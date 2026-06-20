Máximo Kirchner contra Kicillof en el banderazo por Cristina Kirchner: “Piden unidad y no son capaces de ir a verla”

Un nutrido grupo de militantes llevó adelante este sábado un “banderazo” en el Parque Lezama para reclamar la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Máximo Kirchner, a la cabeza del acto

Con motivo del Día de la Bandera, y bajo el slogan “Por Argentina. Por Cristina. Banderazo en Parque Lezama”, los militantes reunidos escucharon las palabras del diputado Máximo Kirchner, quien fue el único orador sobre el escenario.

En su discurso, el legislador convocó a la “unidad” peronista pero sin repetir errores del pasado.

Amado Boudou, en el acto Hernán Zenteno - LA NACION

“Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”, advirtió, sin dar nombres.

Postales del acto en Parque Lezama

Pero la referencia directa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había estado minutos antes, cuando el referente de La Cámpora habló de quienes piden “unidad” y “no son capaces de ir visitar” a la exmandataria.

“Los que todos los días hablan de la unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad”, reprochó.

Es conocido que Kicillof nunca se acercó al departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria desde hace un año.

Carlos Zannini reapareció en el acto Hernán Zenteno - LA NACION

“Si nuestra gente no es prioridad, ¿para qué la vamos de dirigentes? Y si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes necesitan”, alertó Máximo Kirchner.

El mensaje de Máximo Kirchner fue dirigido a la interna peronista, donde La Cámpora y el kirchnerismo están enfrentados a Kicillof por el liderazgo de la oposición.

Y en lo que sonó como otra referencia al mandatario bonaerense, el legislador expresó: “Queremos tener una candidata y no candidatos por default”.

Banderazo en Parque Lezama a un año de la detención de Cristina Kirchner Hernán Zenteno - LA NACION

Antes, y en lo que fue una alusión al expresidente Alberto Fernández, el referente de La Cámpora había señalado que “costó mucho recuperar el gobierno en 2019, pero para muchos vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto”, añadió.

Los organizadores calcularon la asistencia de “15 mil” personas en el acto.

Algunos de los dirigentes presentes en el acto

Entre los intendentes estuvieron Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Gustavo Ménendez (Merlo) Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján), además de la diputada provincial Mayra Mendoza.

También el senador Jorge Capitanich y el diputado Juan Grabois, además de Guillermo Moreno.

Además reaparecieron el exvicepresidente Amado Boudou, quien cumplió condena por el caso Ciccone, y el exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

Banderazo, en Parque Lezama, a un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Hernán Zenteno - LA NACION

Acorde a la despedida popular por la muerte del Indio Solari y a la liturgia kirchnerista, el acto cerró con Mi Perro Dinamita, Todo Preso es Político y Vamos las Bandas, entre otros temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, mientras las columnas de militantes se movilizaron hasta San José 1111, donde la exmandataria cumple su condena de 6 años de prisión.