Murió el papa Francisco | Cristina Kirchner dijo que la tristeza es infinita y lo destacó como “el rostro de una Iglesia más humana”

La muerte del papa Francisco generó muestras de respeto y de dolor de líderes de todo el mundo. En la Argentina, expresaron sus condolencias desde el presidente Javier Milei hasta Cristina Kirchner.

La expresidenta escribió: “Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita”.

En su tuit de esta mañana, Cristina Kirchner relató: “La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo: ‘Es mi libro preferido, me encanta Marechal’. Coincidimos en que ‘Megafón, o la guerra’, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa”.

pic.twitter.com/XUK5KP8csw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 21, 2025

La relación de los Kirchner con Bergoglio, antes de que fuera elegido Papa, había sido muy tensa. Tan es así que la reacción inicial de la expresidenta a la noticia de su designación no expresó la menor alegría. En un acto que encabezó ese día en Tecnópolis, ella habló de que habían elegido a un “latinoamericano”, sin ningún elogio.

Habían sido muchos años de una relación difícil. Cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, Néstor Kirchner adoptó la costumbre de llevar el Tedeum a las provincias, esquivando la tradición de realizarlo en la Catedral metropolitana, para evitarlo.

Desde su entronización como Papa, rápidamente el vínculo con la entonces presidenta mejoró y ella lo visitó siete veces. Se reunió con él en el Vaticano, pero también en Paraguay, Brasil y Cuba.

En su tuit de hoy, Cristina Kirchner eligió un recuerdo asociado a Leopoldo Marechal para despedir a Francisco. Marechal es un reconocido poeta y dramaturgo que adhirió al justicialismo durante la primera etapa del gobierno de Juan Domingo Perón, y fue director general de Cultura.

Marechal participó en la marcha del 17 de octubre a la Plaza de Mayo. Ello le valdría el silencio y el rechazo de muchos después de 1955. “Se produjo un hecho muy curioso -escribió- : la intelectualidad argentina, antiperonista en su mayoría, y que me conocía bien, personalmente, me excluyó de su seno. Por otro lado, los peronistas prácticamente ignoraron mi existencia...”

De Villarruel a Massa

También sumaron sus mensajes el expresidente Mauricio Macri; la vicepresidenta, Victoria Villarruel; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; Elisa Carrió; varios de los ministros del Gabinete; el exvicepresidente Julio Cobos; el exministro de Economía Sergio Massa y decenas de políticos más de distintos espacios. También jueces, dirigentes sociales y gremialistas.

Elisa Carrió lo despidió como un “querido amigo” y destacó que había marchado “luego de dar la bendición de Pascua de Resurrección”.

pic.twitter.com/NKQSg23MRq — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 21, 2025

Villarruel escribió: “Santo Padre, como católica y argentina rezo por el eterno descanso de su alma y siempre me tendrá luchando para que nuestra amada Argentina se imponga ante la pérdida de la visión trascendental de la vida y el flagelo de la pobreza, trabajando por nuestros compatriotas y para que Argentina alcance su destino de tierra bendita por Dios”.

Mauricio Macri definió a Francisco como “un religioso de una talla sin igual, un político severo y, especialmente, un pastor bueno”, y dijo que “fue un honor sin comparación haberlo conocido”.

pic.twitter.com/e9llVqmCm3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 21, 2025

Massa tuiteó: “Francisco fue mucho más que un Papa: fue la voz de los que no tienen voz, el líder que en un mundo cada vez más desigual mantuvo en la agenda el drama de la desigualdad, la pobreza y el cuidado de la casa común. La partida del argentino más importante de la historia deja un vacío enorme. Gracias por tanto, Francisco”.

Jorge Macri lo destacó como “un porteño que trascendió fronteras y llevó su mensaje de paz, justicia y humildad al mundo entero”.

— Jorge Macri (@jorgemacri) April 21, 2025

El mensaje del Presidente

Milei expresó su “profundo dolor” y dijo: “A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí“.

ADIÓS

pic.twitter.com/3dPPFoNWBr — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2025

El diputado nacional Cristian Ritondo lo definió como un hombre “cercano, valiente, humano y argentino”.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) April 21, 2025

El mensaje de la CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) despidió a Francisco como “el Papa de los trabajadores y de los humildes”. En un comunicado oficial, la central afirmó: “Su legado no se apaga: enciende la llama de quienes creemos que un mundo más justo es posible. Un mundo donde la solidaridad no es un acto de generosidad, sino de justicia”.

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, había expresado horas antes su pesar por la muerte del Papa: “Su vida fue un testimonio de humildad, compasión y entrega incansable por los más necesitados”.

LA NACION