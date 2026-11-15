Natalio Botana: “León XIV señaló el camino que la democracia debería tener en la Argentina”

¿Cuál fue el mensaje que dejó León XIV en su visita a la Argentina? Natalio Botana, uno de los grandes intelectuales del país, lo resume así: “Hay aquí una visión de la democracia fundada en el bien común, fundada en el cuidado de la palabra, en la búsqueda de acuerdo, en el esfuerzo de que el diálogo predomine sobre el conflicto”. A su juicio, “lo extraordinario de este hombre, y en general de la doctrina social de la Iglesia, es que no hay alusión a individuos, a gobernantes: hay alusión a los conceptos fundamentales del buen gobierno democrático”.

Para el Papa, sostiene Botana, no hay que desvincular la violencia fáctica de las armas o de la represión de la violencia de la palabra. “El tema de la violencia verbal y de la guerra de las palabras está en el origen mismo de su pontificado”, agrega.

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Botana elogia la recuperación que el Papa ha hecho de la doctrina social de la Iglesia, valora el equilibrio, la sobriedad, la profundidad de su mensaje y la sencillez de expresión. Y remarca: “En Uruguay, el Papa celebró los 40 años de democracia. En la Argentina, en cambio, no celebró, sino que señaló el camino que debía tener la democracia o que debería tener la democracia”, sostiene Botana, politólogo, historiador, autor de El orden conservador y Repúblicas y monarquías (Edhasa), entre tantos clásicos.

Hay en León XIV, dice Botana, “una inyección de piedad en un mundo conflictivo”. Y reconoce que lo que ha dejado en estos días en la Argentina es un momento de paz. “Igualmente, aquí quiero ser muy preciso y voy a hablar un poco como historiador. El gran desafío histórico que tienen los países es que estos momentos de concordia, de profunda fraternidad, de profunda integración de unos y otros se transformen en procesos prolongados”, remarca. Recuerda otras visitas papales y “grandes momentos de presencia católica cuyos entusiasmos se apagaron”.

-El Papa ejerce un liderazgo espiritual, moral, político. ¿Podría hacer un retrato de León XIV?

-No es fácil hacer un retrato, pero evidentemente es una personalidad muy atractiva por la transmisión de equilibrio que da en sus juicios, por sus actos orientados a la caridad en el plano cristiano y, sobre todo -una de las cosas que más admiro en él-, por el modo en el que ha recuperado la doctrina social de la Iglesia que, como todos sabemos, nació con la encíclica Rerum Novarum, de León XIII. Vemos cómo esta doctrina social de la Iglesia, que se ha formado fundamentalmente a través del siglo XX, enfrenta en este momento los dilemas cruciales de este siglo XXI. En ese sentido, para mí y para muchísimos amigos no creyentes, la encíclica Magnifica Humanitas, publicada por León XIV en mayo de este año, es ejemplar.

Natalio Botana, en su casa Pilar Camacho - LA NACION

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“León XIV es una personalidad muy atractiva por la transmisión de equilibrio que da en sus juicios, por sus actos orientados a la caridad y, sobre todo, por el modo en el que ha recuperado la doctrina social de la Iglesia”

-Podría decirse que el Papa tiene un estilo sobrio, sin estridencias, pero al mismo tiempo se lo ve muy conectado con las emociones, con aquello que nos hace humanos. Su mensaje es profundo y quirúrgico, pero claro y accesible.

-Y hay algo admirable: tiene una sencillez de expresión muy importante. Por algo es el Pontífice de la Iglesia Católica. Es la tradición evangélica de estar más cerca de los excluidos, de los pobres. Su visita al Cottolengo Don Orione para estar cerca de los discapacitados, cerca de los que están fuera de la sociedad normalizada, es una tradición que viene del cristianismo primitivo y que este hombre renueva extraordinariamente en este siglo XXI. O sea que hay un arco que va desde las grandes meditaciones en torno a, por ejemplo, la inteligencia artificial -uno de los grandes temas del siglo XXI- donde ha dejado conceptos fundamentales, a los temas más concretos, a los temas más cercanos, a la humanidad, al drama de los excluidos, al drama de los que están fuera de una vida más completa, ¿verdad? En ese sentido, creo que hay una lección muy bella basada en dos criterios fundamentales: la humildad, por un lado, y la prudencia, por otro.

-¿Qué mirada tiene usted sobre las intervenciones públicas del Papa en suelo argentino?

