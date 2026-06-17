Messi, el jugador récord, el capitán leyenda, el hombre sensible

KANSAS CITY (enviado especial).- “Meeeessi, Meeeessi”. Los brazos de arriba hacia abajo del público y una ovación interminable. Los casi 70.000 espectadores que llegaron hasta el estadio de Kansas City todavía seguían con las palmas calientes de aplaudir y la garganta seca de tanto gritar por el capitán de la selección cuando dejó el campo de juego, en el minuto 78. En el partido debut del Mundial 2026 frente a Argelia, el rosarino logró algo casi imposible. Superarse a él mismo. Una vez más.

Coronó una de sus noches más brillantes ante los ojos del mundo, rompió dos récords que tardarán años en ser superados y demostró que sigue vigente para guiar a los campeones del mundo.

El llanto tras su primer gol fue un desahogo. Esbozó algo cuando terminó el partido. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”. El capitán vive momentos familiares complejos. Parte de los suyos lo acompañaron a miles de kilómetros. Él les habló con el corazón y respondió con lo que mejor sabe hacer.

La leyenda se hizo aún más grande. Aunque nadie puede exigirle más, él se empeña en seguir superando metas. En el estadio Arrowhead de Kansas City, en el país que lo acobijó para un retiro tranquilo, Messi se convirtió en el jugador con más mundiales jugados en la historia, 6, una marca que Cristiano Ronaldo puede alcanzar este miércoles. Con su hat trick se transformó además en el máximo anotador en las Copas del Mundo, con 16, al igualar la marca del alemán Miroslav Klose.

El primer gol mundialista de Messi fue el 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro JUNG YEON-JE - AFP

Hace exactamente veinte años, el 16 de junio pero en Alemania 2006, había marcado su primer tanto mundialista en el 6 a 0 ante Serbia y Montenegro. Y esta noche hubo más: llegó a los 120 tantos con su amada selección, donde además redondeó 200 apariciones internacionales.

Fiel a su estilo, intentó despojarse de sus méritos: “Es un honor estar al lado de Klose, Ronaldo y Mbappé también están. Al final es estadística y nada más, si bien es un orgullo competir con todos ellos. No significa nada. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero, así que queda solo en una estadística”.

Messi construyó anoche una nueva pared en su castillo de logros. Los números son la forma de cuantificar una carrera difícil de calificar. Lejos de quedarse en el bronce de la estadística, el conductor de la selección demostró que llegó a su último Mundial con vigencia plena.

Messi minimizó su récord y declaró: "Es solo una estadística" Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Ya pasaron 1276 días desde Doha a Kansas City. Si aquella noche de diciembre de 2022 fue la de la consagración en el desierto qatarí, bajo las estrellas de Misuri fue la de la ratificación. El estadio explotó cuando saltó al césped para hacer el calentamiento previo. Se lo notó distendido, saludando a los chicos que lo acompañaban y a los argelinos. Nada de tensión. Solo disfrute y ganas de salir a jugar. Desde que empezó el partido se plantó como el hombre más adelantado del ataque argentino, sobre la derecha.

A los 16 minutos, Argentina no encontraba espacios para penetrar la defensa argelina, hasta que De Paul metió un pase filtrado que dejó al capitán de frente al arco. Pique en velocidad en diagonal y zurdazo al ángulo de Luca Zidane. Antes le habían anulado un gol tras una gran definición. Se animó a un tiro libre desde lejos. Tuvo explosión en los últimos metros y se fue al descanso como la gran figura argentina. En la segunda parte vendría lo mejor de su repertorio.

A los 14, el capitán apareció por la izquierda. Nicolás González envió un centro atrás y un rechazo de cabeza de un rival le quedó a Alexis Mac Allister. El mediocampista le pegó potente y Luca Zidane dejó un rebote largo. Por allí apareció Messi en el área y de derecha puso el 2 a 0.

Messi volvió a hacer historia y en el debut de la Argentina en el Mundial 2026 metió tres goles; así llegó a los 16 tantos e igualó a Klose Aníbal Greco - La Nación

El tercero llegó con otro zurdazo desde afuera del área, esta vez bajo y esquinado, tras un pase de Nicolás González. En pleno festejo hizo gestos al banco y pidió el cambio. El estadio entero se preparaba para la primera gran ovación de este Mundial.

Con esta actuación quedaron sepultadas las dudas que el mismo crack planteó apenas levantó la Copa en Qatar, cuando puso en duda su continuidad en la selección. En estos tres años y medio desde que se probó la capa para la levantar la copa, el capitán nunca terminó de bajarse. Eligió ir paso a paso.

Como le pasó en los primeros cuatro mundiales de su carrera, Messi cumplirá años en plena competencia. Será la semana que viene. Soplará 39 velitas. Entre los récords, un Mundial que recién arranca y una delicada situación personal que atraviesa, el capitán seguirá haciendo lo que más le gusta. Ya lo dijo en la noche de Kansas City: “Mi pasión es jugar al fútbol desde chico y cuando estoy bien doy el máximo. Ahora estoy mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre me quiero sentir bien. Mientras pueda y esté bien, voy a estar”.