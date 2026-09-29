Murió el senador nacional Juan Carlos Pagotto

El senador nacional por la provincia de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció hoy en su ciudad a los 74 años. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes legislativas del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Nacido en Mendoza, pero riojano por adopción, presidía desde este año la estratégica Comisión de Acuerdos, que trató más de 200 nombramientos judiciales.

El cuerpo de Pagotto fue hallado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la capital de La Rioja, según informó el diario local El Independiente. Se desconocen hasta el momento los motivos oficiales de su deceso.

La banca de Pagotto sería ocupada por Claudia Cecilia López, según informó hoy Adrián Ravier, vocero presidencial. López, que actualmente es legisladora provincial, fue la segunda en la lista de candidatos de 2023. Para su asunción habrá que esperar a la próxima sesión en el Senado, que podría suceder recién en dos semanas. En caso de que no asuma López, el sucesor podría ser Alejandro Cruz Antúnez.

Pagotto, en una sesión en el Senado Pilar Camacho

“Es hombre de los Menem”. Así lo definían en el Senado a este abogado, que hablaba con inconfundible tonada riojana a pesar de haber nacido en Mendoza y que se confesaba como “militante peronista”. En su autobiografía en redes sociales, se declaraba como amante del buen cine, la buena literatura y la buena música. Su cercanía con los Menem lo ubicó en la interna libertaria en el sector que responde a Karina Milei, la hermana del Presidente.

Desde la Comisión de Acuerdos, que ocupó desde febrero de este año, Pagotto se había convertido en los ojos de Karina Milei para controlar el diseño de una nueva Justicia argentina.

A fines de junio de 2023, Pagotto decidió aceptar la propuesta para encabezar la boleta de senadores nacionales de La Libertad Avanza en La Rioja, una de las provincias que visitó Javier Milei durante la campaña presidencial. Ese viaje fue organizado por Martín Menem y su primo “Lule”. Ambos ya se habían ganado la confianza de Karina Milei.

Pagotto, el día que se aprobó la ley Bases, en un discurso que motivó la reacción del kirchnerismo Marcos Brindicci

“He aceptado el desafío de ser candidato a senador nacional, es necesario continuar el legado de Carlos Saúl Menem, porque una nueva Argentina es posible con la libertad que avanza, dejando de lado los viejos errores y los viejos políticos. No podemos repetir nuevamente los errores”, escribió Pagotto en sus redes sociales en ese entonces.

“Tuve una gran relación con Menem, cuando dejó de ser Presidente, mucho más”, dijo a LA NACION en abril de este año. Extendió su lealtad a Eduardo Menem, el exsenador y hermano del fallecido expresidente, con quien también comparte una amistad de muchos años.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 29, 2026

Pagotto desembarcó en la Cámara alta como miembro del reducido grupo de pioneros libertarios que, por aquel entonces, eran totalmente desconocidos en las grandes ligas de la política nacional.

Eran las épocas en que La Libertad Avanza era una inédita minoría en el Senado para un partido de gobierno. Tan solo siete senadores, más la presidencia de la Cámara alta, en la figura de Victoria Villarruel, eran toda la dotación oficialista en un terreno en el que el kirchnerismo contaba con 34 senadores, a tan solo tres de la mayoría absoluta, y pretendía continuar moviéndose como dueño de casa, como lo había hecho en los cuatro años anteriores con Cristina Kirchner en la vicepresidencia.

Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado.



Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 29, 2026

Aquel primer grupo tuvo que tomar un hierro caliente y defender como podría a un Gobierno también plagado de inexperiencia. En aquel primer reparto de responsabilidades, a Pagotto le tocó la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.Pero iba a haber algo más. A poco de andar como senador, también le tocó hacerse cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Fue en ese sitial que su papel parlamentario empezó a cobrar relevancia, ya que tuvo la difícil misión de demorar el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia más irritantes para la oposición de la administración Milei, empezando por el polémico y kilométrico 70/23.

En poco más de dos años, Pagotto se ha ganado en la Cámara alta el cariño de muchos de sus colegas, que le reconocen su bonhomía y su estilo campechano; pero, también, recoge críticas, tanto en la oposición más dura como entre los bloques aliados y hasta entre sus compañeros de bancada. “El gordo es macanudo y se nota que sabe mucho, pero a veces habla de más y complica las cosas”, dice un libertario que trata a diario con el legislador por La Rioja.