La futura canciller Diana Mondino realizó ayer un viaje sorpresa a Brasil para reunirse en el Palacio de Itamaraty con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mauro Vieira, y tras ese encuentro fue tajante: descartó que vaya a haber una relación difícil entre Luiz Inácio “Lula” da Silva y el presidente electo argentino, Javier Milei; como así también dejó de lado la posibilidad de romper vínculos entre ambas naciones. En tanto, elogió al embajador Daniel Scioli por haber facilitado el encuentro y confirmó que hay una intención de que permanezca en el cargo hasta que haya un nombramiento definitivo, por la “excelente relación” que creó con las autoridades brasileñas.

“Relámpago”, así definió este lunes Mondino su visita a Brasil, a la vez que dijo que Vieira tuvo la “inmensísima amabilidad” de abrirle las puertas de la Cancillería un domingo. “Conversamos muchos temas, almorzamos, luego visité la embajada argentina en Brasilia y volvimos para Buenos Aires”, sintetizó sobre sus horas en el vecino país.

Sin dudar, respondió “todo lo contrario” cuando en Radio Mitre le preguntaron esta mañana si sería complicada la relación entre Milei y Lula, ya que el libertario durante la campaña había tildado al mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) como “comunista y corrupto” y había deslizado que no tendría vínculos con Brasil.

“Era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo , de que romperíamos relaciones. Eso ha sido, es y será un disparate por infinitas razones, es un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad”, sostuvo Mondino, que así mostró otra faceta de la que supo tener su jefe político cuando era candidato. En esa línea, justificó que el ida y vuelta no se debería quebrar no solo porque Brasil es limítrofe, sino porque está “muy cerca” la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y porque el país que conduce Lula será sede del próximo G20.

“Como este nuevo gobierno recién asumirá el 10 de diciembre, hay un montón de temas que hay que dejarlos listos. Hemos avanzando sorprendentemente mucho y hacíamos la broma de que ningún domingo trabajamos más todos. Es bastante difícil porque hay que compatibilizar nuestras visiones, pero se hizo muchísimo avance”, contó Mondino, que hasta le llevó a da Silva una carta para que venga a la jura de Milei como presidente, aunque todavía no confirmó que el mandatario brasileño vaya a desembarcar en la Argentina. “Está invitado muy especialmente”, indicó la futura funcionaria.

Mientras, y tal como adelantó LA NACION ayer, Mondino destacó a Scioli y afirmó que podría continuar en el cargo con el cambio de gestión. “Estoy muy agradecida a él y a Julio Bitelli, embajador de Brasil en la Argentina, que me acompañaron ambos en esta gestión, realmente fueron ambos muy eficaces”, expresó y ahondó sobre el futuro del dirigente peronista: “Como embajador político, termina sus funciones el 10 de diciembre. Y está claro y es evidente que hay una muy buena predisposición, no pedido de Brasil porque sería tal vez inapropiado, pero hay una excelente relación... Y él y otros embajadores más pueden quedar en comisión hasta que haya un nombramiento definitivo. No podemos dejar la embajada de Brasil y muchos otros lados sin alguien que conteste el teléfono”.

Más tarde en Radio Rivadavia marcó sobre Scioli: “Estamos trabajando por la continuidad, con Scioli y Brasil hay buena relación, no queremos tener interrupciones. Todavía no se puede confirmar, porque eso depende del Congreso, pero mientras eso ocurra esperemos que Scioli pueda seguir en función. La voluntad es que siga”.

Por otra parte, y en medio del viaje de Milei a Estados Unidos, Mondino evitó definir si el empresario Gerardo Werthein será el canciller ahí, pero mostró indicios en ese sentido. “Gerardo claramente es una de las personas que es considerada. No quisiera confirmar ahora, pero Gerardo está acompañando a Javier en su gira en Estados Unidos. Yo no confirmo, pero ustedes tienen ojos para ver”, se limitó a decir la futura funcionaria, que marcó que su gestión estará basada en el multilateralismo, como así también que apelará a mostrar ante el mundo una “democracia liberal” y que se abocará a cumplir “lo más rápido posible” con todas las disposiciones del derecho internacional.