-Quisiera dedicarme al discurso, para mí tan importante, que pronunció en el Palacio Libertad ante el Presidente y la clase política argentina en general, no tan bien representada como sucedió en Uruguay, cuya calidad democrática y republicana es muy superior a la nuestra. Este mensaje en el Palacio Libertad para mí es central porque se ocupa con mucha precisión de la forma política de la democracia.

León XIV habla en el Palacio Libertad ante Javier Milei y otros representantes de la política argentina Presidencia

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-Allí se refirió, entre otros temas, al cuidado de la palabra pública en la convivencia democrática, al valor del diálogo y la disposición a escuchar al otro, al reconocimiento al que piensa distinto. Usted mismo ha manifestado preocupación por la violencia verbal de estos tiempos. Se ha referido a la “barbarie de la palabra”.

-Sí. Evidentemente, hay aquí una visión de la democracia fundada en el bien común, fundada en el cuidado de la palabra, en la búsqueda de acuerdo, en el esfuerzo de que el diálogo predomine sobre el conflicto. Ese es un esfuerzo doctrinario muy grande que choca, en un sentido constructivo, con el sentido moral que tiene la política. Porque la política es búsqueda de poder y esa búsqueda de poder implica conflictos que pueden ser moderados por las buenas instituciones, como señala el Papa, o bien, llevados a grados de intensidad como los que hemos sufrido y habitualmente sufrimos en la Argentina. Marca que estos principios pueden traducirse en hechos concretos. Y hay principios aquí que valen no solo para la tradición cristiana, sino que valen para todas las tradiciones de aquellos que procuramos tener una democracia digna, en el sentido de la dignidad ontológica de la persona. Ese es un valor inmenso que hay que defender a rajatabla. Además, también con altísimo valor, están los derechos humanos, sin los cuales esa dignidad de la persona no puede implementarse efectivamente en la vida cotidiana. Es interesante que en estos últimos años se considere a la justicia social como un principio deplorable, deleznable. Y la justicia social responde a una tradición muy noble en el pensamiento político que comienza en la antigua Grecia con Aristóteles, que es el principio de la justicia distributiva. Hay una justicia conmutativa que es darle a cada uno lo suyo, pero hay una justicia distributiva que es la capacidad de un orden social económico y político de darles, ofrecerles, en particular a los más frágiles, una vida realmente humana, una vida que nos dignifique no solo como individuos, sino que nos dignifique como miembros de una comunidad democrática que busca perfeccionarse a través de estos principios. Creo que este mensaje ha sido de una importancia extraordinaria.

Natalio Botana Pilar Camacho - LA NACION

“Es interesante que en estos últimos años se considere a la justicia social como un principio deplorable, deleznable”

-También hizo referencia a la búsqueda de acuerdos con los países vecinos, al diálogo, la colaboración y la integración en momentos en los que el Mercosur cruje y la Argentina tiene una relación delicada con Brasil. “Pensar el futuro de la Argentina lleva también, por ello, a mirar hacia los pueblos con los que comparte este continente”, dijo.

-Es muy claro. En Uruguay el Papa celebró los 40 años de democracia uruguaya y lo hizo, además, en la Plaza Artigas con unas metáforas muy bellas en torno a lo que representaba el monumento de Artigas, héroe nacional para los uruguayos y también para los argentinos. En la Argentina, en cambio, no celebró, sino que señaló el camino que debía tener la democracia o que debería tener la democracia. Esto es interesante porque evidentemente en el lenguaje y en el uso de la palabra de León XIV hay un estilo tan sutil, un estilo tan en busca del equilibrio de los conceptos y de los principios fundamentales, que habría que leerlo entrelíneas y con mucho cuidado. ¿Qué es lo que está indicando con mucha prudencia y mucha piedad, en el sentido cristiano de la palabra? Que hay que andar con cuidado.

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-¿En qué sentido?

-Hay una especie de llamado de atención al cuidado que tiene la democracia hacia nosotros y el cuidado que nosotros tenemos que prestar a la democracia, y un llamado por supuesto, a la paz. Cuando se refiere a la palabra, siempre recuerdo este concepto que está en la encíclica, en Magnifica Humanitas, que dice: “Desarmemos la palabra y contribuyamos a desarmar la tierra”. Hay una profundidad muy grande en esto y lo dice en este sentido: que “la guerra de las palabras” de la cual habla también puede traducirse y de hecho históricamente se ha traducido en una guerra fáctica, en una guerra de eliminación que en este momento está cundiendo en muchos puntos del planeta por este renacimiento que estamos padeciendo de la geopolítica llevada a sus extremos más grandes, cuyas figuras más arquetípicas en este momento son Trump, en Estados Unidos y Putin, en Rusia. Eso es interesantísimo, no hay que desvincular la violencia fáctica de las armas o la represión de la violencia de la palabra. Son dos cosas que van juntas y me parece que en este mensaje del domingo pasado es muy claro el esfuerzo de León XIV. El tema de la violencia verbal y de la guerra de las palabras está en el origen mismo de su pontificado. Este es un problema que ya es universal, porque evidentemente la política como insulto no nació necesariamente en la Argentina, también nació en los Estados Unidos con Trump y otros países. Lo extraordinario de este hombre, y en general de la doctrina social de la Iglesia, es que no hay alusión a individuos, a gobernantes.

