Argentina vs. Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 13 horas en el Atlanta Stadium; todos los detalles del encuentro
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Egipto se apoya en el antecedente de Cabo Verde para complicar a la selección argentina: “No le tenemos miedo a nadie”
ATLANTA (enviado especial).- En la previa del decisivo choque contra Argentina en busca del pasaje a los cuartos de final del Mundial, la selección de Egipto entrenó este lunes al mediodía en las instalaciones del Atlanta United.
Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes va a estar disponible ante Egipto: “Va a jugar”
Lionel Scaloni confirmó que Leandro Paredes será titular en el partido que Argentina sostendrá este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. En la conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador de la selección fue directo ante la consulta de un periodista: “Sí, Leandro está disponible. Va a jugar”.
Si Argentina le gana a Egipto, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
El objetivo de la selección argentina es disputar ocho partidos en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 para tener chances de defender el título que logró en Qatar 2022. De momento, atravesó cuatro escollos y llegó a los octavos de final, donde su rival será Egipto este martes 7 de julio en el estadio de Atlanta.
Más allá de la dificultad que le presenta su oponente de turno y de que no puede confiarse porque pasó zozobras contra Cabo Verde, la albiceleste mira de reojo el horizonte a sabiendas de que seguirá caminando en el torneo siempre que se imponga a los africanos. De lograrlo, en cuartos de final jugaría el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.
Negocio perfecto: 27 goles en 26 partidos, el invicto del rey del soccer en el patio de su casa
Siete veces en New Jersey. Otras cuatro en Miami. Tres en Houston y Dallas. Dos más en Chicago. Y una visita a San Diego, Seattle, Boston, Kansas, Washington, Auburn, en el estado de Alabama, y Atlanta. Donde mañana volverá el emperador del soccer para jugar su partido número 27enfundado en los bastones albicelestes por la geografía de los Estados Unidos. Descartadas las canchas argentinas, lógicamente, ¿dónde creen que Lionel Messi más veces ha defendido a la selección? ¿En Brasil? No, ahí estuvo en 23 partidos, una cifra alta, pero insuficiente para llevarse el premio. Esa marca ya fue pulverizada por los Estados Unidos. Lionel Messi ni podía sospechar que ese país tan ajeno al fútbol se clavaría en su vida deportiva. Hoy los Estados Unidos son su hogar, literalmente. Y, también, prácticamente, su segunda casa en clave de selección.
Cuti Romero y Lisandro Martínez, a su juego los llamaron: la “trampa” de Egipto y la zona Messi
Egipto, como todo equipo que llegó a estas instancias, tiene sus virtudes. Y a ellas deberá estar muy atento la Argentina, pero lo cierto es que defensivamente el conjunto de Houssam Hassam podría otorgarle a Scaloni mayores posibilidades con respecto a cómo se terminó dando el partido ante Cabo Verde. Antes de continuar, vale aclarar que si la selección no mejora sus circuitos creativos, sus combinaciones colectivas más allá de lo que pueda inventar Messi, va a mantener el grado de dificultad. No alcanza con las grietas que pueda ofrecer el adversario, luego hay que saber aprovecharlas.
Egipto juega con un esquema táctico 4-2-3-1 y arriesga en función de su vocación ofensiva. Así lo hizo ante Bélgica, Nueva Zelanda, Irán y Australia. No vino a ver el Mundial, sino a jugarlo. Sobre el final del encuentro ante Australia, a los 33 minutos de la segunda etapa, hizo modificaciones para jugar con línea de 3, pero no como una modificación defensiva, sino para soltar más a los carrileros en el 3-4-3. De hecho, fue Egipto quien más buscó ganar para no llegar al alargue ni los penales, en la victoria por 4-2 desde los once metros luego de un 1-1 muy parejo.
Esperan cerca de 45.000 argentinos en Atlanta para el partido decisivo de la selección frente a Egipto en el Mundial
ATLANTA (enviado especial).- Las autoridades estiman que en las próximas horas llegarán a Atlanta cerca de 45.000 hinchas, movilizados principalmente desde la Argentina y Miami, donde el viernes la selección eliminó a Cabo Verde en tiempo suplementario. Por esta zona del estado de Georgia se calcula que viven aproximadamente unos 10.000 argentinos.
Las autoridades de Atlanta esperan ansiosas la llegada de una de las hinchadas más convocantes de la ciudad. La policía, por su parte, hizo un llamamiento para que no intenten colarse a la cancha, como ya sucedió en Dallas, ya que eso conlleva un delito de prisión y posible quita de la visa.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Egipto
El partido entre Argentina y Egipto podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports, Telefe, TV Pública, Disney+ Premium, Paramount+, desde las 13 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Egipto.
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