A cuatro días de distancia con el paro general planeado por la CGT para el próximo miércoles 24, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, ratificó esta mañana su línea contra el Gobierno: dijo que no hay forma de dar de baja la protesta y llamó la atención de los bloques que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para que camine el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei le giró al Congreso.

Disconforme con la reforma laboral que quiere acelerar el oficialismo, Daer también arremetió contra la privatización de empresas y fue ahí que advirtió a Pro, a la Unión Cívica Radical (UCR) y a Hacemos Coalición Federal, el nuevo bloque que comanda Miguel Pichetto.

Cuando las negociaciones con la Casa Rosada están activadas y ya circuló un borrador con las posibles modificaciones que se plasmarían en conjunto entre el Gobierno y los bloques aliados, para avanzar desde el plenario de comisiones al recinto de la Cámara de Diputados, el sindicalista deslizó: “Con el tema de la privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF”. Con esto se refirió a que la petrolera quedaría, según ese bosquejo, afuera de la lista de 41 empresas que Milei quiere eliminar del Estado.

Y entonces fue ahí que Daer indicó contra los aliados: “ Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación. Porque el Banco Nación no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior del interior”. La entidad bancaria es otra de las que integra el listado y que quedaría incluida en el dictamen de mayoría.

“En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia de lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no, que están en contra de la ley y del DNU”, les recordó en Radio Splendid, cuando el paro del 24 también incluirá una movilización al Congreso para mostrar a los legisladores el desagrado de la CGT con el proyecto, que todavía no está descartado que se trate ese mismo miércoles, pese a los reparos que tienen algunos integrantes de la Cámara baja al respecto.

Incluso, el titular del gremio de la Sanidad minimizó el apuro del Gobierno para que avance el trámite, que si se aprueba en Diputados llegará al Senado. “Toda la fantasía que esto sí o sí se termina en enero ya no está, de que es ‘a todo o nada’ ya no está. Es un proceso que va madurando”, analizó Daer, mientras que ayer el Ejecutivo extendió el plazo de extraordinarias hasta el 15 de febrero.

Incluso, se mostró convencido de que la CGT hará un gran despliegue el 24 porque se encolumnarán también otros sectores políticos y de la ciencia, la cultura, el deporte y las Pymes. “Se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir. Adhirió el peronismo, los partidos de izquierda, la Juventud Radical, un montón de sectores radicales”, indicó y así llamó a ampliar al Partido Justicialista (PJ), hasta sin involucrarse en los dichos de su colega cegetista Pablo Moyano, quien les había pedido mayor acción a referentes del espacio como Cristina y Máximo Kirchner, y Alberto Fernández. “No podemos achicar esto, lo tenemos que agrandar”, justificó.

