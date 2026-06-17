Mundial 2026: el gobierno de La Rioja decretó asueto administrativo tras la victoria de la selección

El gobierno de la provincia de La Rioja dictó asueto para la Administración Pública este miércoles con motivo de la victoria de la selección argentina en su debut en el Mundial 2026. “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada“, expresaron en un comunicado en sus redes sociales.

De esta forma, la administración del gobernador Ricardo Quintela dejó la jornada libre tanto para los empleados de todas las dependencias del Estado como para estudiantes y trabajadores de instituciones educativas.

“Por la victoria de la selección argentina, el gobierno de la Provincia de La Rioja dispone asueto administrativo para la Administración Pública Provincial (incluye Instituciones Educativas) durante la mañana, permitiendo que las y los riojanos puedan compartir este momento de felicidad colectiva que une a todo el país", añadieron en el texto que se publicó pocos minutos después del final del partido.

El comunicado del gobierno de La Rioja X

“El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”, consideraron y advirtieron: “Se garantizará el normal funcionamiento de los servicios esenciales mediante las guardias mínimas correspondientes, a fin de asegurar la atención de las necesidades indispensables de la comunidad".

El primer partido de la Selección en la Copa del Mundo se disputó este martes por la noche en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y finalizó a las 23.54 con una victoria de Argentina 3 a 0 ante los argelinos.

“Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido. ¡Vamos Argentina!“, cerraron el comunicado.

El antecedente

La última vez que ocurrió algo similar fue en diciembre de 2022, cuando la administración del entonces presidente Alberto Fernández estableció un feriado nacional luego de que la selección argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar.

En esa oportunidad, el primer mandatario decretó día libre en todo el país a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que los argentinos pudieran salir a festejar el título.

El colectivo de la Selección en las cercanías del peaje de la Autopista Ricchieri ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

“Declárase feriado nacional el día 20 de diciembre de 2022 con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar y compartir con la Selección Masculina de Fútbol el título de Campeones Mundiales de Fútbol obtenido en la ‘Copa Mundial de la FIFA CATAR 2022′“, sostuvo el texto firmado por Fernández.

Y añadió: “Instrúyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”.

Ese diciembre de 2022, pese a que se replicaron a lo largo de todo el territorio nacional, los festejos oficiales tuvieron lugar exclusivamente en la ciudad de Buenos Aires. La Selección partió desde el predio de la AFA en Ezeiza en una caravana que convocó a más de 4 millones de personas y terminó por colapsar la zona del Obelisco, la Plaza de Mayo y la autopista 25 de Mayo.