Axel Kicillof se reunió con Monzó y Massot, aliados de Pichetto en el nuevo mapa opositor

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes al exdiputado Emilio Monzó y al actual legislador de la Cámara baja nacional, Nicolás Massot, dos referentes que orbitan cerca de Miguel Pichetto, quien busca impulsar un armado amplio con base en el peronismo para competir contra Javier Milei en 2027.

La reunión, cuya realización confirmaron a LA NACION fuentes de ambos sectores, se realizó 20 días después de que Monzó se entrevistara con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Kicillof.

El contenido del diálogo se mantuvo en reserva, pero la reunión adquiere relevancia política por el recorrido electoral que encaran sus protagonistas con la mira en los comicios de 2027. Monzó y Massot son dos dirigentes que se mueven en sintonía con Pichetto, actual diputado, quien también activó múltiples reuniones (la última de ellas, con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, del Movimiento Evita) en busca de un armado amplio con base en el peronismo. A fines de febrero, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri visitó a la expresidenta Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la titular del PJ cumple su condena por administración fraudulenta del Estado durante su gestión.

Pichetto y Monzó con legisladores liderados por Kikuchi, el 18 de marzo Gentileza Bloque Unión y Libertad

“Se reúnen varias veces al año desde hace, al menos, siete años, cuando ambos dejaron de ser diputados juntos. Fue solo social”, dijo sobre la reunión un portavoz bonaerense a LA NACION.

Este martes fue un día de encuentros de Kicillof con referentes ajenos a su espacio en el peronismo. Por la tarde, compartió una actividad con el dirigente radical Federico Storani. Ambos fueron parte de una comitiva que visitó el Colegio Nacional de La Plata, en ocasión de una charla abierta sobre las políticas económicas de la última dictadura militar.

Hace 20 días, en el despacho de Bianco en la Casa de Gobierno provincial, Monzó tuvo otra cumbre política, con el ministro de Gobierno, en la que se habló de “la situación económica, social y política”. Fue un encuentro mano a mano que ambos habían pactado en la última edición de Expoagro, cuando coincidieron en la cena de apertura de la muestra agroindustrial que se desarrolló en San Nicolás a principios de marzo.

Kicillof, en una charla en el Colegio Nacional de La Plata que compartió con el radical Federico Storani, este martes Prensa PBA

La ronda de reuniones de Monzó incluyó también, el mismo día del encuentro con Bianco, un diálogo con legisladores bonaerenses que ganaron sus bancas desde La Libertad Avanza, pero se alejaron de Javier Milei. Lo acompañó Pichetto. Es la tropa que comanda el exarmador político libertario Carlos “Chino” Kikuchi, que ocupa una banca en el Senado bonaerense al igual que Sergio Vargas y Paola Ventura. Los tres estuvieron presentes en ese encuentro, del que también participó el diputado provincial Martín Rozas (también exlibertario) y la diputada provincial Silvina Vacarezza (alineada con Monzó).

Ese encuentro de Monzó y Pichetto con los exlibertarios, según se indicó en un comunicado de la bancada provincial Unión y Libertad, se produjo “en el marco de una agenda de diálogo con distintos sectores políticos que comparten la necesidad de construir una alternativa seria, amplia y con capacidad de gestión para la Argentina que viene”. A estas reuniones, se sumó la que hoy encabezó Kicillof, un encuentro del que no trascendieron imágenes y que en las filas del gobernador se optó por no dar mayores precisiones.