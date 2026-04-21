Con la mira en el desarrollo, Cippec celebró su cena anual y advirtió sobre el “momento bisagra” para el país

Bajo el lema “Crecer, crecer”, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) celebraba esta noche su cena anual, en el marco de su 26° aniversario. En ese ámbito, las autoridades de la organización advirtieron que la Argentina atraviesa un “momento bisagra”, que incluye una oportunidad abierta para encarar un sendero de desarrollo sostenido.

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reunía a referentes de distintos espacios políticos, gobernadores, intendentes, funcionarios nacionales y legisladores del oficialismo y la oposición -desde el peronismo hasta el radicalismo y Pro-, además de empresarios, diplomáticos y líderes de opinión.

En su primer discurso como director ejecutivo, el economista y exdiputado nacional Luciano Laspina planteó que el principal desafío del país “más que económico, es político”. En esa línea, llamó a construir “una visión de futuro compartida, centrada en el progreso, la integración y la inclusión”, que permita superar “la lógica de las dos argentinas”, atravesadas históricamente por la confrontación.

Conversaciones entre los invitados a la cena anual de Cippec Fabián Malavolta

Laspina, que asumió el cargo en marzo en reemplazo de Gala Díaz Langou, inscribió su planteo en un contexto económico y político exigente para el Gobierno. El último dato de inflación -3,4% en marzo, con un acumulado de 9,4%- quedó por encima de las expectativas oficiales y fue considerado negativo incluso por el propio presidente Javier Milei.

A ese escenario se suma el frente político, atravesado por las repercusiones en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por sus gastos en viajes y propiedades, y por una creciente tensión con la prensa. Según un relevamiento de LA NACION, durante el fin de semana de Pascuas, Milei publicó 86 tuits críticos hacia medios y periodistas y republicó otros 874 mensajes de terceros.

En ese marco, uno de los ejes del discurso de Laspina cobró especial relevancia: la necesidad de acuerdos. “La Argentina es una máquina de generar crisis. Sabemos que necesita algo más que agendas y reformas: precisa acuerdos”, sostuvo.

El economista propuso avanzar hacia “un acuerdo político mínimo, simple y duradero”, que no se limite a sectores afines, sino que incluya a quienes piensan distinto. Entre sus pilares, mencionó el respeto a los contratos, el equilibrio fiscal y la eliminación del financiamiento monetario del déficit.

La periodista Cristina Pérez y el ministro Luis Petri Fabián Malavolta

“Es un acuerdo pre ideológico, en el que ganamos todos: le sirve al oficialismo para gobernar mejor y a la oposición para ser más competitiva”, afirmó. Y remarcó que la clave está en sostener esas reglas en el tiempo: “Las buenas instituciones no son más que normas sanas que logran perdurar”.

Previamente, el presidente del Consejo de Administración de Cippec, José Orlando, definió el escenario actual como una instancia de oportunidad. “La Argentina se encuentra en un momento bisagra, pero seguimos discutiendo el pasado, desconectados de una nueva realidad que se está construyendo en un contexto global de extrema complejidad”, advirtió.

Orlando subrayó que el país arrastra “pendientes impostergables”, con diagnósticos largamente conocidos, y planteó que avanzar en esas reformas exigirá “decisión política, lucidez y generosidad dirigencial”, junto con apoyo social y sentido de urgencia. “Lo que está en juego es muy relevante para el futuro de nuestro país y Cippec está comprometido a aportar lo que nos compete”, concluyó.

El jurista Ricardo Gil Lavedra en la cena de Cippec Fabián Malavolta

El encuentro contó con una amplia presencia política y empresarial. Entre los gobernadores estuvieron los mandatarios de Pro Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Por el oficialismo asistieron, entre otros, la senadora Patricia Bullrich, el ministro Federico Sturzenegger, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el legislador Sebastián Pareja, y el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Los diputados Nicolás Massot y Fernanda Ávila Fabián Malavolta

Desde la oposición participaron el jefe de Pro en Diputados, Cristian Ritondo; el radical Eduardo Vischi; el líder del MID, Oscar Zago; la senadora salteña Flavia Royón; el jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez; el socialista Esteban Paulón; el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la legisladora radical Pamela Verasay.

También asistieron el presidente de la UIA, Martín Rappallini; el presidente de Café Cabrales, Martín Cabrales; el ex titular del Indec, Marco Lavagna; y la ex canciller Diana Mondino.