-No personaliza. No habla de individuos sino de ideas.

-Así es. Hay alusión a los conceptos fundamentales del buen gobierno democrático. Es la idea de la doctrina social de la iglesia: un conjunto de principios y de criterios de la buena acción, entre ellos el discernimiento, ligados a la acción. El deber de la acción de cada una de las personas que pueblan el universo tan amplio de la democracia, es transformar esos principios en instituciones y en acciones políticas concretas. Es muy interesante ver qué ha pasado con la justicia social. Este concepto de justicia social del que hemos hablado puede tener una traducción populista como ha sido la captación que el peronismo ha hecho de la justicia social desde mediados del siglo XX. Pero también como me tocó observar ya en mi larga vida hace sesenta y pico de años en la Europa de posguerra, el esfuerzo extraordinario de reconstrucción democrática que se hace en Europa, precisamente a través de la integración, está inspirado en una traducción democrática y no populista de la justicia social. Converge con otras grandes tradiciones: la reconstrucción europea la hacen la tradición demócrata cristiana inspirada en la doctrina social de la iglesia, la tradición socialdemócrata, inspirada en el concepto democrático del socialismo y la tradición del nuevo liberalismo de posguerra inspirado también en la defensa de los derechos humanos y del estado de bienestar. Es interesante la traducción institucional y política de los principios legados por la doctrina social de la Iglesia y en particular por este mensaje del Papa tan atractivo.

-En León XIV hay una impronta profundamente humanística, con valores que encarnan la solidaridad, la empatía y la sensibilidad. Pero ese mensaje, dicho en este momento y en este lugar, adquiere un carácter excepcional. En otras circunstancias serían palabras sensatas, pero “normales”. En la Argentina de hoy esa reposición es extraordinaria.

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-Lo que ha dejado en estos días León XIV en la Argentina es un momento de paz. No hay ninguna duda. Hijos míos, nietos míos han ido a esos encuentros multitudinarios, fabulosos. Yo lo he seguido por televisión, pero era muy claro que había un sentido de solidaridad y unión muy profundos. Igualmente, aquí quiero ser muy preciso y voy a hablar un poco como historiador. Estos son momentos. El gran desafío histórico que tienen los países es que estos momentos de concordia, de profunda fraternidad, de profunda integración de unos y otros se transformen en procesos prolongados.

Natalio Botana Mariana Araujo

“Lo que ha dejado en estos días León XIV en la Argentina es un momento de paz”

-Uno se pregunta qué marcas dejará esto si las deja, qué sedimentará. En definitiva, si será un hito en términos históricos.

-Nosotros históricamente tuvimos grandes momentos de presencia católica en el país. Recuerdo el famoso encuentro que tuvo lugar en la Argentina en 1934, con la presencia del cardenal Pacelli y que en pocos años sería el papa Pío XII. Ese encuentro fue, en ese momento, de una fraternidad enorme, pero si uno ve el proceso político argentino posterior a aquellos años, ve que los entusiasmos de aquel momento también se apagan, ¿no? Y también ocurrió eso con la segunda visita de Juan Pablo II. También fue un fenómeno multitudinario, una fraternidad maravillosa, y en 1987, 1988, estábamos al borde de nuevas crisis políticas, de nuevos enfrentamientos, de procesos que se seguirían profundizando frente a las grandes intenciones que tuvo el gobierno de Alfonsín. Así que hay que prestar mucha atención a esto: a recoger con entusiasmo lo que significan estos momentos de fraternidad, pero a tener conciencia de que lo que vale en el proceso de las naciones no es tanto el momento como la prolongación de ese momento en procesos constructivos.

-Otra de las cuestiones interesantes es ver si el Papa pudo habilitar una conversación pública distinta, con temas que merecen ser nombrados sin ser insultados o acusados de comunistas, como la dignidad humana, la discapacidad, la justicia social, la economía al servicio del hombre y no al revés, la búsqueda de acuerdos. Veremos qué pasa con el correr del tiempo, ¿no?

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