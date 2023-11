escuchar

Los socialistas. Libres del Sur. Los diputados Natalia de la Sota y Alejandro “Topo” Rodríguez. El exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y su “madrina” política, Graciela Camaño. Radicales históricos como Federico Storani o Enrique Nosiglia La lista es extensa, y desde el búnker de Unión por la Patria en la calle Mitre aseguran que las adhesiones formales serán muchas más en los días que restan hasta el balotaje.

Empeñado en sumar y sumar apoyos que respalden su postulación presidencial en la decisiva segunda vuelta del domingo, Sergio Massa confía, además de los respaldos sobre la superficie, muchos de los cuales estuvieron el domingo en el debate con Javier Milei, en el silencioso apoyo de jugadores importantes del match final. El expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó; el sector de Pro que encabeza Horacio Rodríguez Larreta; los radicales que lidera el presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales y su pata porteña, con Emiliano Yacobitti como operador visible; sectores del peronismo cordobés no atados a los mandatos del binomio que componen el gobernador Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, son parte de los diálogos y las apuestas de un candidato hiperactivo que sólo piensa en alcanzar el bendito 50 más 1 de los votos el domingo 19, y así llegar a la Casa Rosada.

“ Sergio está hablando con todos porque ven que viene una nueva etapa ”, afirman, misteriosos, cerca del tigrense. Otro referente territorial renovador asegura que “entendemos que muchos no pueden decir abiertamente que nos apoyan, porque se les puede venir en contra”.

De todos modos, en el massismo reconocen que uno de quienes sostiene diálogo fluido con el candidato de UP es, precisamente, Monzó, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que rechazó el sorpresivo acuerdo de Mauricio Macri con Javier Milei luego de la primera vuelta. Como muchos otros dirigentes de JxC no enrolados detrás de Macri, Monzó descree de la capacidad de Milei para liderar el país, y aunque desconfía de las intenciones de Massa, se muestra dispuesto a “escuchar”.

Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta en la cena de Conciencia Gerardo Viercovich - LA NACION

“No va a haber foto, ni nada, pero hay buena relación, se charla”, dicen cerca del hoy diputado nacional, que ya prepara un bloque autónomo junto a uno de sus leales, Nicolás Massot, en la próxima Cámara de Diputados. Dirigentes del Frente Renovador van más allá, y aseguran que tanto Monzó como otros dirigentes de su espacio y radicales bonaerense están “trabajando fuertemente” en el territorio, con énfasis en la primera y segunda sección electoral.

Mencionado, al igual que Monzó, por Massa como parte de un eventual gobierno de unidad nacional en una entrevista con LN+, Miguel Angel Pichetto toma distancia del ofrecimiento mediático. “ Escuchó lo que dijo Massa, pero Miguel no habló con nadie, nadie lo llamó . Es diputado electo por la oposición, independientemente del que gane”, contestaron cerca del ex senador rionegrino y diputado nacional electo. Un impulsor de la candidatura de Massa desde la Cámara baja se hace eco de un rumor que parece una expresión de deseos: Pichetto presidente de la Cámara baja a partir del 10 diciembre, con Massa en la Casa Rosada y con la oposición incluido en un hipotético gobierno de unidad nacional “El diálogo entre ellos es permanente. Y Pichetto tiene muchísimo oficio, aunque esto requeriría un acuerdo más amplio”, aseguran desde el massismo.

Fotos y especulaciones

Quienes sí sumaron su apoyo esta semana fueron Camaño-por medio de una entrevista radial-y Urtubey, quien compartió con Massa foto y recorrida por Córdoba. “Juan lo vio a Massa más aplomado, más maduro”, cuentan cerca del exmandatario salteño, y mientras negaban que hubiera un ofrecimiento concreto aseguraban que “lo que sí hubo fue un compromiso de trabajo conjunto” de cara al balotaje, sin problemas con el otro gran aliado salteño de Massa, el reelecto gobernador Gustavo Sáenz.

Alternativa Federal, la confluencia fallida que nucleó a Urtubey, Schiaretti, Massa y Pichetto, antes de las elecciones de 2019. El tigrense intenta atraer a esos dirigentes de cara al balotaje. Alternativa Ferderal

Por el lado de los gobernadores, Massa espera que tanto Sáenz como Morales mejoren sus performances, ya que Milei ganó en ambas provincias con un porcentaje de votos muy alto, tanto en las PASO como en las generales del 22 de octubre pasado. “ Ojo con las últimas 72 horas, puede haber apoyo explícito ”, asegura un dirigente massista que conoce de los diálogos entre Massa y Morales, aliados en Jujuy y con objetivos coincidentes en esta elección. ¿Habrá apoyo concreto de la UCR antes del balotaje?

“Hemos emitido un documento unos 500 dirigentes del radicalismo, porque creemos que se pone en peligro la convivencia entre los argentinos”, afirmó Storani a LA NACION, en relación a un texto de apoyo a Massa que también firmaron el jueves Juan Manuel Cassella, Luis “Changui” Cáceres y otros dirigentes históricos de la rama alfonsinista del partido. “Con lo que ha dicho Morales-de no expedirse por ningún candidato-alcanza, porque él es el presidente de todo el partido, tiene un rol institucional, expresar la síntesis de todas las opiniones que recogió”, concedió el ex ministro del Interior de la Alianza.

Desde el “cordobesismo” llegaron y llegan noticias agridulces. Si bien los diputados Rodríguez y De la Sota (hija del fallecido gobernador José Manuel de la Sota), que respaldaban la candidatura presidencial de Schiaretti, explicitaron su apoyo concreto al igual que los socialistas santafesinos, el gobernador de Córdoba marcó una y otra vez su distancia con Massa. “E l gringo no lo quiere a Massa de presidente. Con Randazzo lo han cuidado mucho a Milei ”, se lamentó un referente de ese espacio.

Massa en Misiones, junto a Natalia de la Sota y el gobernador Oscar Herrera Ahuad

Desde el massismo aseguran que la máxima de “apoyo debajo del radar” se aplica a Rodríguez Larreta, quien además de manifestarse contra Milei también criticó a Macri y Patricia Bullrich por haberlo apoyado. Prudente, el aún jefe de gobierno porteño valora las virtudes políticas de Massa, aunque cree que “la va a tener difícil, porque si gana va a un ajuste que no sé si el kirchnerismo duro va a poder aceptar”. Uno de los aliados de Massa trae un dato: uno de sus aliados porteños, el socialista Roy Cortina, firmó el apoyo formal y unánime del PS a la candidatura de Massa en el balotaje. “Horacio no deja nada al azar, si Cortina apoyó seguro que él lo sabía y lo aprobó”, especulan desde el búnker de la calle Mitre, ansiosos por los resultados del apoyo silencioso de los ocasionales aliados del candidato de UP.