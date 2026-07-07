Argentina vs. Egipto EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Un contraataque de Egipto ante Bélgica, comandado por Marmoush y con los respaldos de Mo Salah y Zico

Egipto, como todo equipo que llegó a estas instancias, tiene sus virtudes. Y a ellas deberá estar muy atento la Argentina, pero lo cierto es que defensivamente el conjunto de Houssam Hassam podría otorgarle a Scaloni mayores posibilidades con respecto a cómo se terminó dando el partido ante Cabo Verde. Antes de continuar, vale aclarar que si la selección no mejora sus circuitos creativos, sus combinaciones colectivas más allá de lo que pueda inventar Messi, va a mantener el grado de dificultad. No alcanza con las grietas que pueda ofrecer el adversario, luego hay que saber aprovecharlas.

Egipto juega con un esquema táctico 4-2-3-1 y arriesga en función de su vocación ofensiva. Así lo hizo ante Bélgica, Nueva Zelanda, Irán y Australia. No vino a ver el Mundial, sino a jugarlo. Sobre el final del encuentro ante Australia, a los 33 minutos de la segunda etapa, hizo modificaciones para jugar con línea de 3, pero no como una modificación defensiva, sino para soltar más a los carrileros en el 3-4-3. De hecho, fue Egipto quien más buscó ganar para no llegar al alargue ni los penales, en la victoria por 4-2 desde los once metros luego de un 1-1 muy parejo.