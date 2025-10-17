Milei volvió a hacer campaña en el conurbano y busca polarizar con el kirchnerismo

Decidido a ponerse al frente de la campaña electoral, el presidente Javier Milei encabezó ayer una caravana por Tres de Febrero, el municipio que gobierna Diego Valenzuela, uno de los primeros dirigentes de Pro en saltar a La Libertad Avanza. En su regreso al conurbano bonaerense tras el acto en Moreno que sirvió de cierre de la campaña previa al comicio provincial, Milei intentó nuevamente polarizar con el kirchnerismo.

“Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner”, dijo el jefe del Estado, subido a la caja de una camioneta, entre un tumulto de militantes y escoltado por Diego Santilli y Karen Reichardt, sus principales candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert.

“Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad”, rescató Milei de los casi dos años que lleva su gestión.

Militantes libertarios se movilizaron en Tres de Febrero para respaldar a Milei LUIS ROBAYO - AFP

Durante la recorrida por Tres de Febrero, Milei estuvo acompañado por Valenzuela y sus candidatos. Pero también se sumaron la ministra de Seguridad de la Nación y primera candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, y los armadores libertarios en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo.

“En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales”, evocó el Presidente en un tramo de su discurso. Y anadió: “Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!”.

La campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires tuvo un vuelco desde que Espert se vio obligado a renunciar a su candidatura tras revelarse un vínculo con un empresario acusado en Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

Raid por el norte del país

Milei continuará este sábado con la campaña con visitas a dos provincias en las que se anticipa un escenario adverso. Estará en Tucumán, donde juega fuerte su exaliado el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, y en Santiago del Estero, donde el gobernador Gerardo Zamora dominada política local desde hace dos décadas.

En Tucumán, el divorcio con Jaldo -que apoyó todas y cada una de las iniciativas durante el primer año de gestión libertaria y fue anfitrión de la firma del Pacto de Mayo- puede traer consigo una dura derrota para el Gobierno. Según números de la gobernación, la lista violeta encabezada por el joven empresario Federico Pelli supera los veinte puntos de intención de voto, pero está lejos de los candidatos del peronismo.

En cuanto a Santiago del Estero, el Presidente estará allí el mismo sábado, pero más temprano, para respaldar a Tomás Figueroa, que encabeza la lista de senadores nacionales y espera terminar al menos en segundo lugar para alcanzar el escaño por la minoría, que disputa con el exvicegobernador peronista (y aliado de Zamora) Carlos Neder.