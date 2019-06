Misiones: le puso una perimetral a su exesposo y le ganó la intendencia

Celia Smiak retuvo su cargo tras vencer a Darío Pietrowski, a quien había denunciado por violencia de género el año pasado Crédito: Gza. El Territorio

Martín Boerr
5 de junio de 2019

POSADAS.- Las elecciones a gobernador, vice, diputados provinciales e intendentes en la provincia de Misiones del domingo pasado dejaron mucha tela para cortar, pero la curiosidad mayor seguramente se dio en el pequeño municipio de Almafuerte, donde la intendenta local, Celia Smiak, se enfrentó a su exmarido, Darío Pietrowski, a quien había denunciado el año pasado por violencia de género , razón por la cual la Justicia le otorgó a la jefa comunal una perimetral que le impedía al exesposo acercarse.

La disputa en Almafuerte, municipio de la zona centro de la provincia donde viven unos 1500 habitantes, fue mucho más tensa que la pelea a gobernador en toda la provincia. Allí se enfrentaron la intendenta Smiak y su exmarido, quien también había sido intendente de la localidad en otra oportunidad. La relación entre ellos no es buena, e incluso Smiak había denunciado a Pietrowski por violencia de género el año pasado, lo que dio pie a la perimetral otorgada por la Justicia. Ambos tienen tres hijos en común, de 20, 18 y 11 años.

Como el pueblo es tan chico -apenas una docena de manzanas-, la orden era difícil de llevar a la práctica con los dos en plena campaña electoral, por lo cual la Justicia le dio permiso a Pietrowski para que se moviera con algo más de libertad por Almafuerte el día de la votación.

No le sirvió de mucho. Al final, el pueblo apoyó mayoritariamente a Celia, quien cosechó 782 votos (el 70,26%), contra 312 votos de Pietrowski (28,3%). Otros 19 votos se repartieron entre tres candidatos de otros partidos.

"Por nuestro problema personal tenemos una perimetral, pero el día de la votación primó el acto electoral, trabajamos por nuestro pueblo ese día y lo demás ahora seguirá su curso", dijo Smiak en declaraciones a Radio República.

Definiciones

Más allá de la contundente victoria del Frente Renovador de la Concordia sobre Cambiemos, que con el 73% de los votos impuso a Oscar Herrera Ahuad como futuro gobernador, el domingo electoral dejó también otras definiciones y curiosidades. ¿A quién apoyará la Renovación en la pelea por las presidenciales? Por ahora no hubo ninguna señal por parte de ese futuro alineamiento. "Este es un triunfo de Misiones y de los misioneros, no es para el resto del país", destacó el exgobernador Carlos Rovira cerca de la medianoche del domingo. "Nadie va a apurar a los misioneros, menos ahora", reiteró a LA NACION. Ahora más que nunca, Rovira les repite a los principales dirigentes de la Renovación que en Misiones "no hay grieta". Esto significa, tan lejos de Cristina como de Cambiemos.

Rovira dejó un mensaje que aleja aún más a Maurice Closs, el exgobernador que se alió fervientemente a Cristina Kirchner. "Sé que hay muchos que se quedaron con un gustito a poco de Hugo (Passalacqua, el gobernador que se va el 10 de diciembre), quizá si el pueblo quiere dentro de cuatro años puede volver", dijo Rovira.

Todos lo interpretaron como una señal en contra de las aspiraciones de Closs, quien sueña con dar la pelea en 2023. La Constitución de la provincia impide más de dos mandatos seguidos, indistintamente si se ocupa el cargo de gobernador o vice. Passalacqua ya cumplió sus dos períodos (uno como vice y el actual como primer mandatario). De la misma forma, Herrera Ahuad podrá permanecer solo por cuatro años al frente de La Rosadita.

Candidato de "laboratorio"

Si algo faltaba para consolidar a Rovira como el gran ganador, fue la victoria de Leonardo "Lalo" Stelatto, el titular de Vialidad de la provincia en Posadas. De perfil técnico, poco carismático, pero muy centrado en el trabajo de pavimentar calles y rutas provinciales, Stelatto es un candidato de "laboratorio" que parecía no concitar grandes simpatías en la previa. Todo el mundo pensaba que el radical-renovador Joaquín Losada retendría el cargo, algo que finalmente no sucedió.

El triunfo de Stelatto fue también un duro golpe para Cambiemos (Juntos por el Cambio, en Misiones), que tenía esperanzas de hacerse fuerte en la capital, como en 2017.

Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia de género, llamá gratis al 144. Si estás en una situación de emergencia, llamá al 911. Podés acceder a un mapa de los centros de atención aquí. Más información.