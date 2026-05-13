Fernando de Andreis: “Hoy Adorni parece más un obstáculo para el cambio que un colaborador”

Este martes, el diputado nacional Fernando de Andreis se refirió a la causa sobre supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, el secretario general de Pro no descartó una potencial candidatura presidencial de Mauricio Macri en las elecciones de 2027 y recordó cómo fue la salida de Patricia Bullrich del partido fundado por el expresidente.

“Hoy Adorni parece más un obstáculo para el cambio que un colaborador. Ojalá termine pronto el tema este, porque le quita energía al Gobierno: es una situación muy incómoda”, analizó De Andreis en medio del rearmado de Pro rumbo a los próximos comicios electorales y con la vuelta a la escena pública de Mauricio Macri. “Acompañar el cambio no es aplaudir todo”, manifestó el espacio político en las últimas horas.

“¿Mauricio Macri va a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2027?“, le preguntaron al secretario general de Pro en una entrevista realizada en el programa Volviendo a casa, emitido por Radio Mitre. “Es difícil”, respondió De Andreis, y agregó: “Falta tanto que lo que hoy nos pasa es que, la realidad que viven los argentinos nos obliga a conectar con ellos y no hablar de una candidatura”.

Fernando De Andreis y Mauricio Macri Archivo

En palabras del legislador nacional, “Mauricio es la persona más idónea para la reconstrucción argentina”. “Pero yo no soy objetivo. Cuando hablo de él se me juega algo muy profundo. Por eso digo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que Macri sea candidato”, consideró.

Según el dirigente de Pro, lo elemental para delinear una candidatura del expresidente “es trabajar con la ansiedad del círculo rojo y la de la gente en la calle, que se lo pide todos los días”.

Luego, y como contrapeso de su deseo personal, De Andreis puso paños fríos. “Como síntesis, falta muchísimo. Hoy hay que acompañar al Gobierno y levantar la voz para marcar la cancha de lo que falta. Lo que quiere la gente es que al Gobierno le vaya bien”, sugirió el ladero de Macri.

Consultado sobre el rumbo de la gestión libertaria, De Andreis puntualizó: “La tarea que está llevando adelante Milei es titánica”. “Nosotros desde Pro no vamos a ser funcionales al kirchnerismo, por eso seguimos apoyando las decisiones del Presidente", consignó.

En referencia al rearmado del partido fundado por Macri, el secretario general destacó: “Después de casi dos años de una situación complicada, los que nos quedamos en Pro lo hicimos porque compartimos miradas, enfoques y objetivos. Por eso decidimos volver a ponernos las pilas en la reconstrucción”.

De Andreis destacó la colaboración de Pro con la gestión libertaria Prensa Senado de la Nación

“Hace dos meses hicimos un encuentro en Parque Norte con más de 3000 dirigentes de todo el país, una cosa increíble”, recordó De Andreis. “Y en ese evento llegamos a dos conclusiones. La primera es que vamos a mirar para adelante, vamos a reconstruir el partido, con una mirada bien a futuro. Y la otra, que no podemos darnos el lujo de que la Argentina retroceda”, resaltó.

Consultado sobre cuál es el valor agregado que Pro aporta a la discusión política actual, el legislador reflexionó: “Cuando nosotros nos quedamos callados lo que mas se escucha es la critica kirchnerista: el populismo. Esa suerte de música engañosa que muchas veces prendió en la historia argentina de que el Estado soluciona todo, de que todo es fácil y vale el afano".

“Entonces, lo que entendemos es que, el que calla no le hace un favor al Gobierno ni a la transformación que tiene que llevar adelante la Argentina, más bien todo lo contrario“, subrayó De Andreis.

Así fue el saludo entre Macri y Bullrich en la cena anual de la Fundación Libertad

Por último, a De Andreis le preguntaron sobre el abrazo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri durante la cena anual de la Fundación Libertad, que tuvo lugar a fines de abril.

“Es impresionante como la simbología de algunas imágenes de algo tan natural como un saludo respetuoso puede generar tantas lecturas”, espetó el dirigente Pro. “La relación personal entre ambos siempre fue correcta. Mauricio tiene una valoración no menor por el rol de Patricia en su Gobierno y como presidenta del partido, pero hay diferencias desde lo político“.

Al cierre, De Andreis dejó su opinión sobre la partida de la actual senadora de las filas amarillas. “Por supuesto que lastimó y molestó la actitud de Bullrich yéndose de Pro. Pero hay que poner a la Argentina por sobre las personas: hay que dar vuelta esa página”, finalizó