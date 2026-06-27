Milei y Adorni | El apoyo incondicional que no alcanzó para sostener al jefe de Gabinete

27 de junio de 2026 18:38 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Política

Javier Milei empezó a elevar la voz hasta llegar al umbral de un grito: “¿A usted le parece justo ejecutar a una persona honesta? ¡No voy a ejecutar a una persona honesta en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque les dijo la verdad, que son solo periodistas!”

Esa noche del 6 de mayo, el Presidente se conectó desde Los Ángeles con LN+ para defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien la senadora Patricia Bullrich acababa de exigir en una entrevista que presentara de manera perentoria su declaración jurada. Milei irrumpió con la urgencia de quien quiere cortar de cuajo una discusión interna. Dijo que Adorni es “una persona honesta” y que sus números estaban “en orden”. Acusó al periodismo de querer perjudicarlo maliciosamente y enfatizó: “¡Ni en pedo se va!”.

Milei salió a respaldar a Adorni luego de que Bullrich exija que presente sus DDJJ

Fue el clímax de tres meses y medio de gestos, fotos y palabras para blindar al principal funcionario de su gobierno en el trayecto de su derrumbe político, a raíz de las revelaciones sobre su inexplicado crecimiento patrimonial desde que asumió un puesto en el Estado.

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Milei pasó de minimizar las denuncias contra Adorni a exigir a todos sus ministros que le dieran un apoyo incondicional.

El caso Adorni estalló el domingo 8 de marzo, cuando se descubrió que su esposa, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial a Estados Unidos. Se puso horas después que se habían ido de vacaciones en febrero a Punta del Este en un vuelo privado. Y el jueves 19 se confirmó que tenían una casa no declarada en el country Indio Cua. Ese día, Milei dio su primera ratificación explícita a su ministro coordinador. Dejó que Adorni publicara una foto de los dos con esta expresión irónica: “El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin”. Después viajaron juntos a Tucumán, donde Milei denunció una “carnicería mediática” contra el Gobierno.

Milei junto con Adorni, el 19 de marzo, en una foto que subió a redes para ratificar que continuaba como jefe de Gabinete ante versiones de salida

Con la crisis en aumento, Adorni dio una conferencia de prensa el 25 de marzo, en la que dijo que no tenía nada para ocultar, pero se negó a dar precisiones sobre sus bienes. Apenas terminó hubo un operativo clamor en el que todos los ministros expresaron su confianza ciega en el funcionario. Karina Milei lo encabezó con este mensaje: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”.

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Una de las muchas fotos de apoyo a Adorni que publicó Karina Milei en los últimos meses Presidencia

El 27 de marzo el Presidente fue a inaugurar el centro de formación de Capital Humano y resaltó la figura de la ministra Sandra Pettovello, después de recordar los días difíciles en los que se había enfrentado a las organizaciones piqueteras. Hizo una pausa, buscó con la mirada a Adorni y dijo: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”.

Milei, a Adorni: "Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias"

El 2 de abril, en el acto por las Malvinas, se abrazó efusivamente con Adorni delante de las cámaras para que el gesto no pasara inadvertido.

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Acto por los 44 años de Malvinas: el abrazo entre Javier Milei y Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

Siete días después, en una entrevista en la TV Pública, volvió a mencionar a Adorni. Se refirió a él como “el maravilloso jefe de Gabinete que tengo”. La semana siguiente Karina Milei se llevó a su protegido a un viaje a Vaca Muerta, en otra señal de abroquelamiento.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitaron Vaca Muerta el 16 de abril Presidencia

Bronca con el periodismo

A medida que se acumulaban las sospechas sobre el funcionario crecía a la par el nivel de agresión de Milei al periodismo y a los medios de comunicación. “El 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben financiados por otros países o con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas o responden a empresarios. Están contaminados y se dedican a envenenar a la gente”, dijo en la TV Pública.

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Esa inquina quedó en evidencia el 29 de abril, cuando acompañó a Adorni a la sesión de control en la Cámara de Diputados. “¡Chorros! Corruptos son ustedes”, les gritó a un grupo de cronistas que le preguntaron en un pasillo su opinión sobre la presentación del jefe de Gabinete.

Javier Milei le grita "chorros" a un grupo de periodistas en los pasillos del Congreso Rodriguez Yebra, Martin (Secretario de Política)

Adorni había dicho en el recinto que todas sus declaraciones de bienes habían sido presentadas, “sin ocultación alguna”. Una declaración que lo condenó un mes y medio después, cuando confesó que había ahorrado “en negro” durante 25 años y que no había incluido en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción una parte sustancial de su patrimonio. “¡Vamos, Manuel!”, había bramado Milei desde el palco principal, mientras aplaudía de pie, en el momento en que se inició el debate.

