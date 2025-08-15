La exvecina de Cristina Kirchner colgó una bandera en su balcón para celebrar su condena: “La sociedad está mejor”

Cristina Kirchner vivió durante años en el edificio ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. En el piso superior siempre tuvo a la misma vecina: Ximena de Tezanos Pinto, quien el jueves desplegó en su balcón una bandera celebratoria de la condena contra la expresidenta por la causa Vialidad. “Lo hago para cerrar un ciclo”, aseguró en un móvil con LN+.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Fernandez

“Estoy muy contenta porque la condena nos agarró de sorpresa. Yo ansiaba mucho que la Corte Suprema rechazara el recurso en queja y el fallo quedara firme”, relató Tezanos Pinto. “Después del veredicto me di cuenta que no tenía nada preparado para ver qué hacíamos con esto, hasta que un día entré a las redes sociales”, agregó.

En internet, Tezanos Pinto vio el video de un hombre que era vitoreado por la calle mientras caminaba con una bandera que tenía impresa la sentencia contra la expresidenta. Así fue que decidió replicar la idea, pero a mayor escala. “Hice lo mismo, pero con una lona de 2,30 por 2,50 metros: la medida exacta de mi balcón para no invadir el espacio de nadie”, aclaró.

📌 Ximena Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner en el edificio de Juncal y Recoleta, desplegó sobre su ventana una bandera con el fallo de la causa Vialidad y el sello de "condenada".



🔹 En LN+ pic.twitter.com/YSOnnGyJHS — La Nación Más (@lanacionmas) August 14, 2025

La convocatoria se hizo para este jueves a la tarde, cuando desde la propiedad de Tezanos Pinto se desplegó la bandera. Sobre el rudimentario sistema empleado para su izamiento, la mujer dijo: “Es un método muy casero. Atado con alambre, como estamos acostumbrados los argentinos”.

De vocación, artista

“Hay que empujar los límites, no romperlos. Ampliar las fronteras. A la larga, la innovación y las cosas que se van mejorando es gracias a los artistas, como en mi caso, que nos atrevemos a imaginar cosas diferentes y que las mostramos. Ahí es cuando la gente dice: ‘Pucha, al final se puede’“, reflexionó Tezanos Pinto sobre las repercusiones de su particular forma de celebrar la condena contra la expresidenta.

La exvecina de Cristina Kirchner

En su intercambio con el móvil de LN+ a la exvecina de Cristina Kirchner se la pudo ver con una remera que, al igual que la bandera, llevaba impresa los argumentos de la condena. “La compré en una plataforma muy conocida, porque me gustó mucho”, comentó.

La remera con la condena a la expresidenta que se vende en plataformas digitales

Por último, Tezanos Pinto compartió un balance de la época. “En la medida que nos animemos a hacer cosas, aunque nos equivoquemos o tengamos que pedir perdón, no importa, vamos avanzando. Tiramos una idea, alguien la mejora y así progresamos. Para mí la sociedad está cada vez mejor”, concluyó.