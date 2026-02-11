Murió Sandra Mendoza, exdiputada nacional de Chaco y exmujer de Jorge Capitanich

Este miércoles murió a los 62 años la exdiputada nacional por Chaco Sandra Mendoza. La noticia fue confirmada por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio durante la sesión por la ley de Reforma Laboral en el Congreso.

De acuerdo a lo que publicó Diario Chaco, la exesposa de Jorge Capitanich sufrió en las últimas horas complicaciones de salud a raíz de un cuadro de diabetes que padecía hace varios años. Al mismo tiempo, tenía secuelas por un accidente doméstico que le dejó serios problemas en su movilidad.

“Su pertenencia política, ideológica, su recorrido político, su lucha, hoy nos deja en un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene una enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió”, dijo Di Tullio en la sesión, y pidió un minuto de silencio.

Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner, rompió el silencio tras su internación de diciembre y publicó un mensaje en sus redes sociales. “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió.

Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo.



Guerrera de la vida... que descanses en paz.



Mis condolencias a su familia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2026

Además, el bloque del Justicialismo en el Senado emitió un comunicado por la muerte de Mendoza. “Hacemos llegar nuestro abrazo y acompañamiento a sus familiares, amigos y compañeros de lucha de esta infatigable militante por los derechos de los trabajadores y de los más humildes. Deseamos que todos sus allegados y allegadas encuentren la paz y el necesario consuelo ante la triste y lamentable pérdida de esta militante del campo nacional y popular”, dice el escrito.

📃 • PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE LA EXDIPUTADA NACIONAL POR EL CHACO SANDRA MENDOZA pic.twitter.com/dxAfR9PeU4 — Bloque Justicialista Senado (@BJusticialistaS) February 11, 2026

Trayectoria

Mendoza nació en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña en 1963. Hija del exjuez del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, Guillermo Estergidio Mendoza, la exdiputada construyó un perfil político propio. En 1994, se casó con Capitanich, quien asumió la gobernación en 2007.

Se formó en kinesiología y asumió como legisladora provincial en 2005. Ya con su entonces esposo al mando de la gobernación, fue designada ministra de Salud Pública de Chaco en 2008.

Sandra Mendoza cuando era diputada

En mayo del año siguiente, con un fuerte brote de dengue en la provincia, renunció como ministra tras un confuso episodio en el que chocó un vehículo oficial del Ministerio contra varios autos que estaban estacionados en el playón de la casa de Gobierno; supuestamente sucedió tras una pelea con Capitanich.

Horas más tarde, quedó inscripta como candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, cargo que asumió en diciembre del 2009 y ocupó hasta 2017.

Cuando todavía no había asumido, en octubre del 2009, Mendoza respaldó a decenas de desocupados que fueron desalojados por orden de Capitanich. Horas más tarde, el entonces gobernador anunció su divorcio.