Néstor Grindetti habló sobre su designación como precandidato a gobernador de la Provincia y contó que recibió un llamado de Mauricio Macri

El intendente de Lanús y presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló este sábado sobre su reciente designación como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por parte de Patricia Bullrich. En declaraciones radiales, se manifestó contento por la decisión y contó que recibió un llamado del expresidente Mauricio Macri, quien le expresó su apoyo para llevar a cabo sus ideas en el distrito.

Consultado en Radio Mitre sobre su flamante designación, Grindetti sostuvo: “Veníamos trabajando con los otros tres precandidatos, [Cristian] Ritondo, [Javier] Iguacel y [Joaquín] De la Torre, que siguen trabajando en los equipos, pero había que elegir a uno. Veníamos conversando entre nosotros y obviamente estaba la decisión de Patricia, que se tomó esta semana. Así que muy contento por haber sido el designado, pero también muy contento porque seguimos todos juntos”.

A continuación, se refirió a los rumores de un posible distanciamiento de Ritondo que surgieron después de la designación. “Estuvimos ayer a última hora [con Ritondo]. Somos amigos, hace 20 años hacemos política juntos, estamos en Independiente juntos y vamos a seguir juntos. Él tiene un despliegue y un liderazgo territorial muy importante en la provincia de Buenos Aires, así que vamos a estar trabajando en los distritos con toda la militancia”.

Fue en ese contexto que al intendente de Lanús le preguntaron si contaba con el apoyo de Macri. Entonces, reveló que el exmandatario lo contactó tras haber sido elegido por Bullrich como precandidato a gobernador. “Mauricio me llamó para felicitarme”, dijo y luego desarrolló: “Estuvimos cambiando ideas de lo compleja que es la provincia de Buenos Aires. Él sabe cuáles son mis ideas respecto de la descentralización, por ejemplo, hacia los municipios, para tratar de ir comiéndonos al elefante de a poquito. La provincia hay que darla vuelta como una media. Bueno, él conoce cómo es mi pensamiento en términos de gestión, así que me apoyó y me dijo: ‘Andá para adelante’”.

En otro tramo de la nota, Grindetti también dejó sentada su posición respecto del posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires sugerido por el actual mandatario, Axel Kicillof. Frente a ello, indicó: “Me gustaría hacer una pequeña sutileza o explicación. Yo estoy de acuerdo con analizar para el 2025 o para el 2027 si la elección tiene que ser con boleta limpia, si tiene que ser electrónica, si tiene que ser desdoblada o si tenemos que hablar de cuestiones estrictamente bonaerenses de una campaña... yo estoy dispuesto a discutir todo eso. Lo que me parece muy mal y realmente de mal gusto frente a la necesidad de la gente es cambiar el reglamento a mitad del campeonato. Eso no se puede hacer, me parece feo, porque suena -y es evidente- a una especulación meramente electoral. Y cuando la política decide mirándose el ombligo en vez de las problemáticas de la gente, se equivoca. Mucho más en este momento”.

Con el mismo criterio, el jefe comunal se expresó en desacuerdo con la oficialización por parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de las elecciones concurrentes en la Ciudad con el sistema de Boleta Única Electrónica. “En su momento dije exactamente lo mismo. A mí no me gusta cambiar el reglamento en el fútbol, en el Ludo, en el Juego de la oca, ni en el política, porque uno está mentalizado, se organiza y tiene un equipo para el reglamento que está vigente. Todo es discutible, pero necesitamos un tiempo de análisis y que esto sea para mejorarle la vida a la gente, no para ganar la elección”.

Finalmente, afirmó sobre su futuro como titular de Independiente: “Cuando lo de ser presidente me cayó como peludo de regalo, me propuse tres objetivos de corto plazo, que eran conseguir un técnico, trabajar sobre el déficit del club y llamar a una asamblea para que elija al presidente que va a seguir. Eso va a ocurrir hacia fines de junio y mientras tanto sigo trabajando en eso”.

LA NACION