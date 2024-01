escuchar

En pleno debate por la ley ómnibus y luego de que el Gobierno extendiera el período de sesiones extraordinarias en el Congreso hasta el 15 de febrero, el ministro de Interior, Guillermo Francos, se refirió a un punto clave dentro del capítulo fiscal para lograr la aprobación de los bloques más dialoguistas: la cuestión jubilatoria.

“Nadie tiene una fórmula adecuada para esto y ha habido varios fracasos en este tema. Lo que proponía el Ejecutivo es darle la facultad al Ejecutivo para que fije las actuaciones de las jubilaciones , hasta tanto se encuentre una fórmula que refleje también las circunstancias económicas que vamos a ir viviendo, y cómo los precios y los valores relativos de la economía se van acomodando”, comenzó Francos, en diálogo con TN.

“No hay un acuerdo en el Congreso, entendemos, para delegar esa facultad al Ejecutivo; por lo tanto, estamos viendo dos o tres alternativas diferentes para tratar el tema”, aclaró el ministro de Interior.

Según pudo saber LA NACION, el Gobierno está dispuesto a hacer alguna modificación del artículo 106º del proyecto, el referido a jubilaciones. Los bloques dialoguistas quieren que se ponga por escrito que, si se pasa a un esquema sin fórmula, las prestaciones no se actualizarán a discreción del Poder Ejecutivo y no perderán contra la inflación. El Ministerio de Economía no llegó a elaborar un nuevo cálculo de movilidad pero está dispuesto a modificar el texto para que los haberes tengan un reaseguro ante el aumento del costo de vida.

De este modo, el ministro deslizó algunos detalles de las posibles alternativas que evalúa el Gobierno por estas horas, en relación a una de las cuestiones que más reparos genera dentro del bloque de dialoguistas en Diputados, conformado por el Pro, la UCR y los federales liderados por Miguel Ángel Pichetto.

“Dejar la fórmula como está sería una de esas alternativas y las otras podrían estar vinculadas a generar la actualización por algún índice”, precisó Francos sin descartar un ajuste asociado a la inflación.

Al ser consultado si una actualización vinculada al índice inflacionario sería “lo más justo” para los jubilados Francos replicó: “La verdad es que lo que sería justo sería garantizarle al jubilado un ingreso que le permita vivir dignamente, ¿no? Lo que pasa es que hemos desvirtuado tanto el sistema jubilatorio”. Si bien no descartó una actualización por inflación tampoco brindó mayores detalles de la tercera alternativa que evalúa el Gobierno para modificar la actual fórmula.

“Ha habido tanta gente que se jubiló y recibe pensiones sin haber aportado nunca al sistema, que la relación está absolutamente desvirtuada y es toda una carga para el tesoro. Se financia con el tesoro, no con los aportes de los activos”, sostuvo el funcionario del gabinete de Javier Milei. “Encima tenemos este problema de la economía argentina, donde hay una cantidad de trabajadores fuera del sistema formal que tampoco aportan y que después, por ahí, se terminan jubilando sin haber aportado nada”, apuntó el ministro

“Se terminan jubilando por algún sistema de estos que decía ‘metamos un millón de jubilados que no hayan hecho ningún aporte ahí adentro con el millón de jubilados’. Eso lo paga el conjunto de los argentinos”, concluyó al respecto.

Sesiones extraordinarias

Las declaraciones de Francos se dan luego de que el presidente Javier Milei prorrogara el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero con el objetivo de que la Cámara de Diputados y Senadores puedan tratar la ley ómnibus. El mandatario había convocado a sesiones extraordinarias a partir del pasado 26 de diciembre y hasta el próximo 31 de enero.

El decreto de convocatoria, publicado este viernes, convoca al Congreso, además, a aprobar en esta nueva prórroga “la entrada de tropas extranjeras” en abril para participar de un ejercicio de “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos” bajo la tutela del guardacostas USCG James perteneciente a Estados Unidos.

La convocatoria, que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, además, establece que el Congreso deberá debatir modificaciones en el Código Penal, que según afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en los últimos días, estarán focalizadas en la baja de la edad de imputabilidad. También será tratada la reforma a la Ley 25.246 de Prevención y Represión del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Bajo este contexto, el Gobierno cedió a fin de esta semana ante el pedido de distintos grupos opositores y aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.

En el texto al que accedió LA NACION y que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para dar su visto bueno a la reforma.

