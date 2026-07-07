Milei y los integrantes del Gobierno se expresaron tras el épico triunfo de Argentina: “No nos van a dar por muertos”

El presidente Javier Milei y distintos integrantes del Gobierno salieron este martes a manifestarse tras el épico triunfo de Argentina contra Egipto por los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Vamos Argentina, carajo! Qué manera de sufrir LRPMQLRMP”, expresó Milei desde sus redes sociales.

El posteo de Milei tras el triunfo

Posteriormente, en declaraciones a radio Mitre, el mandatario contó: “Vimos el partido con mi hermana en Olivos y qué forma de sufrir. Pero pudimos remontarlo y ganar. Era injusto el resultado. Argentina había jugado bien y nos encontramos con dos contra [contragolpes] que nos vacunaron, pero no nos van a dar por muertos nunca”.

“En los últimos 10 minutos hicimos una remontada histórica”, subrayó.

Sobre si había sufrido durante el partido, respondió: “Ni te cuento”. Y dijo que “jamás” perdió la confianza en el equipo de Lionel Scaloni. “Confié hasta el último momento, sabía que algo podían hacer”, apuntó.

“Lo que es importante destacar de este grupo es que no se dio por vencido en ningún momento, siguió peleando y buscando y eso es un ejemplo a seguir”, resaltó.

Tras afirmar que “no hay que rendirse nunca”, Milei ponderó: “Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos, renacimos y hemos podido revertir esta situación. Es una felicidad enorme y la repu… madre,¿por qué tenemos que sufrir tanto?”.

Consultado sobre si se había emocionado con la victoria, Milei respondió: “Sí, me emocione hasta las pelotas”. “Los felicito, los amo y estoy como loco de felicidad”, dijo sobre el equipo argentino.

Otros funcionarios

El ministro de Economía, Luis Caputo, se limitó a un “Vamos Argentina, carajo”, mientras la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, apeló a un ejemplo cinematográfico y señaló que “ni en ‘Gladiador’ le pusieron tanta garra como Argentina hoy”.

El posteo de Patricia Bullrich

“El corazón de este equipo, por Dios”, manifestó Bullrich, y adjuntó una foto de Lionel Messi emocionado tras la finalización del partido.

Antes, la exministra de Seguridad había hecho bromas: “Hola, 911. Qué grande sos, Argentina”.

El posteo de Luis Caputo

En tono críptico, el asesor presidencial Santiago Caputo se había limitado a un breve “TMAP”, en referencia a “Todo marcha acorde al plan”, el clásico leitmotiv libertario.

El posteo de Santiago Caputo

La diputada libertaria Virginia Gallardo también eligió enfocarse en el rol de Messi y expresó: “Sus compañeros, el país, el mundo… quieren que le vaya bien a Messi, que obtenga todo. Porque merece todo. ¡Por tanto! Es emocionante”.

El posteo de Virginia Gallardo