javier Milei y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el Foro de Davos, en enero pasado. Presidencia

La reunión de Milei con el jefe de la diplomacia norteamericana, quien ha destacado a la Argentina como un socio clave para Estados Unidos, fue confirmada por el canciller Pablo Quirno. Aunque no trascendieron detalles sobre el encuentro, es previsible que el tema Malvinas esté sobre la mesa, a la vez que servirá para estrechar el sólido vínculo entre ambas administraciones.

Quirno es uno de los funcionarios que acompañarán al mandatario argentino en el viaje a Nueva York, adonde arribarán al aeropuerto John F. Kennedy el martes cerca de las 8.30 (hora local). Se sumarán allí el ministro de Economía, Luis Caputo, quien este lunes tuvo una presentación en el JP Morgan, y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

Desde Casa Rosada confirmaron que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se quedará en Buenos Aires.

El presidente Javier Milei, en su discurso de 2025 ante la Asamblea General de la ONU. Heather Khalifa - FR172147 AP

El Gobierno activó distintas vías diplomáticas para concretar algún tipo de encuentro entre Trump y Milei -al año pasado mantuvieron aquí una reunión bilateral- que sirva para reforzar la solidez de la alianza entre ambos mandatarios. Sin embargo, la apretada agenda del magnate, que incluye una reunión con el primer ministro británico, Andy Burnham, haría difícil que se concrete.

Cerca del Presidente señalaron a LA NACION que “no es imposible” que ocurra al coincidir ambos en el mismo evento, aunque rebajaron las expectativas. “Hay veces que surge en el momento”, expresó una fuente, que recordó que ambos ya se vieron siete veces. Es sabido que Trump ha hecho de la imprevisibilidad una de sus principales estrategias políticas.

Los presidente Javier Milei y Donald Trump, en la reunión del 23 de septiembre de 2025 al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Brendan Smialowski / AFP - AFP

Como es habitual, Trump ofrecerá el martes por la noche una recepción a los líderes que participan de la Asamblea, aunque la agenda oficial que distribuyó el Gobierno no confirmó la participación de Milei (el año pasado asistió). El líder republicano aprovechará allí para tener su primera reunión con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La agenda del magnate en Nueva York quedó comprimida porque el miércoles dará la bienvenida al presidente chino, Xi Jinping, para una visita de alto nivel a Washington.

En medio de las renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido en su litigio por las Malvinas, la figura de Trump cobró protagonismo central en el diferendo luego de que el presidente generara un temblor diplomático al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las islas y hasta se ofreciera como eventual mediador entre ambos países.

En ese sentido, en el Gobierno seguirán con particular atención lo que pueda surgir del primer cara a cara que Trump tendrá con Burnham, este martes, al margen de la Asamblea. Ambos líderes, que mantuvieran dos conversaciones telefónicas desde la asunción del premier en julio, darán sus discursos en la ONU ese mismo día. No trascendieron detalles de los temas que discutirán.

El presidente norteamericano, Donald Trump, y el primer ministro británico, Andy Burnham.

Trump ha utilizado sus expresiones sobre las Malvinas -ampliamente celebradas por la administración libertaria- como herramienta de presión a Londres para que incremente su gasto militar en la OTAN al nivel que exige Washington y por la falta de apoyo británico en la guerra en Medio Oriente.

“Para Burnham, el verdadero peligro respecto a las islas radica en que Trump las considere como una disputa más en la que puede mediar para alcanzar un acuerdo. Cualquier insinuación de que su futuro es negociable presionaría al primer ministro para que contradijera tales afirmaciones”, analizó el diario británico The Times.

Además de la reunión con Rubio y su disertación en Yeshiva Darchei Torah, Milei recibirá este martes al economista mexicano Roberto Salinas, director de Atlas Network en América Latina, donde promueve políticas públicas de libre mercado, y al economista norteamericano Xavier Sala i Martín, defensor del liberalismo clásico de mercado y la globalización.

El presidente Javier Milei, en cadena nacional desde la Casa Rosada.

