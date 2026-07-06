Con dirigentes propios y control sobre los bloques, Karina Milei ordena el Congreso para 2027

Con la mira puesta en 2027, Karina Milei expande su influencia sobre el Congreso. Ya no participa únicamente de la mesa política, con un rol de consulta, sino que interviene de manera directa en la coordinación del trabajo legislativo, supervisa la dinámica cotidiana y fija las prioridades de la agenda parlamentaria.

Lo hace apoyada en un equipo propio. El trío menemista constituye una pieza central de esa estructura. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, trabaja en tándem con Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional. El esquema se completa con Sharif Menem, director general de la Presidencia de Diputados y referente de la juventud libertaria alineada con la secretaria general. Durante la última sesión, Karina Milei eligió mostrarse públicamente junto a él. En el oficialismo lo describen como su principal apuesta para disputar la influencia que Las Fuerzas del Cielo, el espacio referenciado en Santiago Caputo, mantiene entre los militantes más jóvenes.

Karina Milei festeja el triunfo de la votación en Diputados junto a Sharif Menem Nicolas Suárez

El panorama es distinto en el Senado. Allí no cuenta con autoridades plenamente alineadas. La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó hace tiempo relegada del oficialismo y Patricia Bullrich, aunque mantiene su alineamiento, conserva márgenes de autonomía que generan incomodidad en el karinismo. La ministra marca diferencias y sostiene un armado propio, una dinámica que choca con el verticalismo que impulsa la hermana del Presidente.

Quien sigue el día a día de la Cámara alta es Ignacio Devitt, flamante vicejefe de Gabinete. Hasta la salida de Manuel Adorni fue el secretario de Asuntos Estratégicos y hoy trabaja junto al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli. En la práctica, responde políticamente a Karina Milei y ya participó de la última reunión del bloque libertario en el Senado.

Karina Milei, rodeada del bloque de diputados de La Libertad Avanza tras la media sanción del Súper RIGI y de la aprobación del acuerdo con dos fondos buitre

La estrategia combina expansión y control. Mientras fortalece su presencia con dirigentes propios, Karina Milei busca contener a quienes muestran autonomía política. Sigue de cerca los movimientos de Bullrich, que tomó distancia de la conducción oficial durante la crisis que terminó con la salida de Adorni, pero también monitorea a los legisladores que le responden para evitar gestos de indisciplina.

Lo mismo ocurre con Santilli, que todavía conserva su afiliación a Pro. Aunque el jefe de Gabinete mantiene una buena relación con Karina Milei y es uno de los principales interlocutores del Gobierno con los gobernadores, el karinismo procura seguir de cerca esos vínculos. El miércoles, por caso, Santilli recibió en la Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Del encuentro participaron también Martín y Lule Menem, incondicionales de la secretaria general.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a Lule Menem JGM

Ese esquema se completa con un cambio de bajo perfil pero significativo: la secretaria general se incorporó a los grupos de WhatsApp de los bloques oficialistas. Ya no dependerá de intermediarios para conocer las conversaciones internas y, al mismo tiempo, su presencia funciona como un factor de disciplinamiento.

Bullrich, sin embargo, preservó un ámbito propio. Armó un grupo paralelo con Karina Milei, Santilli, Devitt, Lule Menem y los legisladores que le responden, mientras mantuvo el chat que utiliza habitualmente con su bloque para coordinar el trabajo cotidiano sin la mirada del resto del oficialismo.

La nueva estructura quedó expuesta el miércoles por la mañana, durante la reunión que Karina Milei encabezó junto a Javier Milei con los 95 diputados y 21 senadores libertarios. Allí presentó formalmente a los nuevos integrantes del equipo y reforzó el mensaje que viene transmitiendo desde hace meses: “Todos somos un mismo equipo y la prioridad es la reelección de Javier”. El Presidente retomó esa idea al cerrar su exposición económica. “La reelección es necesaria para sostener el rumbo”, afirmó.

Entre los asistentes también llamó la atención la presencia de Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza (LLA). Ahora, además, será el encargado de ordenar el intercambio público de los bloques legislativos con los medios. Compartió la foto oficial junto al Presidente, Karina Milei, Santilli, Bullrich, Devitt, Martín y Lule Menem y Fabián Fernández, el nuevo vocero.

Fabián Fernández, Ignacio Devitt, Karina Milei, Diego Santilli, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ariel Ferrentino y Lule Menem Presidencia

Detrás de ese reordenamiento interno hay un objetivo que atraviesa toda la estrategia de Karina Milei: preparar el terreno para la reelección presidencial de 2027. Con esa meta en el horizonte, la secretaria general busca alinear al oficialismo detrás de una agenda legislativa que fortalezca el armado libertario y reduzca los márgenes para las disputas internas.

La principal reforma que pretende impulsar es la derogación de las PASO. Karina Milei considera que eliminar esa instancia electoral le permitiría preservar el control del aparato partidario y minimizar las tensiones dentro de LLA. El argumento público que esgrime el Gobierno, sin embargo, es otro: sostiene que la eliminación de las primarias reduciría el gasto que implica organizar una elección nacional adicional.

Para conseguir el respaldo de Pro y la UCR, el oficialismo evalúa ofrecer una alternativa que amortigüe el impacto de esa eliminación. Los referentes libertarios en materia electoral analizan habilitar un esquema de colectoras o listas internas dentro de las alianzas o frentes partidarios para competir por cargos legislativos y ejecutivos provinciales y municipales, mientras que la candidatura presidencial seguiría siendo única. Bajo su esquema, encabezada por Milei. En los hechos, funcionaría como una suerte de primaria trasladada a la elección general: con Boleta Única de Papel en el plano nacional y, en las provincias que no adhieran a ese sistema, con las boletas partidarias tradicionales.