Milei volvió a defender la reforma de la carta orgánica del Banco Central y explicó los cambios

El presidente Javier Milei defendió una vez más este viernes los cambios que desde el Gobierno buscan implementar en la carta orgánica del Banco Central; en tanto aseguró que si las elecciones de medio término de 2025 hubieran sido presidenciales, La Libertad Avanza hubiera ganado en primera vuelta.

Sobre los cambios se refirió al hablar de la reunión con ministros que encabezó este jueves tras el acto por el 9 de Julio. “[En el encuentro] se tocaron básicamente dos temas: la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que fue lo principal, y luego discutimos sobre del artículo teórico que escribimos con Demian Reidel que explica nuestra estrategia de crecimiento”, dijo Milei en una entrevista con radio NOW.

Luego sumó: “Tuve el privilegio de discutir [la reforma] con tres personas que saben de qué se trata esa silla [la del titular de la entidad] porque la ocuparon, Sturzenegger, Caputo y Bausili”. En tanto insistió en que los cambios instalados por el kirchnerismo fueron diseñados para que uno “pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”.

Milei afirmó que discutió la reforma con Sturzenegger, Caputo y Bausili

El jefe de Estado además detalló los aspectos centrales de la iniciativa. “Primero, quitarle la actual función al Banco Central, que le asigna cinco objetivos por lo cuales puede emitir por cualquier cosa; el mandato es preservar el valor de la moneda. Es un único mandato: preservar el valor de la moneda”, remarcó Milei.

Respecto a la regulación vigente, el mandatario la calificó como “una declaración de ignorancia” y criticó las gestiones previas de Mercedes Marcó del Pont y Alejandro Pesce -durante la administración de la expresidenta Cristina Kirchner-, a quienes acusó de “arruinar la vida de los ciudadanos” debido a un déficit fiscal sostenido.

Como “segundo punto”, el mandatario enumeró “la prohibición total y absoluta de financiar al fisco” de manera directa o indirecta. Sobre este aspecto, advirtió que ante un eventual incumplimiento de la independencia institucional “debería ir preso el directorio del Banco Central que avale eso, debería ir preso el poder ejecutivo responsable de eso y deberían ir presos también diputados y senadores”.

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