Con los resultados a cuestas de su reunión con Rubio y lo que arroje el encuentro entre Trump y Burnham, Milei se presentará por tercera vez ante la Asamblea General de la ONU el miércoles con un discurso delineado junto al asesor Santiago Caputo en el que destacará la defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, luego de que el Gobierno endureciera las sanciones contra las empresas de hidrocarburos que operan en la zona de las islas.

Quirno anticipó que la situación por Malvinas será uno de los principales ejes del discurso y que Milei insistirá ante la ONU en el reclamo argentino “legítimo e irrenunciable” sobre las islas. “Invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta Asamblea”, dijo el año pasado el Presidente.

Su discurso de producirá luego de que el jueves pasado el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley de defensa de la soberanía de Malvinas para que empiece a ser tratado en las respectivas comisiones. El texto tiene como objetivo endurecer las penas a quienes explotan los recursos naturales en el entorno de las Malvinas de forma ilegítima y “dotar al Estado de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Otras reuniones y disertaciones

La primera actividad de Milei, este martes a las 15 (hora local, las 16 en la Argentina) será una disertación en una institución educativa de la comunidad judía en Queens, Yeshiva Darchei Torah, donde le entregarán el galardón “Ohev Yisrael” por su respaldo a ese país.

Por la tarde del miércoles, Milei -que cumplirá su visita número 18 a Estados Unidos desde que es mandatario- disertará en la conferencia “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI), una organización conservadora con sede en Washington que promueve la democracia y libertad.

🇦🇷🇺🇸 Javier Milei en Nueva York



El próximo 23 de septiembre, el Presidente de la Nación será el principal orador de “Democratic Values, Economic Freedom & Strategic Security”, un encuentro organizado por Fundación Federalismo y Libertad (FyL) y el @IRIglobal, con @Citi como… pic.twitter.com/IC5RqwirSq — Fundación Federalismo y Libertad (@fedyliber) September 9, 2026

Esa exposición será en la sede central del Citibank en Manhattan, y el Presidente aprovechará para exponer la marcha del plan económico del Gobierno.

Más tarde participará de una mesa a puertas cerradas en la sede del Americas Society/Consejo de las Américas, junto a su presidenta, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios. Una hora y media más tarde, Milei se encontrará con el rabino Simon Jacobson, miembro del movimiento Chabad-Lubavitch y autor del libro “Hacia una vida significativa”, con quien suele reunirse en sus visitas a Nueva York.

En tanto, al día siguiente Milei se reuniría con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales junto con Trump. El Gobierno trabaja para concretar ese encuentro, que aún no fue confirmado en forma oficial, según supo LA NACION. El año pasado ambos líderes se encontraron al margen de la Asamblea de la ONU.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en abril pasado. Presidencia de la Nación

En medio del malestar de Israel con el Reino Unido de las últimas semanas a raíz de un paquete de sanciones y medidas comerciales impulsadas por Londres contra los asentamientos israelíes en Cisjordania, el hijo mayor del premier, Yair Netanyahu, reiteró en redes sociales que “las Islas Malvinas pertenecen a la Argentina”.

En tanto, el jueves cerca del mediodía el Presidente disertará al mediodía (hora local) en The Economic Club of New York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos. La actual presidenta de la junta directiva es Dambisa Moyo, una economista de origen zambiano y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue nombrada en junio pasado.

A lo largo de su historia, The Economic Club of New York tuvo como expositores a varios presidentes de Estados Unidos, como Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, y líderes extranjeros, como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi.

Por otra parte, Quirno estará el miércoles por la noche en el consulado argentino en Nueva York junto al subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, para el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura. El evento fue organizado por el cónsul Gerardo Díaz Bartolomé y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, hijo de argentinos.

El canciller también señaló que hay agendada reuniones del Escudo de las Américas, la coalición multinacional lanzada en marzo por Trump con líderes latinoamericanos afines -como Milei- para coordinar la seguridad regional y combatir a los carteles del narcotráfico.

Está previsto que por la noche del jueves la comitiva emprenda el regreso hacia la Argentina, donde aterrizará a las 8.30 del viernes.