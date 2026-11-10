Murió Ximena De Tezanos Pinto, la exvecina de Cristina Kirchner que vivía en el edificio de Recoleta

La exvecina de Cristina Kirchner del edificio del barrio porteño de Recoleta Ximena De Tezanos Pinto murió este martes tras sufrir una larga enfermedad terminal, según pudo saber LA NACION.

La mujer tomó notoriedad por vivir en el dúplex ubicado arriba del inmueble de la expresidenta en la esquina de Juncal y Uruguay y por su constante crítica a la exmandataria, especialmente en forma de banderas y consignas políticas durante las movilizaciones alrededor de la residencia de Cristina Kirchner.

En particular, tuvo una gran exposición mediática cuando colgó en su balcón una bandera celebratoria de la condena por la causa Vialidad.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina del mismo edifico de Cristina Kirchner Santiago Cichero/AFV

En ese entonces había manifestado que lo realizó para “cerrar un ciclo”. “Estoy muy contenta porque la condena nos agarró de sorpresa. Ansiaba mucho que la Corte Suprema rechazara el recurso en queja y el fallo quedara firme”, relató a LN+. “Después del veredicto me di cuenta que no tenía nada preparado para ver qué hacíamos con esto, hasta que un día entré a las redes sociales”, agregó.

La idea había surgido cuando vio el video de un hombre que caminaba con una bandera que tenía impresa la sentencia contra Cristina Kirchner. “Hice lo mismo, pero con una lona de 2,30 por 2,50 metros. La medida exacta de mi balcón, para no invadir el espacio de nadie”, explicó.

También apareció reiteradamente en entrevistas y coberturas donde compartía detalles de la convivencia en el edificio. En una de ellas, afirmó que Cristina Kirchner no respondía sus saludos, y en otra relató que se había cruzado pocas veces con ella pese a ser vecinas.

Ximena de Tezanos Pinto y su amiga, Dolores González, del Equipo Republicano, en la ventana de su departamento; posan con la bandera que llevaban para apoyar a Mauricio Macri en Dolores pero que no pudieron exhibir allá porque el auto se les quedó a la altura del obelisco Santiago Cichero/AFV

“Cuando llegué, Cristina ya estaba instalada. Es buena vecina, pero nunca participa en las asambleas. Cuando recién me mudé estaba la niñera de Florencia y hablábamos. No viajé nunca en el ascensor con ella. Y cuando me la he cruzado la saludo, pero ella no responde”, expresó a LN+ en 2022.

Tras el atentado contra la entonces vicepresidenta en 2022, su nombre volvió a los medios porque se investigó la relación entre personas vinculadas a Revolución Federal y una abogada que alquilaba una habitación en su departamento. Ella habló públicamente al respecto y negó distintas sospechas que circularon en torno a su vivienda.

Tezanos Pinto con el cartel y el redoblante que llevó cada miércoles, durante meses, a Comodoro Py Santiago Cichero/AFV

En ese entonces, Tezanos Pinto había contado cómo se vivió el atentado desde el interior del edificio. En ese momento, ella dijo que se encontraba estudiando en su computadora “con los auriculares puestos”: “Me confundió mucho, me resultó muy extraño, me pareció irreal lo que estaba viendo. Creo que esa es la palabra, como que esto es una joda, esto es una broma. Hay cosas que uno no termina de acomodar en el momento, son tan fuera de nuestra rutina… Un grado de agresión, de apuntar a una persona y disparar y gatillar. Acabo de escuchar que la pistola no tenía una bala en la recámara, pero en el cargador evidentemente sí. No sabemos cuál era la intención de este señor, si quería disparar y no sabía cómo operar la pistola, hay muchas dudas”.

En esa época ocurrieron una gran cantidad de movilizaciones frente a la casa de la expresidenta, lo que llegó a provocar incidentes con la policía. En una de esas oportunidades, Tezanos Pinto asistió a una militante kirchnerista en su hogar luego de que se descompensara en plena vigilia junto con su grupo de compañeros. Poco después se tomaron una foto.