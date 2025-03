Solo en Off | La nueva vida de Pablo Moyano: fútbol, familia y un eventual regreso a la protesta

Distanciado de su padre Hugo como nunca antes, y sin pisar la sede central del Sindicato de los Camioneros desde hace tres meses , Pablo Moyano dejó la actividad gremial a un costado, y según varios de quienes lo frecuentan, se dedica casi exclusivamente a su rol de gestor del Club Social y Deportivo Camioneros, fundado por la familia en 2009, del que es presidente.

Desde el 22 de noviembre del año pasado, cuando renunció al triunvirato de mando de la CGT en desacuerdo con el sector dialoguista, que abrió por ese entonces una negociación con el gobierno de Javier Milei, Pablo Moyano bajó el perfil y casi no participa en actividades políticas ni sindicales.

Pablo Moyano vio el partido contra Barracas junto a Víctor Santa María Santiago Filipuzzi

“Se llevó sus cosas del gremio, no va más”, dijo a LA NACION un dirigente que frecuenta los pasillos de la sede de la calle San José 1781. ¿Renunció? “No, sigue siendo el secretario adjunto, el dos”, afirmó la fuente, con la intención de cortar de cuajo cualquier elucubración sobre el hijo mayor del veterano Hugo Moyano, quien tras la salida de Pablo de la CGT regresó a la mesa chica de la central obrera y ubicó en el triunvirato a Oscar Argüello, un hombre propio.

Lejos del gremio, Pablo Moyano pasa más tiempo con su familia y mantiene encuentros periódicos con los gremialistas Mario Manrique (Smata) y Jorge García (taxistas), dos de los aliados que le quedaron. Pero la mayor parte de los días la pasa en el predio del Club Camioneros en Esteban Echeverría. Allí, el sábado pasado, el equipo principal de fútbol, que milita en la Primera C de los torneos de AFA, venció por 1 a 0 a Sportivo Barracas en su primer partido de local del campeonato. Moyano estuvo en la tribuna y tuvo dos invitados: Ricardo Bochini, ídolo de Independiente, y Víctor Santa María, el jefe sindical de los encargados de edificios, que además de dirigente del kirchnerismo porteño y empresario de medios es dirigente de Sportivo Barracas. Fue una tarde de fútbol, pero también de política.

Pablo Moyano se mostró relajado durante el partido contra Barracas. Santiago Filipuzzi

Luego de los graves incidentes frente al Congreso, el miércoles pasado, la conducción de la CGT endureció su postura frente al Gobierno, y hasta anunció la realización de un paro general antes del próximo 10 de abril. Con esta nueva realidad, y el paro de la CGT en puerta, ¿Pablo Moyano vuelve a la actividad sindical? .

Marcos Peña prepara un retiro espiritual cordillerano

Corrido, tal vez para siempre, de la actividad partidaria, Marcos Peña va sin embargo en ayuda de sus viejos compañeros de Pro, el partido a través del cual llegó a ser la mano derecha de Mauricio Macri en la Casa Rosada.

Sucede que, en rol de gurú espiritual, el exjefe de gabinete organiza para fines de marzo un “retiro de conexión con uno mismo y la naturaleza”, en la imponente geografía cordillerana de Paso de los Patos, en San Juan.

Proyecto Campamento Base

El campamento (en realidad serán dos), tiene una duración de tres días y está centrado en “personas en situación de liderazgo”, una condición que habilitó el interés de varios de los dirigentes macristas que ocupan cargos en el ejecutivo porteño, que encabeza Jorge Macri, y que el 18 de mayo tendrá un desafío no menor, con las elecciones legislativas en la ciudad. “Leí el libro de Marcos y me interesó. Me sirve para salir de la burbuja del poder”, confiesa uno de los funcionarios que ya se anotó para el retiro, liderado por el autor de Subir y bajar la montaña, una retrospectiva de Peña sobre su paso por la función pública.

El hijo de Cúneo se lució en Expoagro... como chef

Físicamente no se parecen en nada, aunque el apellido, apenas pronunciado, dio margen para los comentarios. Felipe Cúneo, un joven barbado y con pelo largo atado con colita, cumplió en Expoagro sus funciones como chef, al mando de la parrilla en el concurrido stand de la Asociación Argentina de Angus, que nuclea a todos los productores de esa raza bovina.

Felipe Cúneo Libarona en Expoagro Gentileza

La asociación es obvia: Felipe es hijo de Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, que este viernes pasó por Expoagro con un discurso frontal (y confrontativo), fiel a su estilo, ante la escucha atenta de otros miembros de su gabinete. Reconocido internacionalmente como chef, Cúneo hijo supo estudiar Derecho, aunque rápidamente se orientó hacia el mundo culinario, y quienes lo trataron en el stand aseguran que el joven, con sus treinta y tres años y autor del concepto de “comida nómada”, se mostró más simpático y relajado de lo que suele estar su padre –hoy una de las espadas de Milei en el gabinete nacional– cuando se cruza con algún periodista.

El misterioso freno al primer embajador comercial

El canciller Gerardo Werthein arrancó el año con la puesta en marcha de una idea largamente pensada, y apoyada por el presidente Javier Milei: la designación de embajadores comerciales, funcionarios ad honorem que, desde su prestigio como empresarios o figuras en otros ámbitos, ayuden a las sedes diplomáticas a conseguir más inversiones en el país.

El proceso de selección interna dio como resultado el primer nombre: Nicolás Aguzin, durante décadas directivo del JP Morgan, y muy conocido en Hong Kong, por dirigir la Bolsa de Valores de esa región de China con administración especial.

Nicolás Aguzin

Todo venía viento en popa, hasta que algo (o alguien) frenó la designación , que incluso había dado los correspondientes pasos administrativos. Muchos, desde el Palacio San Martín, miraron, con sigilo, hacia la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, que tiene bajo su ala la Agencia Nacional de Inversiones, que justamente tiene objetivos similares, y es conducida por el experiodista Diego Sucalesca, al igual que la Marca País.

El misterio continúa, los días pasan y Aguzin sigue en la paciente espera.

Olmos, a punto de quedarse solo en la AGN

Se viven días agitados en Rivadavia al 1700, sede de la Auditoría General de la Nación (AGN), encargada de asistir al Congreso en el control de los gobiernos.

Sucede que Juan Manuel Olmos, el polifacético dirigente peronista que preside la AGN, corre el riesgo de quedarse solo en tan solo unas pocas semanas. El radical Alejandro Nieva y los peronistas Javier Fernández y Graciela de la Rosa cumplen sus mandatos de ocho años, ya que arrancaron en funciones propuestos por el Senado en 2017, y no hay por el momento vestigios de acuerdo para nominar reemplazantes.

Juan Manuel Olmos, titular de la AGN

“Sin auditores no se puede funcionar” , explicaron conocedores del entramado interno, preocupado por el parate que podría sufrir la AGN si nuevos auditores no son designados en breve. Las tres sillas que deben definir los diputados vienen siendo discutidas desde el inicio del gobierno libertario. En el peronismo sonaba Juan Forlón, cercano a Máximo Kirchner, mientras que un sector de la UCR pretende ubicar allí al exdiputado Mario Negri, pero también tercian el Pro, con el exministro Jorge Triaca, y los libertarios, que quieren a Santiago Viola.

Jaime Rosemberg Por