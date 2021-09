“Mujeres de una determinada edad”: la respuesta de Victoria Tolosa Paz a Beatriz Sarlo, que la tildó de “cheta”

“Es una cheta que dice malas palabras”, así describió la escritora y ensayista Beatriz Sarlo a la precandidata del Frente de Todos (FdT) Victoria Tolosa Paz, luego de la frase en la que vinculó al peronismo con el sexo.

Hoy, la mujer que encabeza la lista del oficialismo en la Provincia le respondió a Sarlo. Además de mostrarse sorprendida y de remarcarle que “no se animaría a calificar de esta manera” a dirigentes opositores como el expresidente Mauricio Macri, Tolosa Paz manifestó: “Evidentemente son mujeres de una determinada edad, que vamos a tener que trabajar para que las próximas mujeres que tengan plumas y escriban puedan no negar la existencia de otras haciendo otras cosas, claramente”.

Luego de que la escritora la fustigara en Comunidad de Negocios, por LN+, Tolosa Paz sostuvo, en diálogo con Radio la Red: “No lo esperaba de Beatriz Sarlo, también se ensañaba mucho con Cristina Kirchner. No la escuché nunca con esas descalificaciones ni para Macri, ni para Santilli, ni para Manes, ni para Rodríguez Larreta”.

Beatriz Sarlo, sobre Victoria Tolosa Paz: “Es una cheta que dice malas palabras”

Bajo esa postura, expresó: “Cuando hablamos de las mujeres que no respetan a mujeres haciendo política, Beatriz Sarlo está cumpliendo casi todos los cánones de las mujeres que impiden que mujeres nos expresemos”. Además, Tolosa Paz dijo que “la sorprende” el comentario de la ensayista, y añadió: “No solamente leo a Beatriz Sarlo, sino que creo que es una mujer sumamente culta como para mínimamente detenerse un tiempo y poder leer lo que digo, escribo y pienso de la Argentina”.

A seis días para las PASO legislativas, la precandidata remarcó que esbozó su frase “en el peronismo siempre se garchó” durante una entrevista joven, con dos humoristas políticos que hablan de peronismo -por Pedro Rosenblat y Martín Rechimuzzi-. Debido a ello, consideró que por ser una “mujer inteligente”, Sarlo debería haber comprendido “el contexto” de sus dichos.

“Hago política hace más de 23 años y Beatriz Sarlo evidentemente hace mucho que no me escucha, ni me lee, ni sabe lo que pienso. Pero si una frase pudo con ella, evidentemente lo que lograron los medios durante 48 horas ha sido eso, que quede una frase”, expresó Tolosa Paz que, en ese sentido, cerró: “Lo que se debería haber preguntado es qué nos pasa a quienes hacemos periodismo, opinamos y somos parte del sistema mediático de la Argentina, que reproducimos un hecho en una entrevista de humor político durante 48 horas”.

LA NACION