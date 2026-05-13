Lilia Lemoine fue citada a indagatoria en una causa correccional por sus agresiones a Ian Moche

La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) fue citada a prestar declaración indagatoria en una causa correccional en la que se investigan sus agresiones al activista Ian Moche, un chico de 12 años padece un trastorno del espectro autista y criticó los recortes del Gobierno en el área de discapacidad.

Lemoine, una persona de confianza de Milei, deberá comparecer el próximo 28 de mayo, según dispuso el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino. El caso se abrió a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza.

La excosplayer y titular de la comisión permanente de Juicio Político en la Cámara baja podrá asistir a la audiencia acompañada por su abogado.

En este expediente se intenta determinar si Lemoine cometió una contravención cuando sostuvo que a Ian Moche lo hacían “actuar de autista”. Y apuntó contra su madre, Marlene Spesso.

“Estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. Hablo de la mamá de Ian Moche, una señora que no está bien de la cabeza”, había dicho Lemoine en La Nación +.

La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja COBARDE. Si yo le estoy hablando A ELLA, NO A SU HIJITO... A ELLA. METE AL NENE EN EL MEDIO A RESPONDER POR ELLA!! Vení y hablá… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 4, 2026

Pagano pidió investigar esos dichos y las expresiones que vertió la diputada de LLA en un posteo que publicó en su red social de “X”, cuando dijo que Marlene Spesso usaba a su “hijito para figurar” y “ganar plata”. Además, la tildó de “cobarde”.

Lilia Lemoine y IAN MOCHE

En este expediente se investiga si la diputada de LLA cometió la infracción de “maltratar” prevista en el artículo 55° del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Ese apartado apunta a “quien ejerce violencia, maltrata físicamente o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad, siempre que el hecho no constituya delito”.

En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos. Sí podría caberle un agravante, previsto en el artículo 56° del código contravencional, ya que Ian Moche es menor de edad.

El joven activista e influencer ya había sido blanco de las críticas de Milei. En junio de 2025, el Presidente replicó una publicación de un troll libertario en redes sociales, en la que se acusaba a Moche y a su madre de ser kirchneristas y “operar en contra del Gobierno”.

Tiempo antes, Ian y su madre habían quedado envueltos en una controversia con Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. “¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”, les respondió Spagnuolo a Moche y su madre, durante un encuentro en marzo de 2024. El exfuncionario -que fue eyectado por la denuncia sobre el supuesto pago de coimas en su área- lo negó.

Durante un debate en La Nación +, Lemoine reiteró más de una vez que Moche era “supuestamente autista” y sostuvo que su madre no estaba “bien de la cabeza”.

Luego de que un grupo de diputados impulsara un proyecto de resolución para expresar un repudio sobre las expresiones de la libertaria, la libertaria ratificó su postura. “Yo jamás dije nada de Ian Moche, solo que la madre lo está utilizando para actuar de autista”, se defendió.

En ese momento, el abogado constitucionalista y defensor de Moche y su madre, Andrés Gil Domínguez, brindó datos sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) obtenido por el activista en 2020. “La Andis le otorgó el CUD mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1. El CUD vence el 13 de febrero de 2030″, señaló.

A través de Gil Domínguez, Moche denunció a Lemoine por “inhabilidad moral” con el fin de que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo.