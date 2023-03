Narcotráfico en Rosario: Berni apuntó a los garantistas y dijo que “el camino de Bukele” es la solución

escuchar

Las imágenes de la megacárcel que montó Nayib Bukele en El Salvador y su política de mano dura contra la organización criminal de las maras recorrieron el mundo en las últimas semanas y esta mañana fueron elogiadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “No tengo ninguna duda de que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele”, dijo este jueves el funcionario que responde a Axel Kicillof, cuando analizaba la situación del narcotráfico en Rosario.

Además, volvió a cagar contra los “garantistas”, criticó al Gobierno porque los delincuentes se mueven en las prisiones “como si estuvieran totalmente en libertad” y planteó que los desmanes que ocurrieron en Empalme Graneros tras el asesinato de Máximo Gerez, de 12 años, en medio de una balacera, “suelen suceder” y no son “una foto solamente de Rosario”.

“No tengo ninguna duda de que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele. No hace falta hacer cárceles especiales, por más que usted haga una cárcel tan o más grande que la de Bukele y tengamos una Justicia que se caga de risa de que liberan los presos y no pasa nada... De que los presos siguen con sus delitos por vía telefónica, que los presos no trabajan... Obviamente que por más cárceles que hagamos como la de Bukele no se soluciona. No tengo ninguna duda de que el camino no tiene que ver con el tamaño de la cárcel sino con una decisión de acabar con esto, no es difícil”, opinó en Cadena 3 Rosario el ministro, que está enfrentado con la Casa Rosada pese a que comparte signo político.

Ante las críticas que recibe el presidente salvadoreño, a quienes sus detractores acusan de no respetar los derechos humanos, Berni planteó que en realidad “los límites de la democracia se corren cuando un ciudadano es víctima de la inoperancia o negligencia del Estado” y se quejó de cómo la ideología impacta en la toma de decisiones sobre seguridad.

“Puedo decir por experiencia que los garantistas, cuando les pasa a ellos, uy, Dios, prácticamente piden la pena de muerte. Lo mismo que cuando desalojamos terrenos en lugares donde muchos de los políticos a veces promocionan o no advierten que la Constitución Nacional habla del derecho privado de los ciudadanos. Cuando a uno de esos garantistas le toman una propiedad privada, son los primeros en pedir el desalojo. Esta es la doble cara de la política en la Argentina”, apuntó el funcionario de la provincia de Buenos Aires.

Consultado sobre si teme que en el conurbano acontezcan situaciones similares a las registradas en Empalme Graneros, donde hubo disturbios cuando un grupo de vecinos atacó a un supuesto narcotraficante que estaría implicado en el crimen de Máximo Gerez y luego quedó detenido, Berni admitió: “Decir que eso es una foto típica de Rosario es mentir, eso cada tanto suele suceder. Ojo porque esa foto no es solamente de Rosario”.

Por eso, pidió acciones tanto al Poder Legislativo, como al Ejecutivo y al Judicial. Contó también que tiene 700 pedidos de detenciones por venta de droga al menudeo pausados porque la Justicia “le está dando vueltas para ver cuándo decide los allanamientos y las detenciones”, y dijo que para este tipo de casos el promedio de tiempo de una investigación es de seis a ocho meses. “Esto se soluciona de manera muy rápida: entendiendo que en la venta al menudeo, sin delito in fraganti, la Policía tiene que actuar en el mismo momento en que recibe la denuncia. No puede esperar ocho meses. Cuando usted espera ocho meses, el barrio se cansa. Y cuando el barrio se cansa, pasa lo que pasó en Rosario”, manifestó.

Por otra parte, Berni calificó como “inadmisible” e “inconcebible” que “los narcotraficantes puedan seguir moviéndose en la cárcel como si estuvieran totalmente en libertad”. Cuestionó, además, que “nadie” del Servicio Penitenciario Federal (SPF) dé explicaciones de por qué se desmanteló la inteligencia criminal en las cárceles.

“Cuando usted dirige una penitenciaría tiene la tecnología necesaria para bloquear cualquier llamada, no es que es algo tan difícil de hacer. Las autoridades del SPF deberían estar dándonos explicaciones de por qué han desmantelado el sistema de inteligencia criminal y permiten que los narcos sigan en comunicación, porque quienes padecemos las consecuencias de esas irresponsabilidades somos los argentinos”, sostuvo el ministro.

Y en esa línea, también fue fuerte contra la Casa Rosada y la Justicia. “Entiendo que la lucha contra el narcotráfico no es fácil de llevar adelante, que hace varios años debe cambiar de paradigma porque no ha dado resultados en ninguna parte del mundo; pero no entiendo que haya un gobierno que permita que los presos se comuniquen, un gobierno que tiene una laxitud extrema con los detenidos, que permite liberar presos en plena pandemia porque tiene miedo de que sufran o se contagien la enfermedad, igual que cualquier ciudadano argentino. No entiendo una Justicia que libera presos sin importar sus consecuencias”, enumeró.

Entonces, se preguntó: “¿Cuánto se tardó en actuar en Rosario? ¿Tan difícil era? Ayer ingresaron 300 gendarmes, ¿no fue una bocanada de aire fresco? Las fuerzas federales son la cabeza, en estos días no van a tener problemas. Ahora, si eso se relaja y atrás de la Gendarmería no van las políticas públicas municipales, nacionales, de la provincia, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero fíjese cómo con 300 gendarmes solamente fue una bocanada de aire fresco. ¿Tan difícil era? ¿Tan difícil era?”.

