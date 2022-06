Nicolás Massot: “La discusión del aborto no quedó saldada en la Argentina”

A raíz del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto, el director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, consideró que “la discusión no quedó saldada en Argentina” y afirmó que hay proyectos en el Congreso para dar marcha atrás con la ley aprobada en 2020.

“Yo en su momento lo vote en contra y sí, hay que intentar revertirla”, comenzó Massot, consultado en Futuröck por el impacto que puede tener la decisión de la Corte de Estados Unidos en la región. ”Para mí no es una discusión que quedó saldada”, afirmó el exdiputado nacional, y continuó: “Fue aprobada como ocurre en todo el mundo, por márgenes exiguos, y todavía divide a la sociedad. Creo que es una discusión directamente asociada, al revés de como se ha planteado, a la ponderación de derechos. No tiene nada que ver con creencias religiosas”.

En esa misma línea, Massot dijo que en el Congreso “hay algunos proyectos ya” para volver atrás con la legislación y agregó: “Hay motivos para que la Justicia actúe”.

“Mi posición no ha cambiado. Yo sigo estando en contra. Me parece que el aborto quita un derecho más que el que lo asigna”, agregó el expresidente del bloque Pro en Diputados y señaló: “El patrón común es la ponderación del derecho a la vida por encima del derecho de la autodeterminación. No es negar un derecho, es entender cual prima”.

El dirigente bonaerense, que fue diputado nacional por Córdoba, habló también sobre sus trabajo territorial en Tigre y afirmó que aspira a ser candidato a intendente para “darle una nueva opción y ponerlo de vuelta en el lugar que su crecimiento, su población y su crecimiento debería tener”.

Respecto a las futuras candidaturas presidenciales de Pro, consideró que “es bueno lo que le está pasando” y que deberán definirse en una PASO. Pese a que confirmó estar más cerca de la líder de Pro, Patricia Bullrich, porque ella apoya su trabajo en Tigre, el director del Banco Ciudad agregó: “Obviamente con la aclaración de que estar más cerca o trabajar con algún precandidato no significa en lo más mínimo estar en contra de otro”.

“Lo que tiene que existir es un plan de salida de 20 años. Tiene que haber un sendero que, gobierne quien gobierne, los agentes de la economía le crean”, afirmó sobre la economía y consideró que lo primero que deben hacer es “animarse a encarar el tema tarifario de una manera más decidida”.

También reafirmó la necesidad de volver a poner en el centro la reforma laboral: “Se puede avanzar con la ART que arrancamos en 2017. Vos paseás por cualquier pyme del país y en la gran mayoría te dicen que tienen capacidad instalada en la compañía para que, empleando una persona más, crecer en su producción. No es que no tienen capacidad, sino por temor a un juicio laboral que te lleve puesta la empresa”.

En medio de la discusión por los planes sociales, opinó “Me parece razonable el debate de convertir los planes sociales en seguros de desempleo, que se cobraría durante un tiempo hasta que consigas un nuevo empleo”.