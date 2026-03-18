Milei vuelve a salir del país: viaja a Hungría para participar de un foro organizado por el ultraderechista Orban

En medio de la controversia que sacude al Gobierno por el caso $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei volverá a salir del país esta semana rumbo a Hungría, confirmaron esta noche a LA NACION fuentes oficiales. Será para participar, el sábado, de una nueva cumbre de la organización conservadora CPAC.

Será el cuarto país al que Milei arribará en poco más de una semana, luego de haber visitado Estados Unidos, Chile y España. Milei emprenderá el nuevo periplo el viernes, tras una salida al interior del país que tiene prevista para mañana a Tucumán.

En Hungría, Milei participará de un evento organizado por el primer ministro Viktor Orban, con quien el mandatario estuvo en febrero pasado, en otro viaje a Estados Unidos. Fue cuando ambos participaron del primer encuentro del Consejo de la Paz en Washington, impulsado por Donald Trump.

Allí, en un video que trascendió, ambos se mostraron abrazados mientras reían y cantaban al ritmo de una canción de Elvis Presley. Adelante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reía. “Si seguimos así, nos van a separar”, bromeó Orban en sus redes sociales.

Milei el 7 de marzo, en su último viaje a los Estados Unidos ap - AP

La sesión inaugural del foro se llevó adelante en el Instituto de la Paz y participaron presidentes de 27 países, miembros fundadores de la entidad y alineados con la Casa Blanca. Fue durante esa reunión que Milei quedó al lado de Orban. Cada uno tenía en su asiento una gorra roja con la palabra USA, característica del trumpismo.

Luego de ese periplo en febrero, en marzo Milei inició una nueva gira que lo devolvió en el país el último fin de semana tras haber pasado por Estados Unidos, Chile y España. A eso ahora se suma Hungría, que se espera que sea un viaje breve.

El mandatario tiene en agenda para este jueves una visita a la provincia de Tucumán, en el marco del denominado Tour de la Gratitud, con el que los libertarios buscan agradecer el apoyo electoral el pasado octubre en las elecciones de medio término.

En el plano local, Milei afronta las esquirlas del caso $LIBRA, cuyas últimas revelaciones contradicen las explicaciones públicas que dio el mandatario sobre su papel en la gestación, el lanzamiento y el colapso de la criptomoneda.