"Vamos, Manuel", grita Milei en el Congreso, en apoyo a Adorni (29 de abril de 2026)

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En la previa había filmado un video con todos sus colaboradores principales rodeando a Adorni musicalizado con la canción “Eye of the Tiger”, de la película Rocky.

Milei y el Gabinete respaldan a Adorni en el Congreso

El intento de pasar página fracasó estrepitosamente el 4 de mayo cuando el contratista Manuel Tabar declaró en la Justicia que Adorni pagó 245.000 dólares para refaccionar la casa de Indio Cua. Milei no titubeó. Al día siguiente lo sumó a una reunión en la Casa Rosada con entidades de la comunidad judía internacional. Con foto y todo.

El presidente Javier Milei se reunió con el presidente de B’nai B’rith Internacional, Robert Spitzer; el CEO de la entidad, Dany Mariaschin; la titular de su filial argentina, Susana Chalón; y el secretario de esa organización, Daniel Sporn. También participaron el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y su vicepresidente, Gabriel Salem, en Casa Rosada. Participaron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el Canciller, Pablo Quirno ; y el ministro de Salud, Mario Lugones Presidencia

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Pero la presión interna empezó a hacerse insoportable ante lo que parecía una caja de sorpresas permanente que debilitaba el relato del Gobierno. Bullrich lo blanqueó cuando urgió a Adorni a dar explicaciones y desató la reacción de Milei.

“Si tuviera los dedos sucios se iría. Pero estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y una persona de bien. “Los números están en orden y van a ser presentados. No nos preocupa porque tiene todos los números en orden”, dijo la noche del 6 de mayo Milei, en esa intervención televisiva desde Los Ángeles.

Argumentó que Bullrich había “espoileado” a Adorni porque sabía que estaba a punto de presentar la declaración jurada en la que quedaría todo claro. “Ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”.

Indignado con lo que le preguntaban Luis Majul y Esteban Trebucq, insistió: “A mí el desgaste político no me importa porque yo trato con seres humanos. Con seres humanos nobles, honestos que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que hacen de fiscales, de jueces y hacen juicios sumarísimos”.

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Al contratista Tabar lo trató de “mentiroso” y lo describió como “militante kirchnerista” con un “prontuario muy dudoso”. Hasta se permitió ningunear un detalle que captó la atención popular sobre las obras que hizo Adorni: “Hablaban de una cascada y después se vio que eran dos cañitos de agua”.

-¿A usted le presentó los papeles? -le preguntaron.

-A mí lo que me presentó estaba en orden. Me consta que está limpio -respondió.

Cada vez peor

El apoyo no cesó. El viernes 8 Milei reunió al Gabinete y exigió un respaldo monolítico a Adorni. Incluso cruzó con tono enérgico a Bullrich cuando ella pretendió insistir con la necesidad de explicar sin más dilación los detalles de la evolución patrimonial del funcionario. Después se fue y dejó a Adorni al frente de la reunión.

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El 22 de mayo el Presidente habló ante la Bolsa de Cereales, donde celebró el éxito político de haber sancionado la reforma laboral. “Los únicos que pudimos hacer eso en la historia fuimos nosotros. Gracias a ese enorme equipo que tenemos con Manuel Adorni, con Karina Milei, con Santi Caputo, con el Colo Santilli, que son los que manejan la cuestión política”. Vaya sí que somos buenos gestionando y generando resultados”.

El infortunio de Adorni continuó y se instaló una pregunta: ¿por qué lo sostienen? Se hizo ensordecedor el ruido político cuando Adorni confesó en LN+ que había ahorrado en negro y que iba a rectificar las declaraciones juradas que, hasta entonces, definía como impolutas. Esa noche Milei se limitó a reuitear un tuit lleno de elogios a Adorni de un funcionario menor, Santiago Oría.

Adorni contó que ahorró "en negro" y explicó por que no declaró ese dinero anteriormente

La mesa política se reunió al día siguiente. Se sacaron una foto con Patricia Bullrich y una torta de cumpleaños. Adorni se ubicó a un costado, como si quisiera facilitar futuras ediciones de esa imagen.

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La foto que subió Karina Milei en el cumpleaños de Bullrich durante la mesa política X Karina Milei

Ya corría la cuenta regresiva. En el Senado se había activado el proceso que podía terminar en una traumática e inédita destitución. El blindaje empezaba a romperse.

El viernes 19 se anunció un nuevo vocero presidencial (Adrián Ravier) y un nuevo secretario de Medios (Fabián Fernández). El jefe de Gabinete, limitado, siguió siendo un problema irresoluble.

Adrián Ravier, el nuevo vocero de Milei, junto con Manuel Adorni

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