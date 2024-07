Moyano llamó “El Ganso” a Del Gaiso, habló de “tres traidores” en el PJ y criticó al Gobierno

Escuchar

En el foco de la polémica en las últimas horas por el conflicto con la basura y las grúas en la Ciudad, el líder Camionero Pablo Moyano cargó contra Facundo del Gaiso, el legislador de la Coalición Cívica (CC)-Ari que lo denunció por extorsión, y lo chicaneó con su apellido. En un encendido descargo, el gremialista también arremetió contra el Gobierno al asegurar que primero sienta a la CGT en una mesa y después “te caga”. Asimismo, el referente del ala dura del sindicalismo peronista señaló a “tres traidores” en las filas del Partido Justicialista (PJ) que colaboran con Javier Milei.

Saldado ya el conflicto que llevó a que por días no se recolectaran los residuos, el hijo de Hugo Moyano negó que esto se haya basado en que perdieron un negocio millonario cuando el jefe de Gobierno, Jorge Macri, decidió rescindir una preadjudicación para el servicio de grúas para tres empresas -dos de ellas vinculadas con el sindicato que conduce su familia-.

“¡El diputado El Ganso!”, deslizó el líder gremial en referencia a Del Gaiso, el “lilito“ que fue a la Justicia contra él. Después dijo que los titulares que hablaban de que los Moyano se perdían un negocio de millones formaron parte del “poder de imaginación” y de “estar al pedo” de los medios, con análisis que -según planteó- nada tenían que ver con la realidad.

“Fijate el quilombo que tiene Macri con [el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez] Larreta por el contrato que había con dos empresas de acarreo de grúas; el problema es de ellos, no de los laburantes. Primero que [lo de la basura] no fue un paro, el convenio de Camioneros dice que la recolección se tiene que hacer caminando y no corriendo, como lo vemos actualmente. Se trabajó como marca el convenio. Y el reclamo es porque no se municipalice a los choferes de las grúas, que va a implicar que bajen los salarios, porque el 31 de octubre tienen que indemnizar a 10.000 trabajadores de la recolección y porque lo camiones no están en condiciones. Ya hubo uno o dos accidentes, no hay inversión, y es un riesgo para el laburante y para los vecinos”, justificó en Radio 10.

Entonces, volvió contra del Gaiso: “ Este Ganso... Hacé todas las denuncias que quieras hacer. No tiene sentido contestarle a un tipo de estos. No ven a un laburante ni en fotos, no saben lo que es estar recolectando los residuos con lluvia, calor, frío, en la pandemia. Y por eso estamos pidiendo el reconocimiento, que es el pago de las indemnizaciones”.

Luego de que se viralizaran imágenes de un camión de residuos que tiró todo su contenido en plena calle, que algunos interpretaron como parte de esas supuestas “extorsiones” del gremio, Moyano dio idéntica versión que la dada por el gobierno de la Ciudad. “Salió este otro payaso de [Ramiro] Marra diciendo ‘ahí está la mafia de los camiones’. Se le incendió. Tenemos informes de los bomberos, la Ciudad reenvió el informe. Lamentablemente, tanta mala suerte, que se le prende fuego justo en pleno quilombo; pareciera que hubiera sido apropósito. Pero bueno, tenemos el informe de los bomberos y de la misma municipalidad, donde reconocen que fue un accidente”, comentó al respecto.

Esto es imperdonable, atentar contra la salud de los porteños es algo que NO vamos a permitir. La justicia tiene que actuar YA MISMO y meter presos de inmediato a los responsables de esto.



El sindicato de camioneros va a pagar las consecuencias. pic.twitter.com/nFxZWwkWnV — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 23, 2024

En la previa de la reunión de este jueves de la mesa directiva de la CGT para definir cómo seguirá el plan de acción contra la Casa Rosada, y convencido de que “el único camino que queda es la confrontación”, Moyano planteó: “ Este gobierno te sienta a reuniones y después te caga . Porque uno de los pedidos de la CGT fue sobre Ganancias y al otro día lo reglamentaron”. Esta queja llega tras la cita que les hizo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que él no participó pero sí el resto de los popes cegetistas.

En esa línea, se quejó por las reformas en el plano laboral que tiene pensadas el Ejecutivo y criticó al jefe de bloque del radicalismo en Diputados, Rodrigo de Loredo, por presentar cambios incluso más estrictos que el Gobierno en esa área. Dijo que es un “cordobés llorón”.

“Hay que ver quién habla de la clase política. Habría que preguntarles a los gobernadores, a los diputados, al PJ, o a lo que hay del PJ, qué están haciendo”, indicó en un dardo hacia el frente interno, pese a que se mostró más cauto que en otras oportunidades.

“Vos fijate las políticas que está llevando adelante Axel [Kicillof], de confrontación. Cinco gobernadores del PJ no han participado de la firma del acta [por el Pacto de Mayo]. Es una demostración de confrontar o de decir que no están de acuerdo”, ponderó, aunque después marcó, contra Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz: “Después tuviste a los tres traidores, como los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca, que posibilitaron que salieran las leyes y que un laburante tenga que pagar Ganancias” .

