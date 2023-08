escuchar

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, desestimó las versiones que señalan que podría establecer un acuerdo con Carolina Píparo, su par de La Libertad Avanza (LLA), para ganarle a Axel Kicillof en las elecciones generales de octubre. “Es imposible”, sostuvo durante su participación en LN+.

“Hay una cuestión fáctica, somos dos alianzas con dos ideas distintas y plasmados en dos listas que se ratificaron, es imposible pensar que eso se puede hacer, ya no desde las cuestiones ideológicas, sino que técnicamente no se puede hacer”, afirmó el dirigente que se impuso en la interna provincial de JxC ante Diego Santilli.

“(Javier) Milei ha traído a la política algunas ideas económicas que yo comparto pero hay muchísimas otras, cuando se extrema en sus argumentos libertarios, que no”, enfatizó.

La aclaración surgió luego de que circularan rumores en torno a un acuerdo no escrito a fin de sumar voluntades para tratar de impedir que el candidato de Unión por la Patria logre la reelección, porque en la provincia no hay segunda vuelta.

“Si alguno quiere bajarse de la candidatura para sumarse a las ideas de LLA es bienvenido. Pero no existe ninguna posibilidad que yo me baje, ni tampoco se lo pediría a nadie. Eso de juntarse para ganar es lo que ha hecho Juntos por el Cambio y no es algo sólido”, había dicho Píparo en declaraciones a Radio Mitre.

En un escenario parejo a nivel de fuerzas políticas, JxC reunió en total el 32,9% de los sufragios este domingo, la boleta del gobernador Axel Kicillof alcanzó el 36,4% y la candidata de LLA cosechó el 23,7% de los votos. En estas circunstancias, Grindetti se mostró confiado en la posibilidad de llegar al Ejecutivo provincial y cuando le consultaron si puede ganar la batalla en la provincia, respondió con seguridad.

“Estoy convencido de que sí, sobre todo porque el gobierno de Kicillof es un gobierno que se alejó de la gente”, afirmó.

En tanto, consideró que el porcentaje que alcanzó el gobernador en los comicios fue, en parte, a la coincidencia de la elección provincial con la nacional. “No se discuten programas provinciales”, remarcó y puso como ejemplo su experiencia como intendente. “El hospital (Evita) de Lanús es provincial y es un desastre. Y la gente viene y se queja conmigo porque no hay una visualización de la responsabilidad del gobernador, un gobernador que no está, las cosas suceden en los municipios, que es el primer mostrador”, describió.

